Будем путешествовать на квадроциклах BRP Can-Am Outlander L570 и багги Polaris Crew Ranger 800.

Проживание. Будем жить на комфортной базе отдыха на полуострове Средний. На территории базы есть 3 двухместных жилых юрты и 5 четырехместных юрты. Отопление печное, внутри тепло и уютно. В каждой юрте есть кровати, прикроватные столики, стеллаж для одежды, умывальник и печка.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора. Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

На территории есть баня, рассчитанная на 4 человек. Сауна работает с 19:00 до 00:00. Также можно принять теплый душ с утра. Есть 2 туалетных кабинки с подогреваемыми сидениями, одноразовыми бумажными накладками и влажными салфетками.



Питание. Трехразовое питание включено: завтрак и ужин в формате «шведский стол» на базе, ланч на маршруте (кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда). Вы попробуете вкуснейшие блюда арктической кухни от нашего шеф-повара: например, шурпу из оленины, сливочный суп с крабом, суп из местных грибов, стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины), а также морс из брусники и компот из шиповника.

В любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты. На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии). Если вы вегетарианец, предупредите нас об этом заранее, мы приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу.

Уровень сложности. За три дня мы проедем примерно 210 км на квадроциклах и багги — это несложный маршрут, доступный всем желающим. Если вы хотите быть водителем квадроцикла, то нужны будут водительские права любой категории. Для пассажиров ничего не требуется. Пассажиры квадроцикла — от 10 лет, пассажиры багги — от 6 лет.

Связь и интернет. Мобильной связи и интернета на базе нет. В сотне метров от базы ловит Мегафон (только звонки).