Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия «Северное Сияние» предлагает уникальную возможность наблюдать северное сияние и узнать о его науке, культуре и экологии Арктики. Участники начнут с вводной беседы, а затем отправятся в выбранную локацию для наблюдения. Это путешествие оставит незабываемые впечатления от общения с природой Севера.

Илья Ваш гид в Мурманске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-9 человек 4000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 21:00, 23:00

Описание экскурсии В поисках Сияния Если вы ищете максимальный комфорт - вы попали по адресу! Экскурсия «Сияние Севера» предлагает уникальную возможность наблюдать северное сияние и погружаться в атмосферу арктического приключения. Участники узнают о науке, стоящей за этим феноменом, и получат незабываемые впечатления от световых волн на ночном небе, а также познакомятся с местной культурой и историей. Маршрут начинается в городе отправления с вводной беседы, где участники познакомятся с гидом и другими путешественниками. На основе анализа солнечной активности будет выбрана оптимальная локация для наблюдения за северным сиянием. Во время экскурсии будут раскрыты темы науки о северном сиянии, истории исследований Арктики, культуры коренных народов, экологии региона и искусства северных народов. Участники также получат навыки для выживания в арктических условиях. Эта экскурсия предоставит всестороннее представление о северных широтах и оставит незабываемые впечатления от общения с природой и культурой Севера. Важная информация: Наша экскурсия не ограничена по времени! Мы выезжаем из Мурманска в 21-22 часа и следуем к месту, где будем наблюдать за сиянием. Выезжаем только тогда, когда уверены в том, что встретим Северное Сияние! Если его не увидим, то мы не возьмем с вас денег.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату