Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Радуга Севера Мы встретимся в Мурманске и отправимся в область на поиски самых «правильных» мест для наблюдения явления. По пути вы узнаете о природе Северного сияния и истории 📖 его изучения — от мифологических представлений до современных научных данных. Также поговорим о тонкостях прогнозирования чарующей Авроры и солнечном ветре. И, конечно, по правилам северного гостеприимства, мы вам ни за что не дадим замерзнуть — угостим горячим чаем или кофе с местными вкусняшками.
Украшение вашей фотоколлекции Отыскав подходящие локации, приступим к фотосессии. Я расскажу об особенностях фотоохоты на это чудо света и объясню, как сделать отличные «вертикалочки» для Инстаграма. А если вы будете со своей техникой — проведу полноценный мастер-класс по съемке Северного сияния.
Высокая солнечная активность и безоблачная погода нам в помощь!
Организационные детали
После поездки вы получите ссылку с фотографиями — не меньше 10-15 на каждого участника.
Северное сияние — явление капризное. Мы сделаем все необходимые расчеты, чтобы подстроиться под текущий прогноз. В случае неудачной фотоохоты возврат стоимости/альтернативные варианты экскурсий обсуждаются на индивидуальных условиях.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Мурманске
Экскурсия проводится ежедневно в 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Вот уже несколько лет я исследую самые интересные места и явления нашего края. Вместе с командой мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!