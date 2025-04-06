Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Время заселения в 14:00. Это тихое и уютное место, окружённое лесом. Есть смотровая площадка на крыше одного из зданий, откуда открываются прекрасные виды на Кильдинское озеро и окрестности, а в сезон (примерно с сентября по апрель, при благоприятной погоде) можно наблюдать за северным сиянием. Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию.

Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определённую дату, т. к. она зависит от солнечной активности и облачности неба. Удача точно пригодится!

По желанию и за доплату в этот день: посещение бани на дровах с соляной комнатой и открытой купелью; прогулка в парк активного отдыха «Северное сияние»; выезд на северное сияние. При раннем прибытии можно организовать программу в этнодеревне, айс-флоатинг, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (по запросу).