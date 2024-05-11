Охота за северным сиянием из Мурманска

Найдено 16 экскурсий в категории «Северное сияние» в Мурманске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
«Мурманск можно назвать одной из столиц северного сияния — в окрестностях города это явление можно увидеть с большой долей вероятности»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000 за человека
Фото-путешествие в поисках северного сияния
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
72 отзыва
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
«Северное сияние — «капризное» явление: в редких случаях мы можем не увидеть его (например, из-за сильной облачности)»
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000 за человека
Завораживающее северное сияние
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«С северным сиянием связано множество мифов и легенд»
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
«📸 Вы не только полюбуетесь северным сиянием, но и получите профессиональные фотографии на память об исполнении мечты»
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Познакомитесь с бытом коренных народов Севера, с рук покормите северных оленей и ездовых маломутов в парке развлечений «Северное сияние»»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
170 отзывов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки (иногда я могу рассказать всю информацию о сиянии во время остановок)»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000 за человека
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
«Cамое важное о северном сиянии»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
5 500 за человека
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
19 отзывов
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«По дороге поговорим о природе северного сияния, вспомним, как толковали древние это явление»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500 за человека
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
46 отзывов
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
«Сезон северного сияния не имеет чётких границ»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500 за человека
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
«Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250 за всё до 4 чел.
В погоню за полярным сиянием
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
28 отзывов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
«Северное сияние: как это работает»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000 за человека
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
«расскажу, где в мире наблюдают северное сияние, как оно возникает и каких видов бывает»
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека
Северное сияние: это просто космос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
1 сен в 00:00
2 сен в 00:00
от 17 340 за всё до 4 чел.
Северное сияние: ищем и фотографируемся
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000 за всё до 10 чел.
За сиянием - на край земли
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
«Возвращаемся в Мурманск и готовимся к охоте за северным сиянием»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за человека
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
🚗 На машине
Групповая
5 часов
За северным сиянием - на ратраке (в группе)
Увидеть небесный танец с удачного места и сохранить природное чудо на фотоснимках
Начало: На площади Пять углов
«Именно здесь северное сияние принимает особую яркость и пленяющие оттенки»
9 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
  • К
    Кристина
    18 апреля 2024
    Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
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    респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был.

  • А
    Анна
    18 апреля 2024
    Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
    Все понравилось, сияние видели 👍
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
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    для охоты, но благодаря парням, все получилось, нашли разрыв в облачности и увидели это прекрасное явление природы!!!! Было весело))) Ждём фотографии)))

  • Р
    Роман
    8 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Были с гидом Виталием. Очень приятный человек, профессионал своего дела. Если бы не он, не поймали бы сияние
  • К
    Кристина
    7 апреля 2024
    Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
    День (05.04.2024) был удачным, сразу увидели сияние, как выехали загород. Сделали остановку, фото 😍😍😍 Затем была ещё пара локаций, небо
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    сияло хорошо. Виталий рассказывал по пути интересные факты об этом явлении, потом ещё чаем всех напоил) Спасибо, очень успешная охота, да и компания попалась приятная. Фото классные, были готовы уже на следующий день!

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
    Очень понравилась экскурсия с Денисом, остались крайне довольны! Интересно рассказывал и объяснял! Везде побывали! Рекомендуем к посещению на все 100%
  • Н
    Надежда
    31 марта 2024
    Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
    Тем, кто едет на данную экскурсию, необходимо знать следующее: 1. Николай прекрасно владеет знаниями и опытом по охоте за Северным сиянием.
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    Удивило, что он даже использует спутники для уточнения информации по параметрам активности. НО! Северное сияние - это чудо природы, а природа живет по своим правилам. Будьте готовы, что Сияния может не быть или оно будет «слабым». Это нужно понять и принять заранее, чтобы не разочароваться. Нам повезло, мы его увидели, и только благодаря упорству Николая, который не отпустил нас домой, когда так хотелось спать и согреться))) 2. Одевайтесь очень тепло, даже когда приезжаете ранней весной. По ночам очень холодно. Особенно внимание на теплую обувь. 3. Будьте готовы ждать чуда. Наша экскурсия занимала 4 часа, была до 2 ночи. Некоторые экскурсию бывают еще дольше, все зависит от охоты. Нужно заранее настроиться на ожидания, оно может быть длительным. 4. В этой экскурсии не будет как таковой экскурсии. Конечно, Николаю можно задать вопросы и получить ответ, но фишка тут в другом - в экспертности Николая как искателя Северного сияния. И по совместительству прекрасного фотографа!!! 5. Не берите с собой фотоаппараты. У Николая отличная техника, он сам вас сфоткает))) для получения эффектных фоток нужны определенные параметры сьемки, у Николая все настроено. 6. Старт экскурсии - поздно. И непредсказуем. Около 8 часов вечера мы узнали о возможности экскурсии (Николай мониторит ситуацию по показателям), а около 10 - отправились на нее. 7. Рекомендую взять с собой термос с чаем и перекусить. 8. Лучше ехать на сияние зимой, чтобы оно было «ярче». Спасибо Николаю за экспертизу и возможность открыть в жизни новое! И, конечно, за фотки)))

  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
    Большое спасибо гиду Алексею за классную охоту за сиянием, интересный и познавательный рассказ о северном сиянии, терпение, позитив и комфортные условия ожидания сияния во время охоты. Фото отличные!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Северное сияние»

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  1. Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
  2. Фото-путешествие в поисках северного сияния
  3. Завораживающее северное сияние
  4. Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
  5. Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
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