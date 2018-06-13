Мрачный перевал и удивительная панорама на пике, сверкающие в лучах солнца холодные воды Северного Ледовитого океана, мысы и пляжи, морены и древние сады камней. Прохлада солнечного утра у зеркальной глади воды, нетронутые россыпи грибов и ягод в тундре.
Возможно, вам что-то нашепчет о своих тайнах полуночное Баренцево море, когда мы, полностью оторвавшись от цивилизации, останемся на ночлег на самом Краю земли. Для группы 8–12 человек возможно проведение тура в другие даты по запросу.
июн
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Через перевал на полуостров Рыбачий
09:00 Встречаемся на 2 этаже отеля Азимут (пр. Ленина 82).
Подписываем документы
Трансфер в Старую Титовку.
Знакомство с техникой, инструктаж, подбор экипировки.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня.
Что мы увидим:
- общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
- красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
- устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
- немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
- горный перевал Муста-Тунтури;
- высота «Яйцо» — место жестоких боев ВОВ;
- первое знакомство с Баренцевым морем;
- памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы».
В пути: 55 км.
Край земли. Самая северная точка Европейской части России
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: база — мыс Немецкий — мыс Кекурский — база.
Ужин.
Что мы увидим:
- морские пляжи, водопад;
- доты;
- уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
- старый маяк;
- действующий Вайдагубский маяк;
- древний норвежский колодец;
- севшее на мель судно;
- красивейшие утесы.
В пути: 85 км.
Захватывающие дух пейзажи
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: база — Скорбеевка — гора Май — база.
Ужин.
Что мы увидим:
- скалистый мыс Скорбеевский —излюбленное место всех фотографов;
- заброшенный гарнизон Скорбеевка;
- путешествие по каньону;
- преодоление брода;
- фантастическая панорама с горы Май;
- заброшенная точка РЛС —место съемки постапокалиптических кадров.
В пути: 70 км.
Бесконечные пляжи
09:00 Завтрак, сборы.
10:00 Маршрут: база — гора Переметная — Зубовка — мыс Черный — Цыпнаволок.
Заселение в гостевой дом / установка лагеря.
Ужин.
Что мы увидим:
- наскальные рисунки древних людей эпохи мезолита;
- могилы викингов;
- бесконечные пляжи;
- красивейший мыс из черных плит;
- действующий маяк на мысе Цып-Наволок;
В пути: 65 км.
Где никто не ходил
09:00 Завтрак, сборы.
10:00 Маршрут: Цыпнаволок — остров Аникеев — мыс Корабельный — мыс Баргоутный — мыс Шарапов — Эйна — база.
Заселение домики / номера.
Ужин.
Баня.
Что мы увидим:
- морская поездка на остров Аникеев — к каменной плите с «автографами» мореплавателей Баренцевого моря, начиная с XIV века (при возможности выхода в море);
- преодоление бродов;
- птичьи базары;
- водопады;
- каньоны;
- высочайшие отвесные утесы;
- потерпевший крушение в 60-х годах советский сухогруз.
В пути: 70 км.
Саамские легенды
09:00 Завтрак, сборы.
10:00 Маршрут: база — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — Мурманск / аэропорт.
Что мы увидим:
- преодоление брода;
- древнее саамское капище Два брата;
- фантастический сад каменных фигур;
- комплекс береговой артиллерии;
- кладбище артиллеристов ВОВ;
- часовня;
- морена (природный феномен).
В пути: 75 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в юртах и в гостевом доме.
Стоимость, руб:
|Посадка на квадроцикле
|Стоимость тура
|Стоимость на 1 человека
|по одному на квадроцикле (за рулем)
|187 200
|187 200
|вдвоем на квадроцикле (взрослый + взрослый)
|304 800
|152 400
Варианты проживания
Аtv51
На территории базы расположены:
- большая юрта-кафе;
- три 2-местных жилых юрты;
- пять 4-местных жилых юрт;
- баня;
- туалет;
- административные и хозяйственные постройки.
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).
Мобильной связи и wi-fi на базе нет.
Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.
На базе живет лис Митрич.
ЮРТЫ:
- одна 2-спальная или четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества
- прикроватные столики
- обеденный стол + стулья
- стеллаж для одежды
- умывальник
- печка
Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижам
Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
УДОБСТВА:
БАНЯ
- отделение для отдыха со столом и лавками;
- отделение с душем и горячей водой;
- финская сауна;
- баня рассчитана на 4 человека;
- сауна работает с 19:00 до 00:00;
- также можно принять теплый душ с утра;
ТУАЛЕТ
- 2 кабинки с отдельными входами;
- обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения;при открывании двери;
- термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
- гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье;
- влажные салфетки.
Гостевой дом
Гостевой дом на м. Цып-Наволок, п-ов Рыбачий.
В доме:
- Комнаты на 2, 3, 5 человек;
- Гостиная с телевизором;
- 2 санузла с душевыми кабинами;
К услугам гостей:
- Баня;
- Отопление гостевого дома центральное;
- Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).
Мобильной связи и wi-fi на базе нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- 6-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570
- Поездка на лодна остров Аникеев (к древней плите записей мореплавателей Арктики, при возможности выйти в море)
- Аренда экипировки (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе, 4 ночи и 1 ночь в гостевом доме
- 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- Посещение бани на базе каждый вечер
- Трансферы по программе (Мурманск / аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск / аэропорт)
- Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер до г. Мурманска и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее
- Местные деликатесы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, полис ОМС;
- термобелье;
- спортивные штаны и куртку (под наш комбинезон) + на случай дождя мембранную куртку и брюки;
- шапку, перчатки;
- 2–3 пары термоносков;
- солнцезащитные очки
- повседневную одежду для нахождения на базе;
- резиновые тапочки для посещения бани;
- предметы личной гигиены;
- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
- зарядные устройства, можно powerbank;
- репелленты от комаров (июль обязательно);
- спиртные напитки, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет негде);
- для туров с середины августа по ноябрь — фонарик;
- дополнительно для туров с сентября по октябрь: теплое термобелье, шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
- для туров с сентября по октябрь возможно понадобится спальник, если утепленные домики на базе будут заняты, мы предупредим об этом заранее;
- вещи должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак / сумку (не чемодан! гермомешок идеальный вариант).
Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на квадроциклы, и продолжить путь с легким рюкзаком.
Какая будет техника и экипировка?
Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику — квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:
- отличная маневренность и безопасность для новичков;
- гидроусилитель руля — с управлением легко справятся даже девушки;
- мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость;
- идеально подходит для пересеченной местности и преодоления сложных участков дорог;
- резвый и легкий.
Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:
- дождевик-комбинезон из нейлона от пыли и грязи;
- легкие сапоги из ЭВА;
- перчатки;
- квадроциклетный шлем для вашей безопасности;
- подшлемник.
Нужен ли опыт вождения квадроцикла и водительские права?
Возрастные ограничения:
- водитель — с 18 лет;
- пассажир квадроцикла — с 16 лет.
Водительские права:
- водитель — любой категории;
- пассажир — не требуются.
Желателен опыт вождения квадроцикла / багги — есть сложные участки, большие пробеги.
Ограничения по весу участников на одном квадроцикле — общий вес (водитель + пассажир) не более 150 кг.
Что еще важно знать?
- Квадроциклы не застрахованы и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного / утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра). Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
- Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
- Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению;
- В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Какое будет питание в туре?
Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:
- завтрак на базе: яичница, каша на молоке, нарезка колбаса + сыр, чай, кофе;
- сытный перекус на маршруте: мясная и колбасная нарезка, сало, хлеб, сырная нарезка, семга малосольная, лук, чеснок, соленые огурчики, сникерсы, горячий чай;
- ужин: суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо / рыба (стейки из семги, трески, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, овощная нарезка, чай, кофе;
Приготовим вегетарианские / постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура).
На какое время брать билеты?
Рекомендуем прибыть любым рейсом накануне тура.
В 09:00 первого дня тура мы встречаемся на 2 этаже отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки.
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».
Вылет — рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16:00–17:00 в зависимости от погодных и прочих условий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!