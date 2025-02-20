Must-see Крайнего Севера: полярное сияние

Поохотиться за авророй в окрестностях Мурманска
Приехали на Крайний Север в сезон сияний — и не попытались его поймать? Так не бывает! Полыхающая в небе аврора — чудо, происходящее далеко не везде.

И уж точно must-see для всех гостей Мурманска! Предлагаем вам не терять времени: вооружиться фотокамерами и помчаться на поиски ускользающей красоты.
5
1 отзыв
Must-see Крайнего Севера: полярное сияние
Must-see Крайнего Севера: полярное сияние
Must-see Крайнего Севера: полярное сияние
Ближайшие даты:
19
мар20
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мар22
мар23
мар24
мар25
мар
Время начала: 21:00

Описание экскурсии

Отправимся за черту города, по картам и прогнозу будем отслеживать активность сияния и останавливаться на лучших площадках для просмотра.

По пути объясним природу северного сияния, развеем мифы и расскажем о повериях, которые ходят вокруг него.

Сделаем фотографии с пойманной авророй. Ссылку на снимки с экскурсии вышлем вам по готовности (в течение 3 дней).

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества людей). Если вам нужно детское кресло — сообщите заранее
  • Время выезда уточняем в день экскурсии, исходя из прогноза. Если прогноз плохой — сообщим вам и предложим перенос. Но и в хороший прогноз нет 100% гарантии увидеть сияние — будьте к этому готовы
  • Поездка может затянуться до глубокой ночи, поэтому если у вас на следующий день запланированы другие экскурсии или вылет — планируйте своё время
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
20 фев 2025
Добрый вечер!
Это конечно восторг
У меня столько эмоций
Потрясающе
Эти ребята профессионалы
Они все отслеживают и даже могут сказать, когда сияние зародится
Мы вчера приехали на одну точку, небо чистое звездами усыпано… нигде и никогда
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я видела такого неба… 15 минут и снег повалил… поехали на следующую точку, обгоняли снежную тучу целый час… обогнали… потом дальше дальше еще дальше поехали… остановились… а нас было машин 20, экскурсовод нам говорит «быстро всем в начало колонны»… мы побежали.. сияние только заниматься стало.. сполохи, сполохи, сполохи… здесь, там… полтора часа мы это наблюдали… как оно играло, формы меняло… это невероятно… мое сознание не может осознать этого волшебства))) огромное спасибо организаторам, что дело свое добросовестно выполняют

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