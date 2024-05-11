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Удивило, что он даже использует спутники для уточнения информации по параметрам активности. НО! Северное сияние - это чудо природы, а природа живет по своим правилам. Будьте готовы, что Сияния может не быть или оно будет «слабым». Это нужно понять и принять заранее, чтобы не разочароваться. Нам повезло, мы его увидели, и только благодаря упорству Николая, который не отпустил нас домой, когда так хотелось спать и согреться))) 2. Одевайтесь очень тепло, даже когда приезжаете ранней весной. По ночам очень холодно. Особенно внимание на теплую обувь. 3. Будьте готовы ждать чуда. Наша экскурсия занимала 4 часа, была до 2 ночи. Некоторые экскурсию бывают еще дольше, все зависит от охоты. Нужно заранее настроиться на ожидания, оно может быть длительным. 4. В этой экскурсии не будет как таковой экскурсии. Конечно, Николаю можно задать вопросы и получить ответ, но фишка тут в другом - в экспертности Николая как искателя Северного сияния. И по совместительству прекрасного фотографа!!! 5. Не берите с собой фотоаппараты. У Николая отличная техника, он сам вас сфоткает))) для получения эффектных фоток нужны определенные параметры сьемки, у Николая все настроено. 6. Старт экскурсии - поздно. И непредсказуем. Около 8 часов вечера мы узнали о возможности экскурсии (Николай мониторит ситуацию по показателям), а около 10 - отправились на нее. 7. Рекомендую взять с собой термос с чаем и перекусить. 8. Лучше ехать на сияние зимой, чтобы оно было «ярче». Спасибо Николаю за экспертизу и возможность открыть в жизни новое! И, конечно, за фотки)))