Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Радуга Севера

Мы встретимся в Мурманске и отправимся в область на поиски самых «правильных» мест для наблюдения явления. По пути вы узнаете о природе Северного сияния и истории 📖 его изучения — от мифологических представлений до современных научных данных. Также поговорим о тонкостях прогнозирования чарующей Авроры и солнечном ветре. И, конечно, по правилам северного гостеприимства, мы вам ни за что не дадим замерзнуть — угостим горячим чаем или кофе с местными вкусняшками.

Украшение вашей фотоколлекции

Отыскав подходящие локации, приступим к фотосессии. Я расскажу об особенностях фотоохоты на это чудо света и объясню, как сделать отличные «вертикалочки» для Инстаграма. А если вы будете со своей техникой — проведу полноценный мастер-класс по съемке Северного сияния.

Высокая солнечная активность и безоблачная погода нам в помощь!

Организационные детали