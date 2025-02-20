Приехали на Крайний Север в сезон сияний — и не попытались его поймать? Так не бывает! Полыхающая в небе аврора — чудо, происходящее далеко не везде. И уж точно must-see для всех гостей Мурманска! Предлагаем вам не терять времени: вооружиться фотокамерами и помчаться на поиски ускользающей красоты.

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Время начала: 21:00

Описание экскурсии

Отправимся за черту города, по картам и прогнозу будем отслеживать активность сияния и останавливаться на лучших площадках для просмотра.

По пути объясним природу северного сияния, развеем мифы и расскажем о повериях, которые ходят вокруг него.

Сделаем фотографии с пойманной авророй. Ссылку на снимки с экскурсии вышлем вам по готовности (в течение 3 дней).

Организационные детали