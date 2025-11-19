Северное сияние - уникальное природное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз. Экскурсия начинается в Мурманске, где вас встретят и доставят на лучшие точки для наблюдения. По пути гид расскажет

интересные факты о Мурманске и секреты охоты на сияние. Комфортный транспорт и горячий чай сделают ваше путешествие приятным и незабываемым. Возможность переноса экскурсии при неблагоприятных условиях гарантирует, что вы увидите это чудо природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку). Да, мы, конечно же, ориентируемся на прогнозы и собственный опыт, но охота — это всегда азарт и доля везения.

Мы с вами встретимся в Мурманске и отправимся туда, где ожидается ясное и чистое небо. Мы отметим на карте определённые точки, где будем останавливаться, чтобы полюбоваться сиянием и сделать фото. По пути расскажем вам, как правильно «охотиться» на это чудо природы, откуда оно берётся и почему его не всегда можно «поймать». Истории и интересные факты о Мурманске тоже будут!

С вас — отличное настроение, с нас — дружеская атмосфера, чай на северных ягодах и настоечка собственного производства;)

Организационные детали