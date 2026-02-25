2 отзыва оставили туристы

Северное сияние — удивительное по красоте природное явление. Мы расскажем, как оно образуется, от чего зависят его цвет и яркость. Выберем за городом лучшее место для наблюдения за «световым танцем», согреем вас горячим чаем с печеньем и поделимся увлекательными рассказами о Мурманске и Кольском полуострове.

Описание экскурсии

Природа северного сияния

С северным сиянием связано множество мифов и легенд. Вы узнаете, где и в какое время его можно увидеть, как и почему Север «сияет», с чем связана интенсивность свечения и сколько времени оно обычно продолжается. А также: как к нему относились древние люди и способна ли таинственная Аврора оказывать какое-либо влияние на человека.

Ночная охота

Поймать северное сияние не так уж просто! Погода на Кольском полуострове меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» завершилась успехом: сверимся с прогнозами, картами и специальными программами. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.

Организационные детали