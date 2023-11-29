Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера

Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы

Северное сияние — это то, для чего вы здесь.

Не будем расписывать красоту этого невероятного явления, просто скажем, что его надо увидеть хотя бы раз в жизни.

И мы поможем вам это сделать! Подгадаем подходящий момент, доставим на лучшую точку, сделаем для вас эффектные фото и угостим горячим чаем. Пусть это приключение станет одним из лучших в вашей жизни!
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вопреки распространённому мнению, у Северного сияния нет любимого места появления (как многие думают про Териберку). Да, мы, конечно же, ориентируемся на прогнозы и собственный опыт, но охота — это всегда азарт и доля везения.

Мы с вами встретимся в Мурманске и отправимся туда, где ожидается ясное и чистое небо. Мы отметим на карте определённые точки, где будем останавливаться, чтобы полюбоваться сиянием и сделать фото. По пути расскажем вам, как правильно «охотиться» на это чудо природы, откуда оно берётся и почему его не всегда можно «поймать». Истории и интересные факты о Мурманске тоже будут!

С вас — отличное настроение, с нас — дружеская атмосфера, чай на северных ягодах и настоечка собственного производства;)

Организационные детали

  • Мы заберём вас в месте вашего проживания и после экскурсии отвезём обратно
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado или Nissan Х-Тrail
  • Если поймать сияние не удастся, стоимость поездки составит 50% от общей цены
  • Если погодные условия на выбранную вами дату не позволяют увидеть северное сияние, предложим отменить или перенести поездку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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