Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову

Попробовать блюда северной кухни, покататься в упряжке с хаски и «поймать» северное сияние

5
2 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Всего за 5 дней мы успеем продегустировать самые необычные авторские блюда, увидеть достопримечательности Мурманска, побывать в гостях у саамов и отправиться на водную прогулку по Баренцову морю.

Вас ждут гастрономический мастер-класс, хаски-сафари, северное сияние в знаменитом селе Териберка, рыбалка и, конечно, приятная компания.

В стоимость уже включено трёхразовое питание, поэтому вы сможете в полной мере насладиться нашим гастропутешествием.
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову
Ближайшие даты:
3
ноя
8
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:
3 ноября 2023: Москва – Мурманск, а/к S7 Airlines, S7-1229, 12:05-15:00
7 ноября 2023: Мурманск – Москва, а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:55-18:30

Если Вам удобны другие рейсы, или Вы летите не из Москвы, просто сообщите нам об этом, мы встретим и проводим Вас в удобное Вам время.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, где расположился наш отель. По прибытии вас будет ждать бутылочка игристого и фрукты в номере. Вы сможете отдохнуть после перелёта, а вечером мы соберёмся за приветственным ужином в ресторане и попробуем блюда авторской кухни. Продегустируем с бокалом вина сыровяленую оленину с горчичным кремом, спинку трески с икрой и чёрным ризотто. В конце ужина насладимся фирменным десертом и таёжным чаем.

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Гастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияние

Утром позавтракаем в отеле и поедем исследовать Мурманск: погуляем по центру города и посетим несколько знаковых локаций. Поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», известного как первое в мире судно с ядерной установкой. Узнаем его историю, пройдёмся по палубам и даже побываем на капитанском мостике.

Затем увидим рубку подводной лодки «Курск», осмотрим памятник защитникам Заполярья и заедем в морской порт. Согреваться будем настойками из северных ягод.

Далее вас ждёт гастрономический мастер-класс, во время которого вы узнаете авторские рецепты и попробуете неожиданные и вкусные сочетания. Каждое блюдо выглядит как произведение искусства! Продегустируем морского ежа, а на горячее — стейки из оленины, замаринованной в бруснике и вине. Любители сладкого, вы не останетесь без десерта, ведь нам подадут сорберт из северных ягод.

После этого немного отдохнём в отеле и поедем в хаски-парк, чтобы покататься в упряжке с четвероногими друзьями. Вечером поужинаем в авторском ресторане Заполярья. Будем пробовать необычную уху с мясом камчатского краба и 4 фирменные настойки. В завершение ужина нам подадут авторский десерт.

Вернёмся в отель, утеплимся и поедем ловить северное сияние! Профессиональный фотограф поможет вам сохранить этот невероятный момент не только в памяти, но и на снимках.

Гастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияниеГастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияние
3 день

В гости к саамам

Сегодня поедем знакомиться с коренным народом Кольского полуострова, но сначала посетим самую северную пивоварню России.

Во время экскурсии вы узнаете об этапах пивоварения, побываете в цехах дробления, брожения и розлива. Затем вас ждёт дегустация всех сортов, которые производит пивоварня сейчас.

Едем в гости к саамам! На сегодняшний день их осталось около 1 500 человек. Вам расскажут о культуре и быте народа, вы увидите их национальную одежду и жилища, покатаетесь на квадроциклах и, конечно, попробуете блюда саамской кухни.

Заселимся в уютные домики, а вечером соберёмся на барбекю из оленины и сварим глинтвейн. Не забудем попариться в баньке после того, как вновь полюбуемся северным сиянием.

В гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамам
4 день

Водная прогулка в Териберке

Позавтракав, выезжаем в Териберку. Это единственное место, куда можно добраться на машине и увидеть Северный Ледовитый океан. По приезде погуляем по селу, покачаемся на знаменитых качелях и насладимся шумом волн.

Пообедаем в ресторане на берегу моря свежеприготовленными морепродуктами, а затем разместимся в отеле. Из окон своих комнат вы сможете увидеть нереальные пейзажи Баренцева моря.

Отдохнув, отправляемся на водную прогулку. Во время путешествия на корабле будем любоваться сопками и скалами, а, если повезёт, ещё увидим китов, дельфинов и морских котиков. Желающие смогут порыбачить.

Вечером — ужин в ресторане на берегу залива. С бокалом белого вина попробуем необычно приготовленные морепродукты.

Водная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в ТериберкеВодная прогулка в Териберке
5 день

Пляж «Драконьи яйца» и рыбный рынок

Вас ждёт завтрак в ресторане с панорамным видом на океан. После этого прогуляемся до пляжа «Драконьи яйца», а затем вернёмся в Мурманск. Желающие смогут заехать на рынок, чтобы приобрести свежую рыбу и оленину. Проводим вас в аэропорт. До новых вкусных встреч!

Пляж «Драконьи яйца» и рыбный рынокПляж «Драконьи яйца» и рыбный рынокПляж «Драконьи яйца» и рыбный рынок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
12 окт 2023
Хотим с мужем поблагодарить Вас за этот невероятный тур на Кольсĸий полуостров!! Стольĸо нового, интересного и супер вĸусного!! … проживание было ĸомфортное… программа получилась просто замечательная! Полная перезагрузĸа!! Константин- один из самых лучших гидов, с ĸоторыми мы встречались во время всех наших путешествий по миру � � Нам очень понравилась организация… все ситуации (даже форс-мажор) разрешались идеально, весело и моментально! БРАВО!! СПАСИБО!!
А
10 окт 2023
Здравствуйте! Путешествие на Кольсĸий полуостров оставило массу положительных впечатлений (и не тольĸо гастрономичесĸих). Хотелось бы поблагодарить принимающую сторону за вĸусный и насыщенный во всех отношениях маршрут! Отдельное спасибо хочется сĸазать Константину, нашему сопровождающему, за обеспечение нашего физичесĸого ĸомфорта и душевную атмосферу поездĸи! Его ĸомпетентность и увлеченность, а таĸже внимательное и доброжелательное отношение ĸ ĸаждому - вишенĸа на торте вашего гастрономичесĸого продуĸта Небольшие организационные недоразумения в Териберĸе, связанные с отĸлючением элеĸтроэнергии и невозможностью посещения самой северной пивоварни, были ĸомпенсированы южной температурой (28 градусов) и возможностью оĸунуться в Баренцево море.

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Животные
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