Северное сияние — явление, о котором слышали все, но видел не каждый. Когда в тишине смотришь на звёздное небо — это прекрасно.
Но когда это небо начинает гореть и светиться, отбрасывать
Но когда это небо начинает гореть и светиться, отбрасывать
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Отправляемся на поиски авроры! Используя прогнозы, показания магнитометров, карту облачности и интенсивности солнечной бури, мы с вами сможем определить, где ориентировочно будет вспышка сияния.
- По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере.
- Оказавшись в нужном месте в нужное время, мы устроим небольшую фотосессию. В работе я использую только профессиональную технику, никаких автомобильных фар для подсветки и фонариков на мобильном телефоне. Качество фотографий будет настолько высоким, что вы сможете напечатать их в большом формате.
Организационные детали
В течение 1–2 дней после поездки вы получите 10–30 фото в обработке. Они будут выложены в закрытую папку на файлообменнике, с которого вы сможете их скачать.
По желанию могу выслать фото в Telegram, Whats
App, на электронную почту и т. д.
Имейте в виду, что температура воздуха может быть от −2 до −30. В сильный мороз советую использовать автономные пакеты для обогрева. Поездка проходит на авто Opel Universal (если вас не больше 4 чел.), на минивэне Volkswagen Caravelle (если вас больше 4, но меньше 7), или на микроавтобусе Mercedes Sprinter (19 мест, без изменения стоимости)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 410 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Антон, я дипломированный учитель истории и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
30 мар 2024
Спасибо Антону за чудесную охоту за северным сиянием и замечательный рассказ. Получили искреннее удовольствие.
Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный. И о природе Северного сияния, и об истории города, и ещё о многом, многом…
Ещё раз большое спасибо, Антон!
Надеемся на новую встречу, когда снова будем в Мурманске.
Всем рекомендуем!:)
Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный. И о природе Северного сияния, и об истории города, и ещё о многом, многом…
Ещё раз большое спасибо, Антон!
Надеемся на новую встречу, когда снова будем в Мурманске.
Всем рекомендуем!:)
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