1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
«Мурманск можно назвать одной из столиц северного сияния — в окрестностях города это явление можно увидеть с большой долей вероятности»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
«Северное сияние — «капризное» явление: в редких случаях мы можем не увидеть его (например, из-за сильной облачности)»
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«С северным сиянием связано множество мифов и легенд»
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«📸 Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии на память об исполнении мечты»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Познакомитесь с бытом коренных народов Севера, с рук покормите северных оленей и ездовых маломутов в парке развлечений «Северное сияние»»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки (иногда я могу рассказать всю информацию о сиянии во время остановок)»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
«Cамое важное о северном сиянии»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«По дороге поговорим о природе северного сияния, вспомним, как толковали древние это явление»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
«Сезон северного сияния не имеет чётких границ»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
«Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
«Северное сияние: как это работает»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
«расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает»
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
1 сен в 00:00
2 сен в 00:00
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
«Возвращаемся в Мурманск и готовимся к охоте за северным сиянием»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Групповая
5 часов
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
«Именно здесь северное сияние принимает особую яркость и пленяющие оттенки»
9 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 мая 2024Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
- ККристина18 апреля 2024Отличная экскурсия!
- ЕЕлена18 апреля 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеБыли на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
- ААнна18 апреля 2024Все понравилось, сияние видели 👍
- ЕЕлена10 апреля 2024Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
- РРоман8 апреля 2024Были с гидом Виталием. Очень приятный человек, профессионал своего дела. Если бы не он, не поймали бы сияние
- ККристина7 апреля 2024Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветраДень (05.04.2024) был удачным, сразу увидели сияние, как выехали загород. Сделали остановку, фото 😍😍😍 Затем была ещё пара локаций, небо
- ЮЮлия1 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Денисом, остались крайне довольны! Интересно рассказывал и объяснял! Везде побывали! Рекомендуем к посещению на все 100%
- ННадежда31 марта 2024Тем, кто едет на данную экскурсию, необходимо знать следующее: 1. Николай прекрасно владеет знаниями и опытом по охоте за Северным сиянием.
- ССветлана30 марта 2024Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Северное сияние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Северное сияние" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 4 500 до 17 340. Туристы уже оставили гидам 843 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Северное сияние», 843 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август