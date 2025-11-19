Северное сияние - уникальное природное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз. Экскурсия начинается в Мурманске, где вас встретят и доставят на лучшие точки для наблюдения. По пути гид расскажет
6 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Уникальное природное явление
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Эффектные фото
- ☕ Горячий чай на северных ягодах
- 🎒 Дружеская атмосфера
- 📅 Гибкость в планировании
Что можно увидеть
- Мурманск
Описание экскурсии
Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку). Да, мы, конечно же, ориентируемся на прогнозы и собственный опыт, но охота — это всегда азарт и доля везения.
Мы с вами встретимся в Мурманске и отправимся туда, где ожидается ясное и чистое небо. Мы отметим на карте определённые точки, где будем останавливаться, чтобы полюбоваться сиянием и сделать фото. По пути расскажем вам, как правильно «охотиться» на это чудо природы, откуда оно берётся и почему его не всегда можно «поймать». Истории и интересные факты о Мурманске тоже будут!
С вас — отличное настроение, с нас — дружеская атмосфера, чай на северных ягодах и настоечка собственного производства;)
Организационные детали
- Мы заберём вас в месте вашего проживания и после экскурсии отвезём обратно
- Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado или Nissan Х-Тrail
- Если погодные условия на выбранную вами дату не позволяют увидеть северное сияние, предложим отменить или перенести поездку
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Александр. Я гид и создатель собственной команды гидов. Мы готовы показать вам всю красоту Мурманской природы — дикой и необузданной снаружи и такой прекрасной и нежной внутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Здравствуйте всем! Александр просто супер гид. Очень ответственный подход и желание достичь цели на высоте! Точно рекомендую охоту за Сиянием с ним. Грамотно все рассказал, привез куда надо, помог с фотографиями. Оценка - отлично!
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А
Было очень круто и комфортно.
В итоге увидели то, что хотели увидеть.
Получили массу положительных впечатлений и классных фоток.
Спасибо Александру за эту замечательно организованную ночную охоту)))
В итоге увидели то, что хотели увидеть.
Получили массу положительных впечатлений и классных фоток.
Спасибо Александру за эту замечательно организованную ночную охоту)))
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Александр профессионал своего дела, очень рекомендую!
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V
Отличный гид, комфортная машина. Удалось поймать красивое северное сияние, хотя погода была слабо подходящей.
Советую для поиска сияния брать именно индивидуальную экскурсию, так как многое приходится подгадывать в моменте
Советую для поиска сияния брать именно индивидуальную экскурсию, так как многое приходится подгадывать в моменте
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Н
Александр и его коллеги организовали индивидуальную охоту на северное сияние. К сожалению, с погодой не очень повезло, сделали всего пару кадров, но ребята не опускали рук, а наоборот искали новые локации в поисках сияния. Приятные в общении, также рассказали про местные достопримечательности и быт.
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Е
Очень понравилась экскурсия, неоспоримый плюс -это индивидуальный формат, забрали из гостиницы, когда захотели - погрелись, попили чай, без привязки к группе, как а других экскурсиях. Александр очень интересно рассказал про
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