Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Полное погружение в удивительную атмосферу полуострова Рыбачий в экспедиции на квадроциклах! За 6 дней путешествия вы сможете побывать в самых знаковых местах этого сурового края, оценить всю красоту и многообразие ландшафта и растительности, прикоснуться к истории и традициям наших предков.

Мрачный перевал и удивительная панорама на пике, сверкающие в лучах солнца холодные воды Северного Ледовитого океана, мысы и пляжи, морены и древние сады камней. Прохлада солнечного утра у зеркальной глади воды, нетронутые россыпи грибов и ягод в тундре.

Возможно, вам что-то нашепчет о своих тайнах полуночное Баренцево море, когда мы, полностью оторвавшись от цивилизации, останемся на ночлег на самом Краю земли. Для группы 8–12 человек возможно проведение тура в другие даты по запросу.
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Ближайшие даты:
27
июн
29
авг

Что вас ожидает:

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Вы сможете побыть наедине с собой и погрузиться в чарующую тишину первозданной природы
Мыс Шарапова
Мыс Шарапова
Здесь находится уникальный птичий базар численностью свыше 800 тысяч птиц, которые гнездятся на обрывистых берегах
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправимся на остров Аникеев к каменной плите с «автографами» мореплавателей Баренцевого моря
Экстрим и адреналин
Экстрим и адреналин
С ветерком промчимся на надежных и быстрых квадроциклах
Дары тундры
Дары тундры
Нас ждут нетронутые россыпи грибов и ягод в тундре

Программа тура по дням

1 день

Через перевал на полуостров Рыбачий

09:00 Встречаемся на 2 этаже отеля Азимут (пр. Ленина 82).

Подписываем документы

Трансфер в Старую Титовку.

Знакомство с техникой, инструктаж, подбор экипировки.

Старт со Ст. Титовки.

Маршрут: Ст. Титовка Пьяный ручей губа Кутовая Мотовский залив.

Прибытие на базу, размещение.

Ужин.

Баня.

Что мы увидим:

  • общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
  • красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
  • устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
  • немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
  • горный перевал Муста-Тунтури;
  • высота «Яйцо» — место жестоких боев ВОВ;
  • первое знакомство с Баренцевым морем;
  • памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы».

В пути: 55 км.

Через перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров Рыбачий
2 день

Край земли. Самая северная точка Европейской части России

09:00 Завтрак.

10:00 Маршрут: база мыс Немецкий мыс Кекурский база.

Ужин.

Что мы увидим:

  • морские пляжи, водопад;
  • доты;
  • уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
  • старый маяк;
  • действующий Вайдагубский маяк;
  • древний норвежский колодец;
  • севшее на мель судно;
  • красивейшие утесы.

В пути: 85 км.

Край земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части России
3 день

Захватывающие дух пейзажи

09:00 Завтрак.

10:00 Маршрут: база Скорбеевка гора Май база.

Ужин.

Что мы увидим:

  • скалистый мыс Скорбеевский —излюбленное место всех фотографов;
  • заброшенный гарнизон Скорбеевка;
  • путешествие по каньону;
  • преодоление брода;
  • фантастическая панорама с горы Май;
  • заброшенная точка РЛС —место съемки постапокалиптических кадров.

В пути: 70 км.

Захватывающие дух пейзажиЗахватывающие дух пейзажиЗахватывающие дух пейзажиЗахватывающие дух пейзажи
4 день

Бесконечные пляжи

09:00 Завтрак, сборы.

10:00 Маршрут: база гора Переметная Зубовкамыс Черный Цыпнаволок.

Заселение в гостевой дом / установка лагеря.

Ужин.

Что мы увидим:

  • наскальные рисунки древних людей эпохи мезолита;
  • могилы викингов;
  • бесконечные пляжи;
  • красивейший мыс из черных плит;
  • действующий маяк на мысе Цып-Наволок;

В пути: 65 км.

Бесконечные пляжиБесконечные пляжиБесконечные пляжи
5 день

Где никто не ходил

09:00 Завтрак, сборы.

10:00 Маршрут: Цыпнаволок остров Аникеев мыс Корабельный мыс Баргоутный мыс Шарапов Эйна база.

Заселение домики / номера.

Ужин.

Баня.

Что мы увидим:

  • морская поездка на остров Аникеев — к каменной плите с «автографами» мореплавателей Баренцевого моря, начиная с XIV века (при возможности выхода в море);
  • преодоление бродов;
  • птичьи базары;
  • водопады;
  • каньоны;
  • высочайшие отвесные утесы;
  • потерпевший крушение в 60-х годах советский сухогруз.

В пути: 70 км.

Где никто не ходилГде никто не ходилГде никто не ходил
6 день

Саамские легенды

09:00 Завтрак, сборы.

10:00 Маршрут: базаДва брата Сад камней береговая артиллерия Старая Титовка Мурманск / аэропорт.

Что мы увидим:

  • преодоление брода;
  • древнее саамское капище Два брата;
  • фантастический сад каменных фигур;
  • комплекс береговой артиллерии;
  • кладбище артиллеристов ВОВ;
  • часовня;
  • морена (природный феномен).

В пути: 75 км.

Саамские легендыСаамские легенды

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе в юртах и в гостевом доме.

Стоимость, руб:

Посадка на квадроциклеСтоимость тураСтоимость на 1 человека
по одному на квадроцикле (за рулем)187 200187 200
вдвоем на квадроцикле (взрослый + взрослый)304 800152 400

Варианты проживания

Аtv51

3 ночи

На территории базы расположены:

  • большая юрта-кафе;
  • три 2-местных жилых юрты;
  • пять 4-местных жилых юрт;
  • баня;
  • туалет;
  • административные и хозяйственные постройки.

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).

Мобильной связи и wi-fi на базе нет.

Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.

На базе живет лис Митрич.

ЮРТЫ:

  • одна 2-спальная или четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества
  • прикроватные столики
  • обеденный стол + стулья
  • стеллаж для одежды
  • умывальник
  • печка

Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижам

Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

УДОБСТВА:

БАНЯ

  • отделение для отдыха со столом и лавками;
  • отделение с душем и горячей водой;
  • финская сауна;
  • баня рассчитана на 4 человека;
  • сауна работает с 19:00 до 00:00;
  • также можно принять теплый душ с утра;

ТУАЛЕТ

  • 2 кабинки с отдельными входами;
  • обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения;при открывании двери;
  • термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
  • гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье;
  • влажные салфетки.
Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51Аtv51

Гостевой дом

2 ночи

Гостевой дом на м. Цып-Наволок, п-ов Рыбачий.

В доме:

  • Комнаты на 2, 3, 5 человек;
  • Гостиная с телевизором;
  • 2 санузла с душевыми кабинами;

К услугам гостей:

  • Баня;
  • Отопление гостевого дома центральное;
  • Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).

Мобильной связи и wi-fi на базе нет.

Гостевой домГостевой домГостевой домГостевой дом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • 6-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570
  • Поездка на лодна остров Аникеев (к древней плите записей мореплавателей Арктики, при возможности выйти в море)
  • Аренда экипировки (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе, 4 ночи и 1 ночь в гостевом доме
  • 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
  • Посещение бани на базе каждый вечер
  • Трансферы по программе (Мурманск / аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск / аэропорт)
  • Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер до г. Мурманска и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее
  • Местные деликатесы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, полис ОМС;
  • термобелье;
  • спортивные штаны и куртку (под наш комбинезон) + на случай дождя мембранную куртку и брюки;
  • шапку, перчатки;
  • 2–3 пары термоносков;
  • солнцезащитные очки
  • повседневную одежду для нахождения на базе;
  • резиновые тапочки для посещения бани;
  • предметы личной гигиены;
  • вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
  • зарядные устройства, можно powerbank;
  • репелленты от комаров (июль обязательно);
  • спиртные напитки, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет негде);
  • для туров с середины августа по ноябрь — фонарик;
  • дополнительно для туров с сентября по октябрь: теплое термобелье, шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
  • для туров с сентября по октябрь возможно понадобится спальник, если утепленные домики на базе будут заняты, мы предупредим об этом заранее;
  • вещи должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак / сумку (не чемодан! гермомешок идеальный вариант).

Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на квадроциклы, и продолжить путь с легким рюкзаком.

Какая будет техника и экипировка?

Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику — квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:

  • отличная маневренность и безопасность для новичков;
  • гидроусилитель руля — с управлением легко справятся даже девушки;
  • мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость;
  • идеально подходит для пересеченной местности и преодоления сложных участков дорог;
  • резвый и легкий.

Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:

  • дождевик-комбинезон из нейлона от пыли и грязи;
  • легкие сапоги из ЭВА;
  • перчатки;
  • квадроциклетный шлем для вашей безопасности;
  • подшлемник.
Нужен ли опыт вождения квадроцикла и водительские права?

Возрастные ограничения:

  • водитель — с 18 лет;
  • пассажир квадроцикла — с 16 лет.

Водительские права:

  • водитель — любой категории;
  • пассажир — не требуются.

Желателен опыт вождения квадроцикла / багги — есть сложные участки, большие пробеги.

Ограничения по весу участников на одном квадроцикле — общий вес (водитель + пассажир) не более 150 кг.

Что еще важно знать?
  • Квадроциклы не застрахованы и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного / утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра). Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
  • Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
  • Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению;
  • В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Какое будет питание в туре?

Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:

  • завтрак на базе: яичница, каша на молоке, нарезка колбаса + сыр, чай, кофе;
  • сытный перекус на маршруте: мясная и колбасная нарезка, сало, хлеб, сырная нарезка, семга малосольная, лук, чеснок, соленые огурчики, сникерсы, горячий чай;
  • ужин: суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо / рыба (стейки из семги, трески, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, овощная нарезка, чай, кофе;

Приготовим вегетарианские / постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура).

На какое время брать билеты?

Рекомендуем прибыть любым рейсом накануне тура.

В 09:00 первого дня тура мы встречаемся на 2 этаже отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки.

Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».

Вылет — рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16:00–17:00 в зависимости от погодных и прочих условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 июня 2018
Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
Е
14 мар 2018
Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!
Д
1 мар 2018
С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров.
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Многодневные туры6-дневные турыЭкспедицииТуры на квадроциклахНа квадроциклах

Похожие туры из Мурманска

На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Мурманск, 9:00
27 мая
3 июня
10 июня
17 июня
110 100 за всё до 26 чел.
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня
29 июня
6 июля
13 июля
21 500 за всё до 14 чел.
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня
29 июня
6 июля
13 июля
28 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
ХорошоТам