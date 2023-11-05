ежедневно в 20:30

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и предложили вариант с доплатой такой: днём на снегоходах час катания, а вечером микроавтобус приедет и поедем "за сиянием". Сказать что меня это заставило изрядно понервничать - ничего не сказать, потому что мы должны были быть на этой турбазе со снегоходами в то же время как и заселяться, а ехать со всеми вещами сразу после самолёта это просто жесть. Нам очень повезло, что нас согласились заселить пораньше и в итоге мы успели.

Снегоходы - это звери, так что в этом смысле нам повезло, что не пришлось за сиянием на снегоходах фигачить 2 часа и более, потому что если ты 1-й раз, то руки устают, плюс управляемость у них не очень (да, я уже в том возрасте когда есть страх за свою жизнь, а снегоход тебе не машина, которая податлива как заинька). Экипировку дают, правда балаклавы стоило бы постирать, воняют - жесть, но потом перестаешь это замечать, но без них, думаю, будет плохо из-за холода и ветра. В целом впечатления положительные: если периодически разгоняться на этих зверях, то захватывает дух, но любая неровность - и кажется что и перевернуться можешь и тогда все, адьос, ну а на маленькой скорости на снегоходах скучно и не особо интересно. В общем для 1-го раза это хорошо, и часа достаточно. Почему ещё было хорошо, что катались днём, в целом была вообще небольшая температура, и было комфортно, а вот вечером, температура была не сильно ниже вроде, но замерзали просто мгновенно, соответственно на снегоходах было бы еще хуже. Дальше вместо часов 9 вечера нам написали, что заедут в 7, наша 2-я попытка нормально поесть за день провалилась… В общем нас подхватили на микроавтобусе. А дальше самая бессмысленная трата времени до 1:30 примерно. Во-первых так уж вышло, что к нашему приезду в Мурманске очень потеплело (ночью было примерно -12, но ощущалось как -30…), а соответственно была адская облачность. Я так понимаю, исходя из прогнозов, была высокая вероятность того что кусочек чистого неба мы всё-таки увидим, и застанем вспышку сияния. Но прогнозы прогнозами, в итоге не срослось, так что технически сияние было, и зеркалка на штативе его сквозь облачность фиксировала, но человеческий глаз такого не может. Еще в начале поездки за сиянием (на ближайшей к городу "обзорной площадке" мы как бы тоже застали вспышку, и даже часть неба была без облачности, но вот это маленькое зеленое пятнышко на моем фото (уж извините без штатива и на телефон не возможно снять прилично) тоже не особо было видно глазам, так что по сути это все что мы как бы увидели.

Мое резюме: если бы я не вносила предоплату, предпочла бы отказаться от этого, и поехать отдельно просто покататься на снегоходах, вышло бы дешевле. Но если и ехать на подобную экскурсию, то 1. нельзя ничего планировать на этот день, не брать эту экскурсию в день прилёта, 2. будьте готовы к тому, что ничего вы не увидите за эти деньги.