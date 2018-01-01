Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами

Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов

Владимир
Владимир – представитель из Мурманска
Северное сияние — необыкновенная игра света на ночном звездном небе.

Мы расскажем, как к нему относились люди в древности и что влияет на его интенсивность.

Поможем найти идеальное место для наблюдения, напоим вас горячим чаем и поделимся интересными историями о жизни в Заполярье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами

Что вас ожидает

Cамое важное о Северном сиянии
Северное сияние — удивительное природное явление, с которым связано множество мифов, историй и легенд. Вы узнаете, как оно образуется и на какой высоте происходит, какие факторы на него воздействуют и от чего зависят цвета свечения. А еще услышите, какие предания слагали о нем народы Севера и саами и почему сияние так популярно у жителей Азии. Кроме того, мы поделимся забавными историями из личного опыта — за годы работы их накопилось немало!

Веселая погоня за чудом
Полярное сияние капризно: каждый раз оно светит по-разному и в разное время. Никто не может дать точного ответа, во сколько именно оно будет и какой силы. Но мы сделаем все возможное, чтобы выбрать правильный час, оптимальное направление поездки и максимально живописное место остановки, не испорченное толпами туристов. А во время ожидания вы сможете греться в автомобиле 🚘, пить горячий чай, слушать рассказы и фотографироваться на фоне звездного неба.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном теплом транспорте
  • В стоимость входят услуги фотографа. Мы пришлем ссылку на снимки в течение трех дней после экскурсии 🧭.
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, мы с командой гидов проводим экскурсии по родному Кольскому полуострову с января 2018 года. Стараемся сделать все, чтобы гости полюбили наш суровый и прекрасный край и запомнили путешествие сюда на всю жизнь.
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