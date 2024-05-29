1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
«Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Об экскурсии Приглашаем вас в путешествие к самой северной точке России в село Териберку — это удивительное место Заполярного края, манящее суровой красотой непокорной природы и величием севера»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
«По пути мы поговорим о природе северного сияния, о Мурманске и Териберке, о том, как живёт наш регион, обсудим плюсы и минусы жизни на севере»
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
«Из Мурманска мы направимся в Териберку, дорога займёт около 2,5 часов в одну сторону»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 мая 2024Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Интересная экскурсия. Все понравилось.
- ИИнна30 марта 2024Спасибо Антону за чудесную охоту за северным сиянием и замечательный рассказ. Получили искреннее удовольствие. Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный.
- ЕЕкатерина21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попили чай, без привязки к
- ККонстантин9 января 2024Териберка. Дыхание Ледовитого океанаИнтересная экскурсия,хороший гид.
- ККристина9 января 2024Териберка. Дыхание Ледовитого океанаДанная экскурсия превзошла все ожидания! Экскурсовод Мила сделала все и даже больше! Очень комфортный путь, аккуратное вождение, интересно рассказывала, останавливалась
- ССергей8 января 2024Териберка. Дыхание Ледовитого океанаБыли на экскурсии 05.01.2024 г. (гид Александр). Спасибо за полученные эмоции! Особо спасибо за то, что организаторы отслеживают данное мероприятие
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сияние в Териберке»
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