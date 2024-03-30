Северное сияние — явление, о котором слышали все, но видел не каждый. Когда в тишине смотришь на звёздное небо — это прекрасно.Но когда это небо начинает гореть и светиться, отбрасывать

блики и лучи в разные стороны и перемещаться с огромной скоростью — это просто невероятно! Я коренной мурманчанин и знаю природу авроры от и до. Сделаю всё, чтобы вы насладились северным чудом света.

за 1-2 человека или 5500 руб. за человека, если вас больше

от 11 000 ₽ за 1-2 человека или 5500 руб. за человека, если вас больше

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает Отправляемся на поиски авроры! Используя прогнозы, показания магнитометров, карту облачности и интенсивности солнечной бури, мы с вами сможем определить, где ориентировочно будет вспышка сияния.

По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере.

Оказавшись в нужном месте в нужное время, мы устроим небольшую фотосессию. В работе я использую только профессиональную технику, никаких автомобильных фар для подсветки и фонариков на мобильном телефоне. Качество фотографий будет настолько высоким, что вы сможете напечатать их в большом формате. Организационные детали В течение 1–2 дней после поездки вы получите 10–30 фото в обработке. Они будут выложены в закрытую папку на файлообменнике, с которого вы сможете их скачать.

По желанию могу выслать фото в Telegram, Whats