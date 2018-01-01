Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Cамое важное о Северном сиянии

Северное сияние — удивительное природное явление, с которым связано множество мифов, историй и легенд. Вы узнаете, как оно образуется и на какой высоте происходит, какие факторы на него воздействуют и от чего зависят цвета свечения. А еще услышите, какие предания слагали о нем народы Севера и саами и почему сияние так популярно у жителей Азии. Кроме того, мы поделимся забавными историями из личного опыта — за годы работы их накопилось немало!

Веселая погоня за чудом

Полярное сияние капризно: каждый раз оно светит по-разному и в разное время. Никто не может дать точного ответа, во сколько именно оно будет и какой силы. Но мы сделаем все возможное, чтобы выбрать правильный час, оптимальное направление поездки и максимально живописное место остановки, не испорченное толпами туристов. А во время ожидания вы сможете греться в автомобиле 🚘, пить горячий чай, слушать рассказы и фотографироваться на фоне звездного неба.

Организационные детали