Экскурсии от вашего отеля в Мурманске

Найдено 20 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка и морская прогулка за 1 день! (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
168 отзывов
В тренде
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
3 июля в 08:30
10 000 за человека
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
10 часов
45 отзывов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60004 500 за человека
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
44 отзыва
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
50004 500 за человека
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
30 отзывов
В тренде
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
5 500 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 17 500 за всё до 7 чел.
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
75006 000 за человека
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
17 000 за человека
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
На снегоступах по непроторенным тропам
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
от 8 000 за всё до 7 чел.
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
5 500 за человека
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
15 000 за человека
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Подняться на Айкуайвенчорр, насладиться видами, оценить ледяные скульптуры и диковинные камни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за человека
Мурманск - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    29 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в мини-группе)
    Все было хорошо, спасибо за экскурсию
  • И
    Илья
    29 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в мини-группе)
    Великолепное мини путешествие, настолько все понравилось, что обязательно вернемся еще к этим прекрасным местам. Спасибо за отличное время Петру, самое огромное спасибо, которое только может быть))
    Великолепное мини путешествие, настолько все понравилось, что обязательно вернемся еще к этим прекрасным местам. Спасибо за
  • Л
    Ли
    29 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке (в группе)
    这是一个非常完美的行程，即使没有看到鲸鱼，也让我得到莫大的满足。第一，导游很会照顾每一个人，幽默风趣，和蔼可亲。第二，无论是去的路上还是回来，都会有很多的美景，我们会停下来欣赏。第三，所有的活动非常有意思，虽然行程很长，但是疲惫中充满了对自然的热爱。第四，我们一起出行的八个人，都很活泼，哈哈哈哈。导游的名字是（Сергей）如果有中国朋友看到这里，我很推荐！！！！ Это было идеальное путешествие, и хотя я не увидел китов, я остался очень доволен. Во-первых, гид хорошо заботится обо всех,
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    весел и приветлив. Во-вторых, по пути туда или обратно будет много красивых пейзажей, которыми мы остановимся, чтобы насладиться. В-третьих, все занятия очень интересные. Хоть поездка и долгая, но усталость полна любви к природе. В-четвертых, все восемь человек, с которыми мы путешествовали, были веселыми, хахахаха. Имя гида (Сергей). Если кто-нибудь из китайских друзей увидит это место, я очень рекомендую!!!!

  • А
    Александра
    29 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день! (в мини-группе)
    Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨ Который не
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    забывал спрашивать о состоянии, настроении и биопаузах. А так же рассказывал интересные истории начиная от местных фактов заканчивая соревнованием двух мужичков у озера, где вы будете проходить или же узнаете и об ценах на жилье в Мурманске🤭 Начну с комфортабельной машины и продолжу уже к приближение на ней к Териберки разглядывая живописные красоты природы. По маршруту заглядывали на различные остановки то к свежим морским морепродуктами то к кладбище кораблей (застали в приливе и на обратном пути на отливе) и ещё парочки фотозон. Перехожу на морскую прогулку меня сразу предупреждали шо шикарной яхты там не будет 🤭 мои ожидания были на "рыбацкий" маленький кораблик и они оправдались. Сам поиск китов и других морских обиталей прошёл удачно хоть и скромно, но это от капитана не зависит как поведут себя другие существа. Мы встретили кита, который рядом пропрывал немного показав себя и скрылся… через 5 минут появился вновь подальше. Нерешался малый кит поласатик🐋. После морской прогулки застал недолгий дождь и после повылазили комары 😢 которые делали ли тусовки на шляпах и не только. И мы отправились в природный парк, где покоряли сопки, созерцали неописуемое, перепрыгивали водопад и у него же устраивали чаепитие и покоряли высокие точки 🤭В общем и целом приключения не для слабых. Советую брать с собой рюкзак иначе либо спаритесь либо замерзнете,но так же любезно с местом в рюкзаке помогал гид. Не было никаких неудобств, которые бы не решались. А в целом мои впечатления крышесносные и хочу повторить поездку, но в более хардкорных условиях ❄️☃️🌨️ Спасибо за чудесные воспоминания💛

    Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    С удовольствием оставлю отзыв на экскурсию "Териберка - в копилку лучших дней" с гидом Сергеем 28.06. За организацию, саму экскурсию
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    и саму работу гида ставлю твердые пятерки! Во-первых, необычный вид сервиса - сам гид на машине объезжает гостиницы или отели и забирает по очереди на экскурсию всех записавшихся. После экскурсии он также всех развозил по гостиницам или высаживал в той точке города, где его просили участники. Очень много интересного рассказал и про Мурманск и его окрестности и саму Териберку, причем это не заученные факты без души, как делают многие другие экскурсоводы. Было с душой, весело, с шутками. По дороге в Териберку мы останавливались и в Саду Камней - строили пирамидки и загадывали желания, заехали на сам Причал, там кто хотел перекусил в местных ресторанах, кто не хотел - ушли гулять. Далее часть группы уехала кататься на корабликах в море, часть ушла гулять по окрестностям. Сергей помогал всем садиться на корабль и сходить с него (посадка и высадка это было отдельное приключение, так как нужно было перебираться с борта корабля на борт другого, чтобы дойти до ожидавшего нас корабля). Далее после завершения морской прогулки, мы заехали попробовать разных морских животных вроде морских ежей или морских гребешков, потом посетили Кладбище Кораблей и отправились в Заповедник Териберка. Там смотрели и на море с возвышенности, видели места съёмок фильма Левиафан, потом отправились тропами к местному водопаду, прошли по каменисто-горным тропам, поднялись на одну из сопок (вершину гор). Когда проходили по камням через быстрый ручей, Сергей помогал всем желающим перебраться по деревянным брёвнам. После осмотра всех красот он угостил всех участников группы вкусным самодельно заваренным черным чаем с лимоном и сладостями. В общем масса положительных впечатлений от экскурсии. Единственное пожелание на будущее - по возможности давать больше времени на сам заповедник Териберка и его красоты, возможно делать ещё небольшие привалы, остановку или короткий отдых на маршруте не только в точке, где море и рядом "Яйца Дракона", но и где-то ещё - Водопад, вершина сопки… А так все здорово! Так держать! Все понравилось! Обязательно ещё приеду в Мурманск!

  • Ц
    Цырен
    27 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Гид Игорь - супер! И в целом команда! Все организовано отлично, вплоть до деталей. 14 часов пролетели быстро, возвращались с приятной усталостью. Рекомендую!
    Гид Игорь - супер! И в целом команда! Все организовано отлично, вплоть до деталей. 14 часовГид Игорь - супер! И в целом команда! Все организовано отлично, вплоть до деталей. 14 часовГид Игорь - супер! И в целом команда! Все организовано отлично, вплоть до деталей. 14 часов
  • Н
    Наталия
    26 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Гид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программа
    Гид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программаГид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программаГид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программаГид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программа
  • Д
    Дарья
    26 июня 2024
    Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
    Спасибо Игорю за замечательную экскурсию, это просто самый лучший гид!!!
  • С
    Софья
    26 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Ездили в Теребрику с Сергеем 25.06 От поездки остались исключительно положительные впечатления, виды просто захватывают дух!! Успели посетить все, что было
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    обещано в программе. Сергей показал себя отличным гидом, вежливым, очень учтивым. Рассказывал много интересного и о Мурманске и о Теребрике, охотно отвечал на интересующие нас вопросы, давал много советов о том, куда еще можно съездить и что посмотреть. Во время нашего мини-восхождения на сопки, был внимателен к каждому в группе, всех ждал, спрашивал о самочувствии, подавал руку и подсказывал куда лучше наступать. С таким гидом - хоть куда!:) Если кто-то переживает, машину водит аккуратно, даже на очень непростых участках ближе к Теребрике.

  • Д
    Денис
    26 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке (в группе)
    Спасибо большое Славе и Артему за организацию. Классное путешествие от двери к двери) приехали к отелю забрали, отвезли. По дороге
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    историю с шутками - как мы любим 😁. Лучшие места и виды показали. Спасибо вам пацаны за этот день - эмоции на всю жизнь

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Териберка и морская прогулка за 1 день! (в мини-группе)
  2. Териберка: водопады, скалы и фьорды
  3. Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
  4. Знакомство с Мурманском в мини-группе
  5. Курс на Север: экскурсия в Териберку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 4 500 до 28 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 693 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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