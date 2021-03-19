2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Природа Северного сияния

С Северным сиянием связано множество мифов и легенд. Вы узнаете, где и в какое время его можно увидеть, как и почему Север «сияет», с чем связана интенсивность свечения и сколько времени оно обычно продолжается. А также: как к нему относились древние люди и способна ли таинственная Аврора оказывать какое-либо влияние на человека.

Ночная охота

Поймать Северное сияние не так уж просто! Погода на Кольском полуострове 🏝️ меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» завершилась успехом: сверимся с прогнозами, картами и специальными программами. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.

Организационные детали