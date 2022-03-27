ежедневно в 20:30

Что вас ожидает

Полярное сияние в идеальных условиях

Как известно, само явление довольно капризно: предсказать его с точностью, к которой привык современный мир, невозможно. Поэтому выслеживание красочных всполохов назвали охотой за сиянием. Но даже если вы «поймали» правильную точку наблюдения, могут помешать проезжающие машины, фары, вспышки, фонари, люди. Мы разработали маршрут, в котором все риски сведены к минимуму. Вы отъедете на оптимальное от цивилизации расстояние и там сможете оценить чудо нордической природы.

Теплый чум и легенды края

Место, где будет проходить наблюдение, находится на территории древних поселений саамов — этот факт подтвержден исследователями региона и краеведами. Вы увидите священный камень и узнаете об особой роли так называемых сейдов в культуре Лапландии. Говорят, что, наблюдая за северным сиянием, можно загадать желание. Представьте, что сделать вы это сможете в особом энергетическом месте, ведь сейды просто так нигде не размещали! А в чуме, обустроенном там же, в лесу, вы согреетесь у костра, попьете чай со сладостями и послушаете истории о нашем сказочном Севере.

📷 Если захотите, за дополнительную плату можно будет пригласить в поездку фотографа.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включен инструктаж, экипировка (шлем, подшлемник, комбинезон, перчатки, обувь), горюче-смазочные материалы, чай со сладостями на маршруте, сопровождение гидом-инструктором, охота на северное сияние на снегоходах или обычном транспорте при сложных погодных условиях. Если на снегоходе едут двое, цена за второго пассажира составит 4000 р.

Дополнительно оплачивается трансфер: для групп до 4 человек — 1500 р., от 4 до 7 человек — 2500 р., от 8 человек — 3500 р. (в одну сторону)

К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 р. в одну сторону или на общественном транспорте за 70 р. (рядом есть автобусная остановка)

Особенности поездки