1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
В тренде
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
3 июля в 08:30
10 000₽ за человека
скидка
25%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В тренде
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
3 июля в 09:30
4 июля в 09:30
75006 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
9 июля в 10:30
10 июля в 10:30
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Снежные Хибины в формате «всё включено» и в мини-группе
Подняться на Айкуайвенчорр, насладиться видами, оценить ледяные скульптуры и диковинные камни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
3 июля в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера29 июня 2024Все было хорошо, спасибо за экскурсию
- ИИлья29 июня 2024Великолепное мини путешествие, настолько все понравилось, что обязательно вернемся еще к этим прекрасным местам. Спасибо за отличное время Петру, самое огромное спасибо, которое только может быть))
- ЛЛи29 июня 2024这是一个非常完美的行程，即使没有看到鲸鱼，也让我得到莫大的满足。第一，导游很会照顾每一个人，幽默风趣，和蔼可亲。第二，无论是去的路上还是回来，都会有很多的美景，我们会停下来欣赏。第三，所有的活动非常有意思，虽然行程很长，但是疲惫中充满了对自然的热爱。第四，我们一起出行的八个人，都很活泼，哈哈哈哈。导游的名字是（Сергей）如果有中国朋友看到这里，我很推荐！！！！ Это было идеальное путешествие, и хотя я не увидел китов, я остался очень доволен. Во-первых, гид хорошо заботится обо всех,
- ААлександра29 июня 2024Всем добра и улыбок:) Хочу рассказать как прошла моя первая в жизни экскурсия в сопровождении прекрасного гида - Петра✨ Который не
- ААнна29 июня 2024С удовольствием оставлю отзыв на экскурсию "Териберка - в копилку лучших дней" с гидом Сергеем 28.06. За организацию, саму экскурсию
- ЦЦырен27 июня 2024Гид Игорь - супер! И в целом команда! Все организовано отлично, вплоть до деталей. 14 часов пролетели быстро, возвращались с приятной усталостью. Рекомендую!
- ННаталия26 июня 2024Гид - супер! Интересный рассказ и насыщенная программа
- ДДарья26 июня 2024Спасибо Игорю за замечательную экскурсию, это просто самый лучший гид!!!
- ССофья26 июня 2024Ездили в Теребрику с Сергеем 25.06 От поездки остались исключительно положительные впечатления, виды просто захватывают дух!! Успели посетить все, что было
- ДДенис26 июня 2024Спасибо большое Славе и Артему за организацию. Классное путешествие от двери к двери) приехали к отелю забрали, отвезли. По дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От вашего отеля»
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