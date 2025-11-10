Экскурсия «Северное Сияние» предлагает уникальную возможность наблюдать северное сияние и узнать о его науке, культуре и экологии Арктики. Участники начнут с вводной беседы, а затем отправятся в выбранную локацию для наблюдения. Это путешествие оставит незабываемые впечатления от общения с природой Севера.
Описание экскурсииВ поисках Сияния Если вы ищете максимальный комфорт - вы попали по адресу! Экскурсия «Сияние Севера» предлагает уникальную возможность наблюдать северное сияние и погружаться в атмосферу арктического приключения. Участники узнают о науке, стоящей за этим феноменом, и получат незабываемые впечатления от световых волн на ночном небе, а также познакомятся с местной культурой и историей. Маршрут начинается в городе отправления с вводной беседы, где участники познакомятся с гидом и другими путешественниками. На основе анализа солнечной активности будет выбрана оптимальная локация для наблюдения за северным сиянием. Во время экскурсии будут раскрыты темы науки о северном сиянии, истории исследований Арктики, культуры коренных народов, экологии региона и искусства северных народов. Участники также получат навыки для выживания в арктических условиях. Эта экскурсия предоставит всестороннее представление о северных широтах и оставит незабываемые впечатления от общения с природой и культурой Севера. Важная информация: Наша экскурсия не ограничена по времени! Мы выезжаем из Мурманска в 21-22 часа и следуем к месту, где будем наблюдать за сиянием. Выезжаем только тогда, когда уверены в том, что встретим Северное Сияние! Если его не увидим, то мы не возьмем с вас денег.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, трансфер, чай, фотограф и фотоотчет.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас у места вашего проживания
Завершение: Мы доставим вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Наша экскурсия не ограничена по времени! Мы выезжаем из Мурманска в 21-22 часа и следуем к месту, где будем наблюдать за сиянием
- Выезжаем только тогда, когда уверены в том, что встретим Северное Сияние! Если его не увидим, то мы не возьмем с вас денег
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
