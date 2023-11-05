ежедневно в 20:30

Путешествие проходит через леса и озера, ведет к древним саамским поселениям, где можно узнать о культуре и верованиях коренных народов.
Участники смогут согреться у костра в чуме, наслаждаясь чаем и сладостями, ожидая, когда арктическое небо заиграет яркими красками. Для желающих доступна услуга фотографа, чтобы запечатлеть эти незабываемые моменты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Наблюдение за северным сиянием вдали от цивилизации
- 🛷 Путешествие на снегоходах через леса и озера
- 🪨 Посещение древних саамских поселений и сейдов
- 🔥 Чаепитие у костра в традиционном чуме
- 📸 Возможность пригласить фотографа для съемки
Что можно увидеть
- Северное сияние
- Саамские поселения
- Священный сейд
Описание экскурсии
Полярное сияние в идеальных условиях
Как известно, само явление довольно капризно: предсказать его с точностью, к которой привык современный мир, невозможно. Поэтому выслеживание красочных всполохов назвали охотой за сиянием. Но даже если вы «поймали» правильную точку наблюдения, могут помешать проезжающие машины, фары, вспышки, фонари, люди. Мы разработали маршрут, в котором все риски сведены к минимуму. Вы отъедете на оптимальное от цивилизации расстояние и там сможете оценить чудо нордической природы.
Теплый чум и легенды края
Место, где будет проходить наблюдение, находится на территории древних поселений саамов — этот факт подтвержден исследователями региона и краеведами. Вы увидите священный камень и узнаете об особой роли так называемых сейдов в культуре Лапландии. Говорят, что, наблюдая за северным сиянием, можно загадать желание. Представьте, что сделать вы это сможете в особом энергетическом месте, ведь сейды просто так нигде не размещали! А в чуме, обустроенном там же, в лесу, вы согреетесь у костра, попьете чай со сладостями и послушаете истории о нашем сказочном Севере.
Если захотите, за дополнительную плату можно будет пригласить в поездку фотографа
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включён инструктаж, экипировка (шлем, подшлемник, комбинезон, перчатки, обувь), горюче-смазочные материалы, чай со сладостями на маршруте, сопровождение инструктора, охота на северное сияние на снегоходах или обычном транспорте при сложных погодных условиях. Если на снегоходе едут двое, цена за второго пассажира составит 4000 ₽
- Дополнительно оплачивается трансфер: для групп до 4 человек — 1500 ₽, от 4 до 7 человек — 2500 ₽, от 8 человек — 3500 ₽ (в одну сторону)
- К месту проведения вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 ₽ в одну сторону или на общественном транспорте за 70 ₽ (рядом есть автобусная остановка)
Особенности поездки
- Инструктор будет обязательно сопровождать вас на отдельном снегоходе
- На снегоход не допускаются участники с признаками опьянения, даже пассажиром
- При неблагоприятных погодных условиях (снегопад, метель) охоту на северное сияние мы предложим осуществить на внедорожнике/минивене, так как на снегоходе не будет возможности быстро переместиться на большое расстояние
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|16 000 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Во время ожидания согревали горячим чаем.