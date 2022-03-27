ежедневно в 20:30

Северное сияние - охота на снегоходах

Полюбоваться зрелищем в идеальных условиях и погреться в чуме у секретного саамского места силы

Мини-группа
Чтобы никакие признаки цивилизации не мешали наслаждаться красотой сияния, вы отъедете не только от города, но и от всех дорог на 15 км и, через лес с озером, доберетесь на снегоходах до точки наблюдения.

Там же вы встретите древний сейд на месте бывших саамских поселений, узнаете о верованиях коренных народов и попьете чай в чуме, ожидая представления арктического неба.
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
Северное сияние - охота на снегоходах
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Что вас ожидает

Полярное сияние в идеальных условиях

Как известно, само явление довольно капризно: предсказать его с точностью, к которой привык современный мир, невозможно. Поэтому выслеживание красочных всполохов назвали охотой за сиянием. Но даже если вы «поймали» правильную точку наблюдения, могут помешать проезжающие машины, фары, вспышки, фонари, люди. Мы разработали маршрут, в котором все риски сведены к минимуму. Вы отъедете на оптимальное от цивилизации расстояние и там сможете оценить чудо нордической природы.

Теплый чум и легенды края

Место, где будет проходить наблюдение, находится на территории древних поселений саамов — этот факт подтвержден исследователями региона и краеведами. Вы увидите священный камень и узнаете об особой роли так называемых сейдов в культуре Лапландии. Говорят, что, наблюдая за северным сиянием, можно загадать желание. Представьте, что сделать вы это сможете в особом энергетическом месте, ведь сейды просто так нигде не размещали! А в чуме, обустроенном там же, в лесу, вы согреетесь у костра, попьете чай со сладостями и послушаете истории о нашем сказочном Севере.

📷 Если захотите, за дополнительную плату можно будет пригласить в поездку фотографа.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен инструктаж, экипировка (шлем, подшлемник, комбинезон, перчатки, обувь), горюче-смазочные материалы, чай со сладостями на маршруте, сопровождение гидом-инструктором, охота на северное сияние на снегоходах или обычном транспорте при сложных погодных условиях. Если на снегоходе едут двое, цена за второго пассажира составит 4000 р.
  • Дополнительно оплачивается трансфер: для групп до 4 человек — 1500 р., от 4 до 7 человек — 2500 р., от 8 человек — 3500 р. (в одну сторону)
  • К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 р. в одну сторону или на общественном транспорте за 70 р. (рядом есть автобусная остановка)

Особенности поездки

  • Инструктор будет обязательно сопровождать вас на отдельном снегоходе
  • На снегоход не допускаются участники с признаками опьянения, даже пассажиром
  • При неблагоприятных погодных условиях (снегопад, метель) охоту на северное сияние мы предложим осуществить на внедорожнике/минивене, так как на снегоходе не будет возможности быстро переместиться на большое расстояние

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в п. Кильдинстрой или Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 20:30

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