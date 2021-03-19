2 отзыва оставили туристы

Природа Северного сияния С Северным сиянием связано множество мифов и легенд. Вы узнаете, где и в какое время его можно увидеть, как и почему Север «сияет», с чем связана интенсивность свечения и сколько времени оно обычно продолжается. А также: как к нему относились древние люди и способна ли таинственная Аврора оказывать какое-либо влияние на человека.
Ночная охота Поймать Северное сияние не так уж просто! Погода на Кольском полуострове 🏝️ меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» завершилась успехом: сверимся с прогнозами, картами и специальными программами. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Транспортные расходы, горячий чай и профессиональные фото включены в стоимость
Если поймать Северное Сияние все же не получится, мы предложим вам повторный выезд бесплатно (при наличии свободных мест) или возврат 30% стоимости экскурсии 🧭
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Любовь. Я работаю с небольшой командой гидов и провожу экскурсии по Кольскому полуострову. С радостью поделюсь с вами красотой северной природы и расскажу о прошлом и настоящем нашего края.
Любовь, большое спасибо за исполнение мечты!!!! Не все охотники поймали свою Аврору, а мы смогли !!!! Имбирный чай, бонус глинтвейн был великолепен. Благодарю!!!
Елена
12 мар 2021
Мы очень довольны: поездка была чудесная (наполненная чудесами). Мы увидели разнообразные варианты сияний и разной раскраски (зелёной, красной, оранжевой). Очень понравился гид Любовь: любящая свое дело, чуткая и внимательная к гостям, рассказывала в течение поездки интересные и познавательные факты о городе, сиянии. Очень советуем одеваться тепло: от зарождения вспышки и до ее полного проявления проходит какое-то время и самое классное, это наблюдать весь этот цикл!!!