Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в программе нужен будет QR-код сертификата вакцинированного от Covid-19 или переболевшего — это требуется для заселения во все гостиницы Мурманской области с 30 октября 2021 года.
Порядок экскурсий не жесткий — в зависимости от погоды мы можем поменять достопримечательности местами и сдвинуть программу по времени. Но на саму суть это не повлияет.
Северная погода сурова: одевайтесь по погоде! Советуем брать непромокаемую обувь и одежду и использовать принцип многослойности: чтобы в любой момент можно было снять / надеть дополнительный слой одежды. В зимнее время можно брать горнолыжный костюм.
Проживание. В бутик-отеле «Ренессанс» 4* — это очень комфортная «четверка» в центре города (возможны и другие отели по вашему запросу — например, «Азимут» / «Меридиан», «Rooms&Breakfast», парк-отель «Экспедиция», «iTerra», «Хвоя»).
Питание. Наш тур — гастрономический, так что каждый день мы будем пробовать разную местную кухню: наедимся морских деликатесов, отведаем оленины, побалуемся настойками из местных ягод. Большая часть ресторанов в нашем туре сертифицированы проектом «Гастрономическая карта России» — это отобранные места, где точно будет вкусно. Если в ресторанах поменяется меню, то мы можем его немного изменить.
Программа тура по дням
Знакомство с арктической кухней
Мы встречаемся в аэропорту Мурманска в удобное для вас время (подстроимся под время вашего рейса) и едем заселяться в гостиницу. Проживание в бутик-отеле «Ренессанс» — это очень комфортная «четвёрка» в центре города. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, а вечером отправимся в ресторан «Царская охота», где начнем знакомиться с северной кухней. «Царская охота» входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню.
Попробуем деликатесы Баренцева моря: гребешки на устричной траве с териберского берега, отваренное в морской воде мясо краба и только что выловленные северные креветки. Будут и вкусности из тундры: отведаем оленину в брусничном взваре, сыровяленое мясо лося и подкопченного глухаря. А из напитков нас ждет брусничный морс и сет из настоек черники, брусники и морошки (в меню возможны незначительные изменения). Сет-меню возможно при оформлении тура не менее недели до заезда, в ином случае – предложим альтернативное меню.
После аппетитного ужина вернемся в гостиницу, и, если будет подходящая погода, отправимся за город ловить северное сияние (за доп. плату).
Погружение в саамскую культуру и обнимашки с хаски
К северным народам. После сытного и вкусного завтрака выезжаем в этнодеревню «Огни Имандры». Это уютная база отдыха на берегу озера с воссозданной этнической деревней. Мы погуляем по деревне и узнаем, как жили северные народы, чем питались, как спасались от холода и голода. А еще заберемся в самый большой чум в России! На несколько часов окунемся в культуру и быт саамов — народов, которые издавна жили на Кольском полуострове, познакомимся с их легендами и традициями.
Ми-ми-мишность зашкаливает. В этнодеревне мы покормим северных оленей, пообнимаемся с милыми хаски, пофотографируем кроликов и гусей — бесподобные кадры обеспечены! После этого нас ждет аутентичный арктический обед в кафе — салат с креветками ваннамей, уха из 3-х видов рыбы, скав из оленины, брусничный соус, пюре картофельное, хлеб, морс облепиховый / чай / кофе.
На канатной дороге в Хибинах. Сытые и довольные мы поедем в Кировск — это город среди Хибинских гор, популярный горнолыжный курорт. Если будет работать канатная дорога, поднимемся по ней на Большой Вудъявр, посмотрим на все с высоты — со смотровой площадки открывается очень картинный вид на город.
Коллекция камней. В Кировске будем ориентироваться на погодные условия. За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр; устроить джип-тур; покататься на снегоходах по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал и выехать к живописному озеру Сердцевидное; посетить «Снежную деревню» и увидеть, невероятные объекты из льда и снега; без доплаты заглянуть в современный музей «Апатит», где собрана широкая коллекция минералов, которые добывали в этих местах.
Северное сияние в глэмпинге. После такого насыщенного дня возвращаемся в отель. Если вы хотите испытать новые ощущения, то можно на эту ночь остановиться в глэмпинге (за дополнительную плату) — это купольный дом с прозрачной крышей, который находится на природе. То есть можно смотреть северное сияние прямо из номера — это потрясающее зрелище!
На побережье Баренцева моря
Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и едем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге будем делать остановки в живописных местах — сможем пофотографироваться и полюбоваться снежной тундрой.
Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — это очень эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «Яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — мы не будем никуда спешить и сможем вдоволь насладиться северными видами. Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).
Северный обед. На обед зайдем в ресторан «Grebeshki». Здесь мы попробуем смореброд с крабом и сырным кремом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой, чай. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, мы вернемся в отель в Мурманск.
В столице Русской Арктики
На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, а после этого едем на экскурсию по Мурманску: увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша» — оттуда открывается замечательный вид на город, можно рассмотреть разноцветные коробки в порту и узнать уже знакомые здания отелей. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, сможем побывать внутри ледокола и увидеть всю мощь советских технологий своими глазами.
Мурманск с высоты птичьего полета. Дополнительно можно договориться о вертолетной экскурсии над городом (стоимость — 11 тыс. за человека). Если вы хотите полетать над столицей Арктики, обязательно скажите за 2 недели до начала заезда, чтобы мы успели все организовать. Полет будет длиться 20-30 минут, за это время мы не только увидим все достопримечательности Мурманска с высоты, но даже заглянем в соседний Североморск — такие виды запомнятся надолго.
Наслаждаемся вкусом Арктики. После этого мы пообедаем в ресторане Grey Goose в Мурманске и еще раз насладимся северной кухней: отведаем картофельный салат с щупальцами кальмара и устричным кремом, финскую уху с лососем, креветками и лососевой икрой, щечки трески с воздушным омлетом, коралловыми грибами и тобико, медовик со свежими ягодами. После такого гастрономического праздника поедем в аэропорт — выбирайте вечерние рейсы из Мурманска, чтобы точно все успеть и никуда не торопиться.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 19 часов
- Проживание: 3 ночи в бутик-отеле "Ренессанс", по запросу - "Азимут" / "Меридиан", "Rooms&Breakfast", парк-отель "Экспедиция", "iTerra", "Хвоя" в Мурманске. Стоимость дана за одного человека в двухместном номере. Возможно проживание 1 ночи в Териберке, отель Cedar Grass
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод
- Питание - завтраки, 3 обеда, 1 ужин
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение (доплата - от 8000 руб.)
- Билет на атомный ледокол Ленин: 100-600 руб (зависит от категории граждан)
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Погоня за северным сиянием: 5500 руб. /чел
- Доплата за проживание 1 ночи в глэмпинге, доплата - 10 тыс. с человека при двухместном размещении в иглу, ужин включен
- Билет в Снежную деревню - 850 руб
- Морская прогулка по Баренцеву морю - около 5500-6000 руб. /чел