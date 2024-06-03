1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
Водопады русской Лапландии (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
40003 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Попробовать новый вид релаксации в условиях Крайнего Севера (в группе)
Начало: от места проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ААнастасия1 июня 2024Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией. С Марией
- ВВалерия31 мая 2024Спасибо гиду Максиму за отличную экскурсию и познавательные рассказы о северном крае. Рекомендуем!
- ООльга28 мая 2024Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто супер. Нам очень понравился
- hhi+7962728 мая 2024Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
- ЕЕкатерина27 мая 2024Интересно, красиво, не утомительно, новая информация о природе Кольского полуострова, о Мурманске и о севере в целом. Водопады потрясающие! Было предложено взять в аренду высокие резиновые сапоги, что было очень кстати(рыхлый снег, местами грязь) Рекомендую!
- ЕЕлена27 мая 2024Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. . Запах почек богульника, черноглазая
- РРенат26 мая 2024Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
- ССергей26 мая 2024Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
- ААлександр24 мая 202417 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Активный отдых»
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