Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что оно появится во время наших выездов.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.
Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Всего в программе предусмотрено 1 выезды на северное сияние с фотосъемкой.
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».
Ориентировочное время сборов: 20:00 – 21:30.
Точное время сообщит организатор накануне.
Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.
10:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Расстояние до Териберки около 130 км.
Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
Прогулка к водопаду, впадающему в море.
Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в старую Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.
У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.
Всего предусмотрен один выезд.
Место сбора: паркинг напротив входа в гостиницу «Азимут».
Точное время организаторы сообщат в день тура.
08:30 Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 - 2 часа.
Программа в саамской деревне:
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.
Всего предусмотрен один выезд.
Место сбора: паркинг напротив входа в гостиницу «Азимут».
Точное время организаторы сообщат в день тура.
Тур не предусматривает проживание.
Проживание в Мурманске туристы бронируют самостоятельно, т.к. у каждого свои предпочтения по комфорту и сервису.
Рекомендуем бронировать проживание в центре Мурманска: Azimut, Меридиан, Park Inn, Бутик Отель Ренессанс.
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Если вы не увидите северное сияние в одном из выездов, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».