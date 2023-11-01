Отправиться в окрестности Мурманска на охоту за самым волшебным зрелищем Севера
С сентября до конца марта заполярный небосвод озаряют мерцающие всполохи.
Это явление невозможно спрогнозировать с абсолютной точностью, бывает, оно показывается совсем не надолго, а ещё важно знать правильные места для наблюдения — вот почему поиски Северной Авроры называют охотой. Мы не можем гарантировать, что вы её увидите, но приложим все усилия, чтобы её найти!
Это явление невозможно спрогнозировать с абсолютной точностью, бывает, оно показывается совсем не надолго, а ещё важно знать правильные места для наблюдения — вот почему поиски Северной Авроры называют охотой. Мы не можем гарантировать, что вы её увидите, но приложим все усилия, чтобы её найти!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сезон северного сияния не имеет чётких границ. Иногда небо начинает играть красками уже в августе, но всё же вероятность выше в зимние месяцы. Мы встретимся в Мурманске и отправимся в проверенные места для наблюдения полярного сияния. Будем ориентироваться по краткосрочному прогнозу. Захватите с собой камеру и настройтесь на успешную охоту за одним из самых зрелищных явлений на Земле!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортных автомобилях
- Так как наиболее точный прогноз возможен за пару дней, при необходимости мы предложим немного сдвинуть дату проведения
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 20:00 и 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:00 и 21:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 489 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
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