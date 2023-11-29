Северное сияние — это то, для чего вы здесь. Не будем расписывать красоту этого невероятного явления, просто скажем, что его надо увидеть хотя бы раз в жизни. И мы поможем вам это сделать! Подгадаем подходящий момент, доставим на лучшую точку, сделаем для вас эффектные фото и угостим горячим чаем. Пусть это приключение станет одним из лучших в вашей жизни!

Описание

Что вас ожидает

Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку). Да, мы, конечно же, ориентируемся на прогнозы и собственный опыт, но охота — это всегда азарт и доля везения.

Мы с вами встретимся в Мурманске и отправимся туда, где ожидается ясное и чистое небо. Мы отметим на карте определённые точки, где будем останавливаться, чтобы полюбоваться сиянием и сделать фото. По пути расскажем вам, как правильно «охотиться» на это чудо природы, откуда оно берётся и почему его не всегда можно «поймать». Истории и интересные факты о Мурманске тоже будут!

С вас — отличное настроение, с нас — дружеская атмосфера, чай на северных ягодах и настоечка собственного производства;)

Организационные детали