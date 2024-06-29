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и саму работу гида ставлю твердые пятерки! Во-первых, необычный вид сервиса - сам гид на машине объезжает гостиницы или отели и забирает по очереди на экскурсию всех записавшихся. После экскурсии он также всех развозил по гостиницам или высаживал в той точке города, где его просили участники. Очень много интересного рассказал и про Мурманск и его окрестности и саму Териберку, причем это не заученные факты без души, как делают многие другие экскурсоводы. Было с душой, весело, с шутками. По дороге в Териберку мы останавливались и в Саду Камней - строили пирамидки и загадывали желания, заехали на сам Причал, там кто хотел перекусил в местных ресторанах, кто не хотел - ушли гулять. Далее часть группы уехала кататься на корабликах в море, часть ушла гулять по окрестностям. Сергей помогал всем садиться на корабль и сходить с него (посадка и высадка это было отдельное приключение, так как нужно было перебираться с борта корабля на борт другого, чтобы дойти до ожидавшего нас корабля). Далее после завершения морской прогулки, мы заехали попробовать разных морских животных вроде морских ежей или морских гребешков, потом посетили Кладбище Кораблей и отправились в Заповедник Териберка. Там смотрели и на море с возвышенности, видели места съёмок фильма Левиафан, потом отправились тропами к местному водопаду, прошли по каменисто-горным тропам, поднялись на одну из сопок (вершину гор). Когда проходили по камням через быстрый ручей, Сергей помогал всем желающим перебраться по деревянным брёвнам. После осмотра всех красот он угостил всех участников группы вкусным самодельно заваренным черным чаем с лимоном и сладостями. В общем масса положительных впечатлений от экскурсии. Единственное пожелание на будущее - по возможности давать больше времени на сам заповедник Териберка и его красоты, возможно делать ещё небольшие привалы, остановку или короткий отдых на маршруте не только в точке, где море и рядом "Яйца Дракона", но и где-то ещё - Водопад, вершина сопки… А так все здорово! Так держать! Все понравилось! Обязательно ещё приеду в Мурманск!