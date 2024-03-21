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Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
26 фев в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ВВоеводина14 февраля 2024Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «6-дневные туры»
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