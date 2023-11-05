ежедневно в 20:30

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Северное сияние - охота на снегоходах

Уникальная возможность отправиться на охоту за северным сиянием на снегоходах. Узнайте о древних саамах и насладитесь чаепитием в чуме
Групповая экскурсия на снегоходах предлагает уникальную возможность увидеть северное сияние вдали от городской суеты.

Путешествие проходит через леса и озера, ведет к древним саамским поселениям, где можно узнать о культуре и верованиях коренных народов.

Участники смогут согреться у костра в чуме, наслаждаясь чаем и сладостями, ожидая, когда арктическое небо заиграет яркими красками. Для желающих доступна услуга фотографа, чтобы запечатлеть эти незабываемые моменты
4.8
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Наблюдение за северным сиянием вдали от цивилизации
  • 🛷 Путешествие на снегоходах через леса и озера
  • 🪨 Посещение древних саамских поселений и сейдов
  • 🔥 Чаепитие у костра в традиционном чуме
  • 📸 Возможность пригласить фотографа для съемки
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах

Что можно увидеть

  • Северное сияние
  • Саамские поселения
  • Священный сейд

Описание экскурсии

Полярное сияние в идеальных условиях

Как известно, само явление довольно капризно: предсказать его с точностью, к которой привык современный мир, невозможно. Поэтому выслеживание красочных всполохов назвали охотой за сиянием. Но даже если вы «поймали» правильную точку наблюдения, могут помешать проезжающие машины, фары, вспышки, фонари, люди. Мы разработали маршрут, в котором все риски сведены к минимуму. Вы отъедете на оптимальное от цивилизации расстояние и там сможете оценить чудо нордической природы.

Теплый чум и легенды края

Место, где будет проходить наблюдение, находится на территории древних поселений саамов — этот факт подтвержден исследователями региона и краеведами. Вы увидите священный камень и узнаете об особой роли так называемых сейдов в культуре Лапландии. Говорят, что, наблюдая за северным сиянием, можно загадать желание. Представьте, что сделать вы это сможете в особом энергетическом месте, ведь сейды просто так нигде не размещали! А в чуме, обустроенном там же, в лесу, вы согреетесь у костра, попьете чай со сладостями и послушаете истории о нашем сказочном Севере.

Если захотите, за дополнительную плату можно будет пригласить в поездку фотографа

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён инструктаж, экипировка (шлем, подшлемник, комбинезон, перчатки, обувь), горюче-смазочные материалы, чай со сладостями на маршруте, сопровождение инструктора, охота на северное сияние на снегоходах или обычном транспорте при сложных погодных условиях. Если на снегоходе едут двое, цена за второго пассажира составит 4000 ₽
  • Дополнительно оплачивается трансфер: для групп до 4 человек — 1500 ₽, от 4 до 7 человек — 2500 ₽, от 8 человек — 3500 ₽ (в одну сторону)
  • К месту проведения вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 ₽ в одну сторону или на общественном транспорте за 70 ₽ (рядом есть автобусная остановка)

Особенности поездки

  • Инструктор будет обязательно сопровождать вас на отдельном снегоходе
  • На снегоход не допускаются участники с признаками опьянения, даже пассажиром
  • При неблагоприятных погодных условиях (снегопад, метель) охоту на северное сияние мы предложим осуществить на внедорожнике/минивене, так как на снегоходе не будет возможности быстро переместиться на большое расстояние

ежедневно в 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В п. Кильдинстрой или Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 850 туристов
Приветствую! Моя жизнь связана с Севером. Здесь веками выживали мои предки, потомки древних финно-угорских народов. Я расскажу вам, насколько интересен и загадочен был этот край в прошлом и покажу, насколько
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прекрасен в настоящем. Вы многое узнаете и побываете в местах с тысячелетней историей. Исследую Кольский Север более 15 лет, вожу экспедиции на квадроциклах и снегоходах, хожу в море на лодке. Организовываю туры и путешествия по Кольскому полуострову на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, пешком, по воздуху и по воде. Север ждет вас, и он навсегда останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
Впервые прилетели в Мурманск, тур был подарком для мамы. Очень понравилось, были в полном восторге. С нами был гид Роман и Дмитрий. Настоящие профессионалы, видно что люди живут своим делом,
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узнали много интересного и за сам город Мурманск и что такое северное сияние, почему и как оно появляется на небе. Получили море, скорее даже океан впечатлений + отличные фотографии с северным сиянием) Ребята супер, будем всем рекомендовать именно их, и сами обязательно ещё раз прилетим. Спасибо Вам огромное.

Впервые прилетели в Мурманск, тур был подарком для мамы. Очень понравилось, были в полном восторге. С
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С
Ещё днём мы заметили, что небо облачное, к вечеру наши опасения подтвердились, облака не ушли, поэтому нам предложили заменить поездку на снегоходах на автомобильную поездку. По сути, у нас был
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выбор между просто покататься на снегоходах по ночному лесу или покататься на машине по области в поисках сияния. Да, к сожалению, северное сияние - это явление слабо предсказуемое и поэтому мы выбрали второй вариант. Нас передали в группу Николая. В последующие дни я несколько раз слышал о нем от местных, как о человеке в хорошем смысле одержимом сиянием и он действительно очень хорош в охоте за сиянием. Он собирает очень много метеоданных, мы объехали очень много точек в области и в конечном счёте все таки смогли поймать северное сияние. Не сильное, но при таких погодных условиях это был действительно успех. Поэтому не могу ничего сказать за часть со снегоходами, но при неблагоприятных погодных условиях вас передадут в надёжные руки.

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Анна
Выбрали именно такой вариант, потому что казалось что на снегоходах будет не скучно. Но все пошло не по плану: накануне вечером мне написали, что над базой снегоходов сияния не будет
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и предложили вариант с доплатой такой: днём на снегоходах час катания, а вечером микроавтобус приедет и поедем "за сиянием". Сказать что меня это заставило изрядно понервничать - ничего не сказать, потому что мы должны были быть на этой турбазе со снегоходами в то же время как и заселяться, а ехать со всеми вещами сразу после самолёта это просто жесть. Нам очень повезло, что нас согласились заселить пораньше и в итоге мы успели.
Снегоходы - это звери, так что в этом смысле нам повезло, что не пришлось за сиянием на снегоходах фигачить 2 часа и более, потому что если ты 1-й раз, то руки устают, плюс управляемость у них не очень (да, я уже в том возрасте когда есть страх за свою жизнь, а снегоход тебе не машина, которая податлива как заинька). Экипировку дают, правда балаклавы стоило бы постирать, воняют - жесть, но потом перестаешь это замечать, но без них, думаю, будет плохо из-за холода и ветра. В целом впечатления положительные: если периодически разгоняться на этих зверях, то захватывает дух, но любая неровность - и кажется что и перевернуться можешь и тогда все, адьос, ну а на маленькой скорости на снегоходах скучно и не особо интересно. В общем для 1-го раза это хорошо, и часа достаточно. Почему ещё было хорошо, что катались днём, в целом была вообще небольшая температура, и было комфортно, а вот вечером, температура была не сильно ниже вроде, но замерзали просто мгновенно, соответственно на снегоходах было бы еще хуже. Дальше вместо часов 9 вечера нам написали, что заедут в 7, наша 2-я попытка нормально поесть за день провалилась… В общем нас подхватили на микроавтобусе. А дальше самая бессмысленная трата времени до 1:30 примерно. Во-первых так уж вышло, что к нашему приезду в Мурманске очень потеплело (ночью было примерно -12, но ощущалось как -30…), а соответственно была адская облачность. Я так понимаю, исходя из прогнозов, была высокая вероятность того что кусочек чистого неба мы всё-таки увидим, и застанем вспышку сияния. Но прогнозы прогнозами, в итоге не срослось, так что технически сияние было, и зеркалка на штативе его сквозь облачность фиксировала, но человеческий глаз такого не может. Еще в начале поездки за сиянием (на ближайшей к городу "обзорной площадке" мы как бы тоже застали вспышку, и даже часть неба была без облачности, но вот это маленькое зеленое пятнышко на моем фото (уж извините без штатива и на телефон не возможно снять прилично) тоже не особо было видно глазам, так что по сути это все что мы как бы увидели.
Мое резюме: если бы я не вносила предоплату, предпочла бы отказаться от этого, и поехать отдельно просто покататься на снегоходах, вышло бы дешевле. Но если и ехать на подобную экскурсию, то 1. нельзя ничего планировать на этот день, не брать эту экскурсию в день прилёта, 2. будьте готовы к тому, что ничего вы не увидите за эти деньги.

Выбрали именно такой вариант, потому что казалось что на снегоходах будет не скучно. Но все пошло
Выбрали именно такой вариант, потому что казалось что на снегоходах будет не скучно. Но все пошло
Борис
Борис
Ответ организатора:
Анна доброго времени суток. Нам очень жаль, что вариант, который вы изначально выбрали, — был невозможен по погодным условиям. Но
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вместе с этим, вы сами же отметили ряд положительных моментов:
1. Сияние поймали, пусть даже и не яркое, но были приложены все возможные усилия для этого результата;
2 Поездки на снегоходах действительно лучше осуществлять днем, это красивее и безопаснее. Как вы сами и отметили.
Далее разберу несколько подробнее, почему было вам предложено именно так, а не иначе. К тому же, по телефону вам то же и старались донести:
На снегоходах невозможно переместиться довольно быстро на дальнее расстояние, в темное время суток тем более. Когда прогноз на сияние плохой (облачно, идет снег), мы рекомендуем охотиться на сияние на автомобиле, и это же указано у нас в описании тура;
С доплатой вам предложили 2 экскурсии вместо одной. Вместе с этим вы могли отказаться от тура (по погодным условиям), либо поехать на автомобиле охотиться на сияние, без снегоходов на следующий день. И в этом случае у вас оплата была бы наоборот меньше;
При отсутствии прав на управление снегоходом и навыков, поездка на снегоходах осуществляется в спокойном темпе. Все таки это экскурсия, а не экстрим заезд (такие мы тоже проводим, но в них обязательны навыки и выше стоимость участия);
Северное сияние, — природное явление. Несмотря на все прогнозы и опыт, — его может и не оказаться в определенное время в нужном месте. Для того, чтобы увеличить шансы, пришлось выезжать раньше, так как ехать нужно было на дальнее расстояние. Тур ведь охота. Это поиски, азарт. И сам процесс намного важнее результата. Который, все же был;
Экипировка. Она чистая и хорошая. 100%. Подшлемники ПШ, по той причине и запах, который вам показался неприятным;
На вечер, держа в планах охоту на северное сияние, не нужно ничего другого планировать, в этом с вами абсолютно согласен.

Подведу небольшой итог. Понимая, что шансы поймать Северное сияние на снегоходах равны 0, мы организовали для вас отдельно тур на снегоходах, отдельно охоту на автомобиле. И обе экскурсии были результативными, — снегоходы вам понравились, а Сияние было. Жаль конечно, что не яркое. Но в этот день это было максимально из возможного. Оценка тура получается, это оценка фактической погоде. Но от нас было сделано все возможное. Спасибо вам за доверие.

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Г
Это было идеально, гид Дмитрий отвечал на все наши вопросы и интересно все рассказывал, из за погодных условий на снегоходах мы не прокатились, нам предложили альтернативу пересесть на машину и длительность увеличилась до 6 часов спасибо Дмитрию! И трипстеру!
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А
Экскурсия понравилась, самое главное, что нам удалось поймать северное сияние!
Во время ожидания согревали горячим чаем.
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С
Все классно, единственное как-то подольше хотелось бы, показалось быстро программа прошла
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