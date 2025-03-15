Участники экскурсии отправляются на охоту за северным сиянием в Мурманской области. Они изучают природу этого явления, учатся отслеживать солнечную активность и облачность. Фотографы помогут запечатлеть красочные всполохи на профессиональную камеру. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях, а гиды-фотографы делятся своими знаниями и опытом. Экскурсия подходит для семей с детьми и длится от 3 до 7 часов
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Получите уникальные фотографии
- 🌌 Узнайте о природе северного сияния
- 🗺️ Путешествуйте по Мурманской области
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🚗 Комфортный трансфер на авто
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание фото-прогулки
Что нужно знать перед поездкой
- Аврора — девушка капризная и показывается не в 100% случаев, к этому нужно быть готовыми. Как и к её появлению — поэтому держите вашу технику заряженной
- Сияние всегда разное: это может быть лёгкая дуга, еле видимая глазами, а может быть фееричный танец огней на всё небо. Яркость сияния предсказать, увы, невозможно
- В дни с яркой луной сияние более тусклое
- На камере всполохи всегда ярче, чем в жизни
- Вопреки мифам Авроре не нужна низкая температура. Северное сияние можно увидеть с конца августа до середины апреля. Рекордная температура в день успешной охоты была +25 градусов
Где будем искать «радугу» Севера
Для настоящего охотника нет пределов по километражу. Мы выезжаем в наиболее благоприятные районы Мурманской области, где нет облачности или она меньше, чем в остальных местах. Это может быть как в 20 км от Мурманска, так и в 200 км. Мы каждый день отслеживаем солнечную активность и облачность. При неблагоприятной погоде для охоты предлагаем перенести поездку.
- Вы понаблюдаете за красочными всполохами на небе
- Получите после поездки яркие снимки на память
- Научитесь самостоятельно охотиться за Авророй. С помощью специальных спутников мы покажем, как отслеживается солнечная активность с точностью до ± 10 минут и облачность с точностью до единичных разрывов в облаках
Организационные детали
Трансфер и время выезда
- Поездка проходит на автомобилях Mercedes Sprinter, Folkswagen Crafter, Folkswagen Caravella, Iveco, Hyundai Starex
- Обычно мы отправляемся примерно в 20:00. Предварительное время выезда мы сообщим днём, точное — как минимум за час до отправления, это зависит от прогноза (солнечная активность, облачность и т. д.)
Другие условия поездки и рекомендации
- При неблагоприятном прогнозе экскурсию можно перенести на другой день
- Длительность экскурсии — от 3 до 7 часов
- Советуем не планировать охоту в последний день вашего путешествия, а ставить её на первый день прибытия в Мурманск
- Можно поехать с детьми 3+
Фотоматериалы
- В течение недели после экскурсии мы отправим ссылку с файлами на облачное хранилище
- Вы получите как минимум по одному личному фото и несколько групповых — количество зависит от продолжительности сияния
- Гид будет фотографировать на профессиональную камеру Sony A7M4, Sony A7C3 или Nikon
Сопровождать вас будет один из гидов-фотографов нашей команды.
ежедневно в 20:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3498 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем более 8 лет. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вячеслав
15 мар 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось! Будем вспоминать с улыбкой, пересматривая фотографии. Отдельное спасибо Никите, именно он "сделал" этот выезд:)
Наталья
11 мар 2025
Мы ехали в Мурманск, в первую очередь, за чудом-Сиянием. И нам повезло с первого раза. Правда не обошлось без некторых моментиков. Нашим сопровождающим был Артём Миронов. В начале поездки он
Юрий
11 мар 2025
Экскурсия прошла отлично.
Гид всё отлично рассказал, в располагающей атмосфере, интересно и с юмором.
Итог - цель достигнута, аврора поймана)
Гид всё отлично рассказал, в располагающей атмосфере, интересно и с юмором.
Итог - цель достигнута, аврора поймана)
Антонина
28 фев 2025
Великолепная команда! Индивидуально подходят к каждому вопросу! Гид Артём прекрасен)) отлично провели время и поймали очень много сияний. Профессионалы!))
Надежда
26 фев 2025
Никита просто мастер своего дела!
Интересно, быстро и главное эффективно.
Аврора поймана, все довольны ❤️❤️❤️
Интересно, быстро и главное эффективно.
Аврора поймана, все довольны ❤️❤️❤️
А
Алена
26 фев 2025
Все прошло отлично, несмотря на низкие шансы мы нашли сияние 🤗
Иванова
21 фев 2025
Отличная экскурсия! Хотя прогнозы изначально были не самые благоприятные, наш гид Игорь сделал все возможное, чтобы нам все таки удалось увидеть северное сияние.
И нам повезло! Сначала наткнулись на "внеплановое" слабое
И нам повезло! Сначала наткнулись на "внеплановое" слабое
И
Иван
20 фев 2025
Очень понравилось. Довезли до места на комфортабельном микроавтобусе, показали сияние, сфотографировали, теплым чаем напоили. Отдельное спасибо гиду Никите, который рассказал про сияние и очень настойчиво предлагал ждать, пока оно появится. Одевайтесь потеплее.
А
Анна
20 фев 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Сияние нашли сразу. Гид Никита сделал очень эффектные фото. Очень комфортный микроавтобус. Горячий чай, предоставленный компанией, оказался очень уместен. Благодарим за качественное оказание туристической услуги.
М
Максим
20 фев 2025
Мы в восторге! Исполнили мечту детства - увидели северное сияние! Экскурсия очень понравилась. Гид Никита интересно рассказал про сияние, сделал нам качественные фотографии. Всем рекомендую!
Евгения
19 фев 2025
Супер поездка с прекрасными гидом я Никитой и водителем Андреем
Роман
16 фев 2025
Экскурсия отличная! Всё организовано чётко, быстро нашли северное сияние, и оно реально завораживает. Гид классный, весёлый, рассказывал интересно, так что время пролетело незаметно. В целом, всё прошло без суеты, успели насладиться моментом и сделать крутые фото. Однозначно стоит съездить!
Евгений
16 фев 2025
Все понравилось. Поймали сияние. Отличная экскурсия.
Наталья
15 фев 2025
Экскурсия прошла отлично, гид Артем - молодец!)
В первый раз результат был не очень, мы долго катались по всей округе Мурманска, но была сильная облачность. А вот во второй раз результат превзошел все ожидания))) спасибо ребятам за приключение💙
В первый раз результат был не очень, мы долго катались по всей округе Мурманска, но была сильная облачность. А вот во второй раз результат превзошел все ожидания))) спасибо ребятам за приключение💙
К
Кудрявцев
15 фев 2025
Спасибо всей команде. Оперативно корректировали и начало охоты и сам маршрут. Охота удалась) снимки получились хорошие. Не описать словами весь восторг)
Отдельное спасибо гиду Никите. Интересно было слушать о сиянии, скандинавской мифологии и саамах.
Отдельное спасибо гиду Никите. Интересно было слушать о сиянии, скандинавской мифологии и саамах.
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