Край земли: полуострова Средний и Рыбачий

Сотни фотографий не хватит, чтобы передать всю атмосферу этих краев! Насыщенный тур на полуострова Средний и Рыбачий, в котором вы успеете посетить максимум локаций без лишней спешки. Насладитесь всей мощью севера и почувствуете дыхание Арктики.
5
3 отзыва
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров Средний

Сбор группы в Мурманске у гостиницы «Азимут», старт на программу утром.

Вы можете прилететь за день до начала тура, чтобы отправиться в путешествие отдохнувшими.

Посещение знаменитого мемориального комплекса «Долина Славы» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны в боях за Кольскую землю.

Посещение реконструированного немецкого укрепления.

Прибытие в Старую Титовку, где мы остановимся в кафе на небольшой перекус.

Выезжаем на грунтовую дорогу к полуострову Средний.

По пути мы сделаем остановки у водопада и в местах с видами на полуострова Средний и Рыбачий.

Полевой обед на маршруте.

Муста-Тунтури (в переводе на русский «Черная Гора»).

В данном месте проводились серьезные бои между советскими и немецкими войсками. Мы также посетим музей местного жителя, который собирает артефакты с военных времен.

Выезжаем на полуостров Средний: посещаем Берег Рыжих камней, скалу Два Брата.

Отправляемся на базу отдыха «Большое Озерко».

Первый ужин.

Мурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - хребет Муста-Тунтури - полуостров Средний
2 день

Полуостров Рыбачий - Вайда Губа

Завтрак на базе отдыха.

Сегодняшний день мы целиком посвятим полуострову Рыбачий и посетим самую северную материковую точку России, ради которой многие и посещают эту локацию.

Посещение поселка Вайда Губа — самый северный на материковой части России.

Посещение мыса Немецкий.

Прогулка на 2 часа.

Свободное время.

Прогулка вдоль берега Северного Ледовитого океана на самом краю света.

Посещение мыса Кекурский.

Посещение заброшенного села Скоробеевка.

Наш гид расскажет историю этих мест, и чем жили местные обыватели.

После насыщенного дня на полуострове отправляемся обратно на базу отдыха.

Ужин, отдых, свободное время.

Полуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда Губа
3 день

Большое Озерко - Мурманск

Завтрак на базе отдыха.

Осмотр заброшенного населенного пункта (бывший военный гарнизон) Большое Озерко.

Выдвигаемся в сторону Мурманску.

Полевой обед на маршруте.

Дорога по бездорожью займет около 6 часов.

Возвращение в Мурманск не ранее 20:00.

Билеты на обратный рейс из Мурманска можно брать на время не раньше 23:00, либо на следующий день.

Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Большое Озерко» в маленьких деревянных домиках по 2-3-4 человека, душ и туалет находятся в отдельном здании. Предусмотрено подселение.

Вы должны понимать, что Рыбачий — это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации — это большое благо.

Варианты проживания

База отдыха «Большое Озерко»

2 ночи

Туристическая база Бухта «Большое Озерко» расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.

Турбаза Бухта «Большое Озерко» на Рыбачьем — это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один на один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.

Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).

Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.

Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.

База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Разрешение на въезд в ООПТ
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание на базе «Большое Озерко» (2 ночи)
  • Сопровождение профессионального гида-водителя
  • Посещение локаций по программе
  • Питание по программе, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура (полевой обед/накрытие)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Проживание в Мурманске до и после тура
  • Питание вне программы (завтрак в первый день и ужин в третий день)
  • Посещение бани
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

  • теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка, перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга (непромокаемая);
  • солнцезащитные очки;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • дождевик.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе;
  • спрей от комаров;
  • солнечные очки;
  • защитный крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой минимальный возраст участников?

Минимальный возраст участников 10 лет.

Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.

Имейте в виду, что дорога будет ухабистая.

Наша рекомендация по возрасту детей: оптимально ехать с детьми возрастом от 14 лет.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено питание по программе начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура.

Завтрак в первый день и ужин в последний день в стоимость не входят.

Какая будет погода?

Средняя температура летом в районе +15°С. Может быть сильный ветер, дождь и даже снегопад. Поэтому нужно готовиться к тому, что будет весьма холодно.

Вам предстоит путешествие на крайний север, и погода здесь весьма непредсказуемая.

На каком транспорте мы поедем в тур?

Для данного тура предусмотрена специальная внедорожная техника: минивэны повышенной проходимости и джипы.

Транспорт зависит от количества мест в группе.

Дорога очень ухабистая, ровной дороги почти нигде нет, поэтому может укачать во время поездки.

Если вас укачивает, обязательно сообщите об этом гиду-водителю заранее!

По каким причинам тур может не состояться?
  1. Если вы забудете паспорт. Нам предстоит пересечь приграничный КПП. Проехать на территорию Среднего и Рыбачьего вы можете только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. Иностранным гражданам проезд согласовывается не ранее, чем за 30 календарных дней до начала тура.
  2. Военные учения. К сожалению, нас не ставят в известность о военных учениях заранее, поэтому тур может быть отменен даже накануне поездки.
  3. Взрывные работы, природные форс-мажоры.
Увидим ли мы северное сияние в туре?

Северное сияние можно наблюдать невооруженным взглядом на Кольском полуострове уже в конце августа (примерно с 25 августа).

В июне, июле и августе увидеть сияние невозможно.

Включен ли в стоимость трансфер от/до аэропорта?

Трансфер не включен в стоимость тура, вы добираетесь до Мурманска самостоятельно.

В Мурманске действует Яндекс Такси. Рекомендуем заказывать категорию «комфорт».

Какие есть особенности тура?

Программа только для граждан РФ.

Возможны ли изменения программы?

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
26 июл 2024
Гид супер
О
8 авг 2024
Передвигались мы на комфортабельном автобусе, гид Виктор оставил для нас неизгладимое впечатление о Кольском и вселил желание вернуться.
П
4 авг 2024
Всё хорошо организовано, кормят все 4е дня
Всё хорошо организовано, кормят все 4е дняВсё хорошо организовано, кормят все 4е дня

Тур входит в следующие категории Мурманска

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