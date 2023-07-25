Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем в путешествие по заповедным полуостровам Крайнего Севера — Среднему и Рыбачьему! Рыбачий — одно из самых красивых мест Кольского полуострова. За необычными природными ландшафтами сюда едут тысячи фотографов и обычных туристов. Оказаться здесь можно только летом и осенью, зимой эти заповедные места недоступны для посещения.

Осень за полярным кругом коротка, но от этого не менее красочна и вдохновенна! Тундра готовится к зиме.

В небе уже зажигает свои огни волшебное северное сияние… Итак, отправляемся в незабываемое путешествие!
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
22
июн
6
июл
20
июл
3
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17
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21
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даты

Что вас ожидает:

Завораживающие природные ландшафты
Завораживающие природные ландшафты
Полюбуемся панорамой Северного Ледовитого океана и разноцветной тундрой
Полуостров Рыбачий
Полуостров Рыбачий
Доедем до мыса Немецкого, мыса Кекурского, бывшего военного поселения и пообедаем на берегу Баренцева моря
Комфортная поездка
Комфортная поездка
Нам не надо будет проходить большие расстояния пешком, все перемещения осуществляются на авто

Программа тура по дням

1 день

Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"

08:00 Выезд из Мурманска.

Трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний. Время в пути 5–6 часов.

Горячий обед в пути.

Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».

Проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки, осмотр достопримечательностей, фотографирование.

Переезд к домикам.

Ужин. Ночевка в домиках.

Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"Скалы "Два брата". Айновы острова. Побережье Варангер Фьорда. Берег "Рыжих камней"
2 день

Мыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в Мурманск

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям — у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск. Вероятное время возвращения — 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Мыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в МурманскМыса Немецкий. Мыс Кекурский. Бухта Скоробеевка. Возвращение в Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках.

Варианты проживания

Домики

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Ночевка в домиках
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Услуги гида
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • средства от комаров;
  • тёплая одежда и обувь;
  • сменная одежда и обувь, из обуви лучше всего подойдут треккинговые ботинки.

В тур обязательно с собой взять паспорт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
25 июля 2023
Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.
Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.
Т
27 июня 2023
Здравствуйте, это путешествие то что нужно каждому, феерично! Знакомые с севером почерпнут впечатлений от Рыбачего. Я до сих пор там, это любовь 🥰
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную

Тур входит в следующие категории Мурманска

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