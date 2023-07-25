2 день

Мыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в Мурманск

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям — у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск. Вероятное время возвращения — 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.