Осенние дни под северным сиянием

Осенние каникулы на севере: ловим северное сияние, путешествуем на край земли

5
3 отзыва
Осенние каникулы на севере: ловим северное сияние, путешествуем на край земли и знакомимся с северным оленем! Вас будут сопровождать профессиональные гиды, которые познакомят с нашим дивным севером!
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Осенние дни под северным сиянием
Ближайшие даты:
04
окт

Описание

Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что оно появится во время наших выездов.

Преимущества этого путешествия:

  • высокая солнечная активность – тур создан под прогноз, согласно которому на эти даты солнечная активность составит 3 и 4 балла (при среднй активности в 2 балла), что создает высокую вероятность увидеть северное сияние;
  • насыщенная программа – побываем на краю земли в Териберке, познакомимся с северными оленями, посетим красивейшие места города Мурманска;
  • прогуляемся по побережью Северного Ледовитого океана.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях.

Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Всего в программе предусмотрено 1 выезды на северное сияние с фотосъемкой.

Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут».

Ориентировочное время сборов: 20:00 – 21:30.

Точное время сообщит организатор накануне.

Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день
Териберка, охота на северное сияние

10:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Расстояние до Териберки около 130 км.

Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.

Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).

Прогулка к водопаду, впадающему в море.

Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в старую Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.

У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.

Всего предусмотрен один выезд.

Место сбора: паркинг напротив входа в гостиницу «Азимут».

Точное время организаторы сообщат в день тура.

Териберка, охота на северное сияниеТериберка, охота на северное сияниеТериберка, охота на северное сияниеТериберка, охота на северное сияние
3 день
Саамская деревня, охота на северное сияние

08:30 Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность в дороге до саамской деревни в среднем 1,5 - 2 часа.

Программа в саамской деревне:

  • знакомство с бытом и культурой саамов;
  • посещение аллеи заговоренных идолов;
  • осмотр саамских построек: куваксы, чумы;
  • знакомство с животным миром: хаски, еноты, лисы, песцы;
  • кормление оленей;
  • катание на квадроциклах около территории саамской деревни (5 минут);
  • посещение обрядового озера;
  • обед (уха, чай Пакула из местных трав).

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.

Всего предусмотрен один выезд.

Место сбора: паркинг напротив входа в гостиницу «Азимут».

Точное время организаторы сообщат в день тура.

Саамская деревня, охота на северное сияниеСаамская деревня, охота на северное сияниеСаамская деревня, охота на северное сияниеСаамская деревня, охота на северное сияние

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Проживание в Мурманске туристы бронируют самостоятельно, т.к. у каждого свои предпочтения по комфорту и сервису.

Рекомендуем бронировать проживание в центре Мурманска: Azimut, Меридиан, Park Inn, Бутик Отель Ренессанс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 выезд на северное сияние + фотосъемка
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Размещение в Мурманске
  • Питание не указанное в программе: завтраки и ужины в Мурманске
  • Трансфер из аэропорта
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • удобная треккинговая обувь;
  • верхняя одежда по погоде;
  • шапка, шарф, перчатки.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Если вы не увидите северное сияние в одном из выездов, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
11 окт 2021
Спасибо за экскурсию!
Всё заявленное сбылось. Даже не взирая на погоду удалось всё увидеть.
Посмотрели Сияние. Удачная охота.
Териберка, Саамская деревня. Много нового и интересного.
Спасибо!
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!

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