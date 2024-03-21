Авторские туры на 6 дней в Мурманск

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Мурманске, цены от 33 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000 за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600 за человека
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
26 фев в 10:00
75 000 за человека
Большое Кольское кольцо
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • В
    Воеводина
    14 февраля 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    К Сейдозеру на морских каяках
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. К Сейдозеру на морских каяках
  2. Летние фантазии Заполярья
  3. Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
  4. Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
  5. Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "6-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 33 200 до 194 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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