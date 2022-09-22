Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под волшебством Северного сияния! На край мира вдали от цивилизации, в земли самых ожесточенных боев ВОВ, таинственных древних легенд и мощной природной энергетики!
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Ближайшие даты:
26
авг
9
сен
23
сен

Что вас ожидает:

Уникальная природа Кольского
Уникальная природа Кольского
Нас ждут необычные природные ландшафты, Северный ледовитый океан и разноцветная тундра
Невероятный природный феномен
Невероятный природный феномен
Увидим волшебный танец Северного сияния на небосводе
На джипах по бездорожью
На джипах по бездорожью
Окунемся в захватывающие приключения по бездорожью Среднего и Рыбачего полуострова

Программа тура по дням

1 день

Осмотр достопримечательностей

8:00 – выезд из Мурманска.

Трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Горячий обед в пути.

Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».

Проезд по бывшему военному аэродрому Пуманки, фотографирование.

Переезд к глэмпингу.

Ужин.

Ночевка в глэмпинге.

«Охота» за сиянием.

Осмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностей
2 день

Полуостров Рыбачий

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения - 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, в 3-местных сферах с панорамными окнами с видом на море.

Размещение трехместное, при полном наборе группы осуществляется подселение даже если едет пара.

Доплата с пары за двухместное размещение – по запросу.

Варианты проживания

Уютный глэмпинг

1 ночь

Размещаемся в новом, уютном глэмпинге прямо на Среднем, который полностью соответствует здешним местам.

Уютные жилые 3-местные сферы с панорамными окнами с видом на море – это именно то, что нужно, для созерцания пейзажей за чашечкой горячего чая!

В номере есть все необходимое: светильник, обогреватель, розетки, столик со стульями и чайный набор. Удобства вне номера – туалет, умывальник.

За дополнительную плату можно попариться в мобильной бане и, по предварительному запросу, отведать морских деликатесов – даров Баренцева моря. Удобства в номерах – туалет, душ, умывальник.

Уютный глэмпингУютный глэмпинг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание
  • Размещение в глэмпинге (3х-местные шатры)
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Доплата за двухместное размещение
  • Мобильная баня
  • Морские деликатесы
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда можно увидеть Северное Сияние?

Именно период с конца августа по октябрь здесь уникален тем, что всё это великолепие дикой природы крайнего севера дополняется волшебным танцем Северного сияния на небосводе!
Причем, по статистике в сентябре оно – самое яркое!
Кольский полуостров (Мурманская область) – самое комфортное место России для наблюдения за Северным сиянием! Без виз и загранпаспортов, в 2.5 ч перелета из Москвы. А представить себе более живописный и атмосферный уголок природы для охоты за сиянием, чем Рыбачий, просто невозможно! Если вы едите за сиянием, то выбирайте даты в сентябре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
22 сен 2022
Тур Мурманск-Средний-Рыбачий. Чем тяжелее путешествие, тем ярче эмоции,тем крепче оно в памяти. Для мощи и красоты северной природы подходящих слов ещё не придумали.
ПС. 1. Возьмите средства от укачивания, даже если уверены,что последний раз вас укачивало в детстве.
ПС.2 ни в коем случае не берите в этот тур детей
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

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