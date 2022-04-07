Ежедневно в 19:00

Охота за Северным Сиянием

Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября по апрель

Групповая
Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября по апрель.

В каком из этих месяцев приезжать – не принципиально.

Застать мистические переливы не всегда просто, для этого необходимы ясное небо и солнечная активность от 1,5 баллов.

Поэтому рекомендуем проводить в Мурманске не менее трёх полных ночей.

Если ваша цель приезда в Мурманск - увидеть Северное сияние - не рационально прибывать на срок, короче трех полных ночей.

При бронировании тура в графе "Место встречи" укажите отель проживания и период пребывания в Мурманске.

Дата, которую вы выбираете при бронировании, ориентировочная и будет уточняться организаторами в зависимости от прогноза.

Наши организаторы после получения точного прогноза в подходящий день до 16 часов сообщат о предстоящей поездке "на охоту".

Гид заедет за вами с 19 до 21 часа (точное время будет оговорено).

Как правило, тур длится от трёх до пяти часов.

Северное Сияние - это природное явление.

Его возможно спрогнозировать, но нельзя гарантировать на 100%.

Это нужно понимать и принимать.

Приятный бонус! Вы получите фотографии, сделанные профессиональной техникой, с видами Сияния, которое озарит небо именно в день вашей "охоты".

Это Север! Поэтому обязательно следует взять термобельё, высокую зимнюю обувь.

Не забудьте про шапки, рукавицы и шарфы – чем теплее, тем лучше.

ВАЖНО! С 30 октября в Мурманской области для посещения общественных мест необходимо подтвердить одним из документов безопасный ковид-статус: Наличие полного курса прививок; Факт перенесенного заболевания не позднее, чем полгода назад; Отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ; Подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации от COVID-19, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем) медицинской организации.
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Северное Сияние - это поразительное природное явление, которое не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».

В черте города понаблюдать за горящими на небе сполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Ваша мечта увидеть Северное сияние - сбудется!

ВАЖНО! Экскурсия проводится при минимальном наборе группы - 3 человека.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение гидом и фотографом. Фотографии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 19:00

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