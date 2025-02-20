Приехали на Крайний Север в сезон сияний — и не попытались его поймать? Так не бывает! Полыхающая в небе аврора — чудо, происходящее далеко не везде.
И уж точно must-see для всех гостей Мурманска! Предлагаем вам не терять времени: вооружиться фотокамерами и помчаться на поиски ускользающей красоты.
И уж точно must-see для всех гостей Мурманска! Предлагаем вам не терять времени: вооружиться фотокамерами и помчаться на поиски ускользающей красоты.
Описание экскурсии
Отправимся за черту города, по картам и прогнозу будем отслеживать активность сияния и останавливаться на лучших площадках для просмотра.
По пути объясним природу северного сияния, развеем мифы и расскажем о повериях, которые ходят вокруг него.
Сделаем фотографии с пойманной авророй. Ссылку на снимки с экскурсии вышлем вам по готовности (в течение 3 дней).
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества людей). Если вам нужно детское кресло — сообщите заранее
- Время выезда уточняем в день экскурсии, исходя из прогноза. Если прогноз плохой — сообщим вам и предложим перенос. Но и в хороший прогноз нет 100% гарантии увидеть сияние — будьте к этому готовы
- Поездка может затянуться до глубокой ночи, поэтому если у вас на следующий день запланированы другие экскурсии или вылет — планируйте своё время
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы — команда гидов, увлечённых своим делом. Любим свой край всей душой и хотим поделиться с гостями своими знаниями, опытом и организовать комфортный отдых в Мурманске и области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
20 фев 2025
Добрый вечер!
Это конечно восторг
У меня столько эмоций
Потрясающе
Эти ребята профессионалы
Они все отслеживают и даже могут сказать, когда сияние зародится
Мы вчера приехали на одну точку, небо чистое звездами усыпано… нигде и никогда
Это конечно восторг
У меня столько эмоций
Потрясающе
Эти ребята профессионалы
Они все отслеживают и даже могут сказать, когда сияние зародится
Мы вчера приехали на одну точку, небо чистое звездами усыпано… нигде и никогда
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