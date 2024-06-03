Активный отдых в Мурманске

Найдено 26 экскурсий в категории «Активный отдых» в Мурманске, цены от 2 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
Начало: В центре Мурманска
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900 за человека
На снегоступах по непроторенным тропам
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000 за всё до 7 чел.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095 за человека
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
55003 850 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
Фотопрогулка
11 часов
249 отзывов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000 за человека
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
На снегоступах - к вершине горы Горелая
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Водопады русской Лапландии (в группе)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
6.5 часов
1 отзыв
Водопады русской Лапландии (в группе)
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
40003 800 за человека
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200 за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
🚗 На машине
Групповая
2 часа
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Попробовать новый вид релаксации в условиях Крайнего Севера (в группе)
Начало: от места проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией. С Марией
    читать дальше

    было приятно общаться, слушать истории про город и природные богатства области) Само восхождение было увлекательным и запоминающимся! Также она помогла мне разобраться с дальнейшим маршрутом по городу и транспорту, что было очень любезно и полезно Однозначно рекомендую сходить в такую экскурсию, если в любите активный отдых и природу!)

    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией
  • В
    Валерия
    31 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Спасибо гиду Максиму за отличную экскурсию и познавательные рассказы о северном крае. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто супер. Нам очень понравился
    читать дальше

    гид Александр, очень интересно рассказывал. Экскурсия очень интересная, очень красивые виды на водопады, природа, воздух. Нам повезло с погодой, было солнечно. Очень приятный бонус это горячий чай и пирог с рыбой (Все очень вкусно). Нам очень понравилось всем, советую эту экскурсию.

    Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто
  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Интересно, красиво, не утомительно, новая информация о природе Кольского полуострова, о Мурманске и о севере в целом. Водопады потрясающие! Было предложено взять в аренду высокие резиновые сапоги, что было очень кстати(рыхлый снег, местами грязь) Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. . Запах почек богульника, черноглазая
    читать дальше

    вороника. . Обо всём этом великолепно с любовью рассказывает Мария.. она поможет преодолеть не только высоту, но и побороть сомнения в своих силах. А Какие виды с сопки!!!! Рекомендую настоятельно всем, готовым полюбить этот суровый и красивейший северный мир.

    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев.
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
    читать дальше

    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    17 мая состоялась наша экскурсия в Териберку. Понравилось, что гид сам забирает туристов из дома, после экскурсии сам развозит всех
    читать дальше

    по домам. Также фирма пошла нам на встречу, когда нужно было перенести экскурсию на один день. Нам повезло с погодой. Мы увидели китов. Сначала плыли 1,5 часа, пришло время возвращаться обратно, тогда капитан сказал, что с соседнего корабля передали, что два кита под нами. Мы подождали 15 минут, и действительно киты стали выплывать:) много раз показали нам свои плавнички.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Путешествие по мурманской лесотундре
  2. Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
  3. Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
  4. Свидание с Севером на сопке Мишукова
  5. Кандалакшский лабиринт
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Активный отдых" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 2 100 до 27 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1529 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Активный отдых», 1529 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам