Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера

Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами

Евгений
Евгений – представитель из Мурманска
С сентября по март полярное небо дарит зрелищное представление, которое трудно описать словами.

А еще его не так легко «поймать» и еще сложнее правильно сфотографировать.

Поэтому поиски Авроры — настоящее приключение, в которое мы приглашаем отправиться с опытными фотоохотниками и знатоками законов Севера!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера

Что вас ожидает

Радуга Севера
Мы встретимся в Мурманске и отправимся в область на поиски самых «правильных» мест для наблюдения явления. По пути вы узнаете о природе Северного сияния и истории 📖 его изучения — от мифологических представлений до современных научных данных. Также поговорим о тонкостях прогнозирования чарующей Авроры и солнечном ветре. И, конечно, по правилам северного гостеприимства, мы вам ни за что не дадим замерзнуть — угостим горячим чаем или кофе с местными вкусняшками.

Украшение вашей фотоколлекции
Отыскав подходящие локации, приступим к фотосессии. Я расскажу об особенностях фотоохоты на это чудо света и объясню, как сделать отличные «вертикалочки» для Инстаграма. А если вы будете со своей техникой — проведу полноценный мастер-класс по съемке Северного сияния.

Высокая солнечная активность и безоблачная погода нам в помощь!

Организационные детали

  • После поездки вы получите ссылку с фотографиями — не меньше 10-15 на каждого участника.
  • Северное сияние — явление капризное. Мы сделаем все необходимые расчеты, чтобы подстроиться под текущий прогноз. В случае неудачной фотоохоты возврат стоимости/альтернативные варианты экскурсий обсуждаются на индивидуальных условиях.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Мурманске
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера

Экскурсия проводится ежедневно в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Евгений
Евгений
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Вот уже несколько лет я исследую самые интересные места и явления нашего края. Вместе с командой мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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