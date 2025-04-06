Мои заказы

Наедине с северной природой: выходные в лесу с прогулками по Териберке и Мурманску

Отдохнуть в экоотеле, сделать кадры со скелетом кита и остовом корабля, узнать о саамах и поморах
Отправляемся в сторону Кильдинского озера, чтобы перезагрузиться в тишине и суровых пейзажах Русского Севера.

Будем жить в окружении елей и осин в уютном загородном экоотеле из дерева, откуда с сентября по
апрель можно даже наблюдать за северным сиянием.

Посетим одно из самых популярных мест Кольского полуострова — Териберку: послушаем рассказы о коренных жителях — саамах и поморах, отыщем на пляже заброшенные корабли, скелет кита из фильма «Левиафан», качели, заглянем на оленью ферму. И завершим поездку в сердце региона — героическом Мурманске.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя18
ноя21
ноя23
ноя25
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Проживание. Отель Arctic Home под Мурманском. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если в Arctic Home не будет мест, проживание будет в комплексе «Лапландская деревня» с куполами и коттеджами.

Питание. Входят завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Кольский полуостров

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Время заселения в 14:00. Это тихое и уютное место, окружённое лесом. Есть смотровая площадка на крыше одного из зданий, откуда открываются прекрасные виды на Кильдинское озеро и окрестности, а в сезон (примерно с сентября по апрель, при благоприятной погоде) можно наблюдать за северным сиянием. Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию.

Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определённую дату, т. к. она зависит от солнечной активности и облачности неба. Удача точно пригодится!

По желанию и за доплату в этот день: посещение бани на дровах с соляной комнатой и открытой купелью; прогулка в парк активного отдыха «Северное сияние»; выезд на северное сияние. При раннем прибытии можно организовать программу в этнодеревне, айс-флоатинг, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (по запросу).

2 день

Териберка

Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.

По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Пообедаем (мы забронируем для вас столик в одном из ресторанов) и продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, копию скелета из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, сделаем фото на троне Посейдона, по желанию посетим оленью ферму. Вечером вернёмся в гостиницу.

По желанию и за доплату в этот день: поездка на снегоходе или квадроцикле (должны быть водительские права); прогулка на корабле по Баренцеву морю (в сборной группе до 12 человек, возможна посадка по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей); айс-флоатинг; фридайвинг; сап-прогулка по р. Териберка. Возможно выбрать только одну активность, варианты необходимо уточнить у организатора.

Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в Кировск смотреть Хибинские горы. Мы не можем предсказать перекрытие дороги.

3 день

Мурманск

Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.

На нашем пути встретятся монумент «Алёша», комплекс «Маяк», фрагмент рубки подлодки «Курск», памятник печной трубе, площадь Пять углов, самый большой термометр в России и кот Семён. При желании вы сможете посетить атомный ледокол «Ленин» (по графику работы музея, билеты приобретаются в кассе, на сайте или через организаторов за доплату). Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом, возможен формат гид-водитель
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Посещение бани, другие активности в отеле
  • Выезд на северное сияние - 7500 ₽
  • Вход в нацпарк «Териберка» (оплачивается онлайн, при технической необходимости поможет гид) - 440 ₽
  • Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
  • Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
  • Айс-флоатинг - 6000 ₽
  • Фридайвинг
  • Снегоходный тур по Териберке - от 5000-8000 ₽
  • Тур на квадроциклах по Териберке - 3500-5000 ₽
  • Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽, предварительное бронирование + 400 ₽
  • Сап-прогулка - 6000 ₽ за чел
  • Дополнительные активности в 1-й день: посещение этнодеревни, катание на собачьих упряжках, квадроциклах или снегоходах, айс-флоатинг
  • Доплата за 1-местное размещение или замену отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете выбрать любой удобный рейс или поезд, но советуем прибывать в диапазоне 12:00-16:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, отправление после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Даниил
6 апр 2025
Шикарный тур, шикарные места, шикарное все! Организация супер, забрали, отвезли, все показали и рассказали. Наталья и Ксения сделали поездку легкой. По моей просьбе организовали айсфлоатинг, очень необычно, рекомендую, не страшно
совсем, хотя я плаваю не очень хорошо. Отель за городом, тишина да гладь! Летом думаю еще круче, когда все в зелени. В общем, самое то для поездки на короткий срок! Спасибо, от души желаю процветания!

