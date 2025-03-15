Участники экскурсии отправляются на охоту за северным сиянием в Мурманской области. Они изучают природу этого явления, учатся отслеживать солнечную активность и облачность. Фотографы помогут запечатлеть красочные всполохи на профессиональную камеру. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях, а гиды-фотографы делятся своими знаниями и опытом. Экскурсия подходит для семей с детьми и длится от 3 до 7 часов

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание фото-прогулки

Что нужно знать перед поездкой

Аврора — девушка капризная и показывается не в 100% случаев, к этому нужно быть готовыми. Как и к её появлению — поэтому держите вашу технику заряженной

Сияние всегда разное: это может быть лёгкая дуга, еле видимая глазами, а может быть фееричный танец огней на всё небо. Яркость сияния предсказать, увы, невозможно

В дни с яркой луной сияние более тусклое

На камере всполохи всегда ярче, чем в жизни

Вопреки мифам Авроре не нужна низкая температура. Северное сияние можно увидеть с конца августа до середины апреля. Рекордная температура в день успешной охоты была +25 градусов

Где будем искать «радугу» Севера

Для настоящего охотника нет пределов по километражу. Мы выезжаем в наиболее благоприятные районы Мурманской области, где нет облачности или она меньше, чем в остальных местах. Это может быть как в 20 км от Мурманска, так и в 200 км. Мы каждый день отслеживаем солнечную активность и облачность. При неблагоприятной погоде для охоты предлагаем перенести поездку.

Вы понаблюдаете за красочными всполохами на небе

Получите после поездки яркие снимки на память

Научитесь самостоятельно охотиться за Авророй. С помощью специальных спутников мы покажем, как отслеживается солнечная активность с точностью до ± 10 минут и облачность с точностью до единичных разрывов в облаках

Организационные детали

Трансфер и время выезда

Поездка проходит на автомобилях Mercedes Sprinter, Folkswagen Crafter, Folkswagen Caravella, Iveco, Hyundai Starex

Обычно мы отправляемся примерно в 20:00. Предварительное время выезда мы сообщим днём, точное — как минимум за час до отправления, это зависит от прогноза (солнечная активность, облачность и т. д.)

Другие условия поездки и рекомендации

При неблагоприятном прогнозе экскурсию можно перенести на другой день

Длительность экскурсии — от 3 до 7 часов

Советуем не планировать охоту в последний день вашего путешествия, а ставить её на первый день прибытия в Мурманск

Можно поехать с детьми 3+

Фотоматериалы

В течение недели после экскурсии мы отправим ссылку с файлами на облачное хранилище

Вы получите как минимум по одному личному фото и несколько групповых — количество зависит от продолжительности сияния

Гид будет фотографировать на профессиональную камеру Sony A7M4, Sony A7C3 или Nikon

Сопровождать вас будет один из гидов-фотографов нашей команды.