Ежедневно в 19:00

Северное Сияние - это поразительное природное явление, которое не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».

В черте города понаблюдать за горящими на небе сполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Ваша мечта увидеть Северное сияние - сбудется!

ВАЖНО! Экскурсия проводится при минимальном наборе группы - 3 человека.