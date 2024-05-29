Сияние в Териберке – экскурсии в Мурманске

Найдено 5 экскурсий в категории «Сияние в Териберке» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
«Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250 за всё до 4 чел.
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Об экскурсии Приглашаем вас в путешествие к самой северной точке России в село Териберку — это удивительное место Заполярного края, манящее суровой красотой непокорной природы и величием севера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Северное сияние: ищем и фотографируемся
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000 за всё до 10 чел.
За сиянием - на край земли
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
«Из Мурманска мы направимся в Териберку, дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
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    зашкаливают, попробовала морского зелёного ежа, гребешок, Мурманскую уху из кеты,трески,зубатки. Я рада,что побывала в Териберке и увидела всю красоту севера,это нужно видеть своими глазами, океан,море, пляж,горы, озера,водапад,птичью гавань и многое другое.

    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не
  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
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    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Интересная экскурсия. Все понравилось.
  • И
    Инна
    30 марта 2024
    Северное сияние: ищем и фотографируемся
    Спасибо Антону за чудесную охоту за северным сиянием и замечательный рассказ. Получили искреннее удовольствие. Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный.
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    И о природе Северного сияния, и об истории города, и ещё о многом, многом… Ещё раз большое спасибо, Антон! Надеемся на новую встречу, когда снова будем в Мурманске. Всем рекомендуем!:)

  • Е
    Екатерина
    21 февраля 2024
    Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
    Очень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попили чай, без привязки к
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    группе, как а других экскурсиях. Александр очень интересно рассказал про сияние, про край, любезно отвечал на все наши вопросы по пути. Также он чётко определил промежуток времени, когда будет сияние и нашёл для нас идеальную локацию. Отдельное спасибо за классные фотки с штатива и вкусный чай.

    Очень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попилиОчень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попилиОчень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попили
  • К
    Константин
    9 января 2024
    Териберка. Дыхание Ледовитого океана
    Интересная экскурсия,хороший гид.
  • К
    Кристина
    9 января 2024
    Териберка. Дыхание Ледовитого океана
    Данная экскурсия превзошла все ожидания! Экскурсовод Мила сделала все и даже больше! Очень комфортный путь, аккуратное вождение, интересно рассказывала, останавливалась
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    когда видели в дороге что-то необычное. Старалась сделать так чтобы каждому было максимально комфортно. Сама экскурсия вызвала бурю положительных эмоций и даже холод не помешал. Сказочно красивая территория, свежий воздух, вкусные морепродукты, хорошая кухня в целом. Интересные достопримечательности. Хочется возвращаться снова! Большое спасибо за такие впечатления оставшиеся навсегда в наших сердцах!

  • С
    Сергей
    8 января 2024
    Териберка. Дыхание Ледовитого океана
    Были на экскурсии 05.01.2024 г. (гид Александр). Спасибо за полученные эмоции! Особо спасибо за то, что организаторы отслеживают данное мероприятие
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    от и до (дорога на Териберку и обратно это еще то мероприятие). Гид Александр все все организовал прекрасно (обзорный экскурс о Мурманске и Териберке, прохождение по локациям, питание и транспорт). Спасибо всем за организацию и наше увлекательное времяпровождение!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние в Териберке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Териберка - вечное сияние чистого Севера
  2. Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
  3. Териберка: арктическая сказка на краю земли
  4. Северное сияние: ищем и фотографируемся
  5. За сиянием - на край земли
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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