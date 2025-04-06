Будем жить в окружении елей и осин в уютном загородном экоотеле из дерева, откуда с сентября по
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. Отель Arctic Home под Мурманском. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если в Arctic Home не будет мест, проживание будет в комплексе «Лапландская деревня» с куполами и коттеджами.
Питание. Входят завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Прибытие на Кольский полуостров
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Время заселения в 14:00. Это тихое и уютное место, окружённое лесом. Есть смотровая площадка на крыше одного из зданий, откуда открываются прекрасные виды на Кильдинское озеро и окрестности, а в сезон (примерно с сентября по апрель, при благоприятной погоде) можно наблюдать за северным сиянием. Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию.
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определённую дату, т. к. она зависит от солнечной активности и облачности неба. Удача точно пригодится!
По желанию и за доплату в этот день: посещение бани на дровах с соляной комнатой и открытой купелью; прогулка в парк активного отдыха «Северное сияние»; выезд на северное сияние. При раннем прибытии можно организовать программу в этнодеревне, айс-флоатинг, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (по запросу).
Териберка
Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.
По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Пообедаем (мы забронируем для вас столик в одном из ресторанов) и продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, копию скелета из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, сделаем фото на троне Посейдона, по желанию посетим оленью ферму. Вечером вернёмся в гостиницу.
По желанию и за доплату в этот день: поездка на снегоходе или квадроцикле (должны быть водительские права); прогулка на корабле по Баренцеву морю (в сборной группе до 12 человек, возможна посадка по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей); айс-флоатинг; фридайвинг; сап-прогулка по р. Териберка. Возможно выбрать только одну активность, варианты необходимо уточнить у организатора.
Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в Кировск смотреть Хибинские горы. Мы не можем предсказать перекрытие дороги.
Мурманск
Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.
На нашем пути встретятся монумент «Алёша», комплекс «Маяк», фрагмент рубки подлодки «Курск», памятник печной трубе, площадь Пять углов, самый большой термометр в России и кот Семён. При желании вы сможете посетить атомный ледокол «Ленин» (по графику работы музея, билеты приобретаются в кассе, на сайте или через организаторов за доплату). Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом, возможен формат гид-водитель
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Посещение бани, другие активности в отеле
- Выезд на северное сияние - 7500 ₽
- Вход в нацпарк «Териберка» (оплачивается онлайн, при технической необходимости поможет гид) - 440 ₽
- Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
- Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
- Айс-флоатинг - 6000 ₽
- Фридайвинг
- Снегоходный тур по Териберке - от 5000-8000 ₽
- Тур на квадроциклах по Териберке - 3500-5000 ₽
- Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽, предварительное бронирование + 400 ₽
- Сап-прогулка - 6000 ₽ за чел
- Дополнительные активности в 1-й день: посещение этнодеревни, катание на собачьих упряжках, квадроциклах или снегоходах, айс-флоатинг
- Доплата за 1-местное размещение или замену отеля