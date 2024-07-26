Программа тура по дням
Мурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров Средний
Сбор группы в Мурманске у гостиницы «Азимут», старт на программу утром.
Вы можете прилететь за день до начала тура, чтобы отправиться в путешествие отдохнувшими.
Посещение знаменитого мемориального комплекса «Долина Славы» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны в боях за Кольскую землю.
Посещение реконструированного немецкого укрепления.
Прибытие в Старую Титовку, где мы остановимся в кафе на небольшой перекус.
Выезжаем на грунтовую дорогу к полуострову Средний.
По пути мы сделаем остановки у водопада и в местах с видами на полуострова Средний и Рыбачий.
Полевой обед на маршруте.
Муста-Тунтури (в переводе на русский «Черная Гора»).
В данном месте проводились серьезные бои между советскими и немецкими войсками. Мы также посетим музей местного жителя, который собирает артефакты с военных времен.
Выезжаем на полуостров Средний: посещаем Берег Рыжих камней, скалу Два Брата.
Отправляемся на базу отдыха «Большое Озерко».
Первый ужин.
Полуостров Рыбачий - Вайда Губа
Завтрак на базе отдыха.
Сегодняшний день мы целиком посвятим полуострову Рыбачий и посетим самую северную материковую точку России, ради которой многие и посещают эту локацию.
Посещение поселка Вайда Губа — самый северный на материковой части России.
Посещение мыса Немецкий.
Прогулка на 2 часа.
Свободное время.
Прогулка вдоль берега Северного Ледовитого океана на самом краю света.
Посещение мыса Кекурский.
Посещение заброшенного села Скоробеевка.
Наш гид расскажет историю этих мест, и чем жили местные обыватели.
После насыщенного дня на полуострове отправляемся обратно на базу отдыха.
Ужин, отдых, свободное время.
Большое Озерко - Мурманск
Завтрак на базе отдыха.
Осмотр заброшенного населенного пункта (бывший военный гарнизон) Большое Озерко.
Выдвигаемся в сторону Мурманску.
Полевой обед на маршруте.
Дорога по бездорожью займет около 6 часов.
Возвращение в Мурманск не ранее 20:00.
Билеты на обратный рейс из Мурманска можно брать на время не раньше 23:00, либо на следующий день.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Большое Озерко» в маленьких деревянных домиках по 2-3-4 человека, душ и туалет находятся в отдельном здании. Предусмотрено подселение.
Вы должны понимать, что Рыбачий — это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации — это большое благо.
Варианты проживания
База отдыха «Большое Озерко»
Туристическая база Бухта «Большое Озерко» расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.
Турбаза Бухта «Большое Озерко» на Рыбачьем — это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один на один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.
Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).
Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.
Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Разрешение на въезд в ООПТ
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание на базе «Большое Озерко» (2 ночи)
- Сопровождение профессионального гида-водителя
- Посещение локаций по программе
- Питание по программе, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура (полевой обед/накрытие)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансферы от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Проживание в Мурманске до и после тура
- Питание вне программы (завтрак в первый день и ужин в третий день)
- Посещение бани
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
- теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка, перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга (непромокаемая);
- солнцезащитные очки;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- дождевик.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе;
- спрей от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой минимальный возраст участников?
Минимальный возраст участников 10 лет.
Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.
Имейте в виду, что дорога будет ухабистая.
Наша рекомендация по возрасту детей: оптимально ехать с детьми возрастом от 14 лет.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено питание по программе начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура.
Завтрак в первый день и ужин в последний день в стоимость не входят.
Какая будет погода?
Средняя температура летом в районе +15°С. Может быть сильный ветер, дождь и даже снегопад. Поэтому нужно готовиться к тому, что будет весьма холодно.
Вам предстоит путешествие на крайний север, и погода здесь весьма непредсказуемая.
На каком транспорте мы поедем в тур?
Для данного тура предусмотрена специальная внедорожная техника: минивэны повышенной проходимости и джипы.
Транспорт зависит от количества мест в группе.
Дорога очень ухабистая, ровной дороги почти нигде нет, поэтому может укачать во время поездки.
Если вас укачивает, обязательно сообщите об этом гиду-водителю заранее!
По каким причинам тур может не состояться?
- Если вы забудете паспорт. Нам предстоит пересечь приграничный КПП. Проехать на территорию Среднего и Рыбачьего вы можете только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. Иностранным гражданам проезд согласовывается не ранее, чем за 30 календарных дней до начала тура.
- Военные учения. К сожалению, нас не ставят в известность о военных учениях заранее, поэтому тур может быть отменен даже накануне поездки.
- Взрывные работы, природные форс-мажоры.
Увидим ли мы северное сияние в туре?
Северное сияние можно наблюдать невооруженным взглядом на Кольском полуострове уже в конце августа (примерно с 25 августа).
В июне, июле и августе увидеть сияние невозможно.
Включен ли в стоимость трансфер от/до аэропорта?
Трансфер не включен в стоимость тура, вы добираетесь до Мурманска самостоятельно.
В Мурманске действует Яндекс Такси. Рекомендуем заказывать категорию «комфорт».
Какие есть особенности тура?
Программа только для граждан РФ.
Возможны ли изменения программы?
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.