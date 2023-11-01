Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе

Отправиться в окрестности Мурманска на охоту за самым волшебным зрелищем Севера

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С сентября до конца марта заполярный небосвод озаряют мерцающие всполохи.

Это явление невозможно спрогнозировать с абсолютной точностью, бывает, оно показывается совсем не надолго, а ещё важно знать правильные места для наблюдения — вот почему поиски Северной Авроры называют охотой. Мы не можем гарантировать, что вы её увидите, но приложим все усилия, чтобы её найти!
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Ближайшие даты:
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сезон северного сияния не имеет чётких границ. Иногда небо начинает играть красками уже в августе, но всё же вероятность выше в зимние месяцы. Мы встретимся в Мурманске и отправимся в проверенные места для наблюдения полярного сияния. Будем ориентироваться по краткосрочному прогнозу. Захватите с собой камеру и настройтесь на успешную охоту за одним из самых зрелищных явлений на Земле!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортных автомобилях
  • Так как наиболее точный прогноз возможен за пару дней, при необходимости мы предложим немного сдвинуть дату проведения
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 20:00 и 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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