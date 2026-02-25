2 отзыва оставили туристы

Северное сияние — удивительное по красоте природное явление. Мы расскажем, как оно образуется, от чего зависят его цвет и яркость.
Выберем за городом лучшее место для наблюдения за «световым танцем», согреем вас горячим чаем с печеньем и поделимся увлекательными рассказами о Мурманске и Кольском полуострове.
Выберем за городом лучшее место для наблюдения за «световым танцем», согреем вас горячим чаем с печеньем и поделимся увлекательными рассказами о Мурманске и Кольском полуострове.
Описание экскурсии
Природа северного сияния
С северным сиянием связано множество мифов и легенд. Вы узнаете, где и в какое время его можно увидеть, как и почему Север «сияет», с чем связана интенсивность свечения и сколько времени оно обычно продолжается. А также: как к нему относились древние люди и способна ли таинственная Аврора оказывать какое-либо влияние на человека.
Ночная охота
Поймать северное сияние не так уж просто! Погода на Кольском полуострове меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» завершилась успехом: сверимся с прогнозами, картами и специальными программами. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспортные расходы, горячий чай и профессиональные фото включены в стоимость
- Если поймать северное сияние все же не получится, мы предложим вам повторный выезд со скидкой 50% при наличии свободных мест
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 86 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Любовь. Я работаю с небольшой командой гидов и провожу экскурсии по Кольскому полуострову. С радостью поделюсь с вами красотой северной природы и расскажу о прошлом и настоящем нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем привет!
Однозначно рекомендую Любовь и Андрея в качестве гидов!
Прекрасная машина, комфортное вождение, супер-доброжелательная атмосфера. Очень интересно и приятно общаться.
По программе: пара дней накануне шел снег и было пасмурно и я
Однозначно рекомендую Любовь и Андрея в качестве гидов!
Прекрасная машина, комфортное вождение, супер-доброжелательная атмосфера. Очень интересно и приятно общаться.
По программе: пара дней накануне шел снег и было пасмурно и я
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Эта охота выдалась непростой и долгой, но запомнится надолго🔥
На первой точке, из-за того, что мы приехали первыми, нам удалось поймать первое сияние. Мы думали, что потом будет поярче, но оно
На первой точке, из-за того, что мы приехали первыми, нам удалось поймать первое сияние. Мы думали, что потом будет поярче, но оно
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Очень понравилось то, что не катают просто так, выезд осуществляется только при максимальной вероятности что сияние будет. Сияние мы ждали 3 дня, так как в день брони была очень плохая
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Северное сияние действительно завораживающее. И нам повезло с гидом. Мы действительно охотились за ним пока не поймали полное сияние с видимой палитрой от зеленного до красного невооруженным глазом. И мы
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Великолепная экскурсия. Из-за изменения погодных условий поехали прямо из аэропорта. Люба все прекрасно организовала, отличные локации. Северное сияние это завораживающее явление. Это надо видеть.
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Наверное, можно увидеть Северное сияние из окна)). Но когда ты выходишь на охоту, то понимаешь сколько нюансов необходимо знать. Мы "сияли" с Андреем, он прекрасный охотник, много чего рассказал; а главное дал возможность увидеть всю красоту Авроры. Супер!!! Рекомендую!!!
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