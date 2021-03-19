2 отзыва оставили туристы

Завораживающее Северное сияние

Отправиться на поиски волшебного свечения и получить на память профессиональные фото

5
2 отзыва
Любовь
Любовь – представитель из Мурика
Северное сияние — удивительное по красоте природное явление.

Мы расскажем, как оно образуется, от чего зависят его цвет и яркость.

Выберем за городом лучшее место для наблюдения за «световым танцем», согреем вас горячим чаем с печеньем и поделимся увлекательными рассказами о Мурманске и Кольском полуострове 🏝️.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 50004 500 ₽ за человекаскидка10%

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Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние

Что вас ожидает

Природа Северного сияния
С Северным сиянием связано множество мифов и легенд. Вы узнаете, где и в какое время его можно увидеть, как и почему Север «сияет», с чем связана интенсивность свечения и сколько времени оно обычно продолжается. А также: как к нему относились древние люди и способна ли таинственная Аврора оказывать какое-либо влияние на человека.

Ночная охота
Поймать Северное сияние не так уж просто! Погода на Кольском полуострове 🏝️ меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» завершилась успехом: сверимся с прогнозами, картами и специальными программами. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспортные расходы, горячий чай и профессиональные фото включены в стоимость
  • Если поймать Северное Сияние все же не получится, мы предложим вам повторный выезд бесплатно (при наличии свободных мест) или возврат 30% стоимости экскурсии 🧭
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние
Завораживающее Северное сияние

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Здравствуйте! Меня зовут Любовь. Я работаю с небольшой командой гидов и провожу экскурсии по Кольскому полуострову. С радостью поделюсь с вами красотой северной природы и расскажу о прошлом и настоящем нашего края.
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2 отзыва оставили туристы

Ирина
19 мар 2021
Любовь, большое спасибо за исполнение мечты!!!! Не все охотники поймали свою Аврору, а мы смогли !!!! Имбирный чай, бонус глинтвейн был великолепен. Благодарю!!!
12 мар 2021
Мы очень довольны: поездка была чудесная (наполненная чудесами). Мы увидели разнообразные варианты сияний и разной раскраски (зелёной, красной, оранжевой). Очень понравился гид Любовь: любящая свое дело, чуткая и внимательная к гостям, рассказывала в течение поездки интересные и познавательные факты о городе, сиянии. Очень советуем одеваться тепло: от зарождения вспышки и до ее полного проявления проходит какое-то время и самое классное, это наблюдать весь этот цикл!!!

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