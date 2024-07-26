1 день

Мурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров Средний

Сбор группы в Мурманске у гостиницы «Азимут», старт на программу утром.

Вы можете прилететь за день до начала тура, чтобы отправиться в путешествие отдохнувшими.

Посещение знаменитого мемориального комплекса «Долина Славы» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны в боях за Кольскую землю.

Посещение реконструированного немецкого укрепления.

Прибытие в Старую Титовку, где мы остановимся в кафе на небольшой перекус.

Выезжаем на грунтовую дорогу к полуострову Средний.

По пути мы сделаем остановки у водопада и в местах с видами на полуострова Средний и Рыбачий.

Полевой обед на маршруте.

Муста-Тунтури (в переводе на русский «Черная Гора»).

В данном месте проводились серьезные бои между советскими и немецкими войсками. Мы также посетим музей местного жителя, который собирает артефакты с военных времен.

Выезжаем на полуостров Средний: посещаем Берег Рыжих камней, скалу Два Брата.

Отправляемся на базу отдыха «Большое Озерко».

Первый ужин.