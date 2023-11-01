С сентября до конца марта заполярный небосвод озаряют мерцающие всполохи.



Это явление невозможно спрогнозировать с абсолютной точностью, бывает, оно показывается совсем не надолго, а ещё важно знать правильные места для наблюдения — вот почему поиски Северной Авроры называют охотой. Мы не можем гарантировать, что вы её увидите, но приложим все усилия, чтобы её найти!