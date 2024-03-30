Северное сияние: ищем и фотографируемся

Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Северное сияние — явление, о котором слышали все, но видел не каждый. Когда в тишине смотришь на звёздное небо — это прекрасно.

Но когда это небо начинает гореть и светиться, отбрасывать
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блики и лучи в разные стороны и перемещаться с огромной скоростью — это просто невероятно! Я коренной мурманчанин и знаю природу авроры от и до. Сделаю всё, чтобы вы насладились северным чудом света.

5
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Отправляемся на поиски авроры! Используя прогнозы, показания магнитометров, карту облачности и интенсивности солнечной бури, мы с вами сможем определить, где ориентировочно будет вспышка сияния.
  • По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере.
  • Оказавшись в нужном месте в нужное время, мы устроим небольшую фотосессию. В работе я использую только профессиональную технику, никаких автомобильных фар для подсветки и фонариков на мобильном телефоне. Качество фотографий будет настолько высоким, что вы сможете напечатать их в большом формате.

Организационные детали

В течение 1–2 дней после поездки вы получите 10–30 фото в обработке. Они будут выложены в закрытую папку на файлообменнике, с которого вы сможете их скачать.

По желанию могу выслать фото в Telegram, Whats

App, на электронную почту и т. д.
  • Имейте в виду, что температура воздуха может быть от −2 до −30. В сильный мороз советую использовать автономные пакеты для обогрева.
  • Поездка проходит на авто Opel Universal (если вас не больше 4 чел.), на минивэне Volkswagen Caravelle (если вас больше 4, но меньше 7), или на микроавтобусе Mercedes Sprinter (19 мест, без изменения стоимости)

    • Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    И
    30 мар 2024
    Спасибо Антону за чудесную охоту за северным сиянием и замечательный рассказ. Получили искреннее удовольствие.
    Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный. И о природе Северного сияния, и об истории города, и ещё о многом, многом…

    Ещё раз большое спасибо, Антон!
    Надеемся на новую встречу, когда снова будем в Мурманске.

    Всем рекомендуем!:)

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