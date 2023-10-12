Утром позавтракаем в отеле и поедем исследовать Мурманск: погуляем по центру города и посетим несколько знаковых локаций. Поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», известного как первое в мире судно с ядерной установкой. Узнаем его историю, пройдёмся по палубам и даже побываем на капитанском мостике.

Затем увидим рубку подводной лодки «Курск», осмотрим памятник защитникам Заполярья и заедем в морской порт. Согреваться будем настойками из северных ягод.

Далее вас ждёт гастрономический мастер-класс, во время которого вы узнаете авторские рецепты и попробуете неожиданные и вкусные сочетания. Каждое блюдо выглядит как произведение искусства! Продегустируем морского ежа, а на горячее — стейки из оленины, замаринованной в бруснике и вине. Любители сладкого, вы не останетесь без десерта, ведь нам подадут сорберт из северных ягод.

После этого немного отдохнём в отеле и поедем в хаски-парк, чтобы покататься в упряжке с четвероногими друзьями. Вечером поужинаем в авторском ресторане Заполярья. Будем пробовать необычную уху с мясом камчатского краба и 4 фирменные настойки. В завершение ужина нам подадут авторский десерт.

Вернёмся в отель, утеплимся и поедем ловить северное сияние! Профессиональный фотограф поможет вам сохранить этот невероятный момент не только в памяти, но и на снимках.