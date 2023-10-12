Попробовать блюда северной кухни, покататься в упряжке с хаски и «поймать» северное сияние
Вас ждут гастрономический мастер-класс, хаски-сафари, северное сияние в знаменитом селе Териберка, рыбалка и, конечно, приятная компания.
В стоимость уже включено трёхразовое питание, поэтому вы сможете в полной мере насладиться нашим гастропутешествием.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
3 ноября 2023: Москва – Мурманск, а/к S7 Airlines, S7-1229, 12:05-15:00
7 ноября 2023: Мурманск – Москва, а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:55-18:30
Если Вам удобны другие рейсы, или Вы летите не из Москвы, просто сообщите нам об этом, мы встретим и проводим Вас в удобное Вам время.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, где расположился наш отель. По прибытии вас будет ждать бутылочка игристого и фрукты в номере. Вы сможете отдохнуть после перелёта, а вечером мы соберёмся за приветственным ужином в ресторане и попробуем блюда авторской кухни. Продегустируем с бокалом вина сыровяленую оленину с горчичным кремом, спинку трески с икрой и чёрным ризотто. В конце ужина насладимся фирменным десертом и таёжным чаем.
Гастрономический мастер-класс, сафари с хаски и северное сияние
Утром позавтракаем в отеле и поедем исследовать Мурманск: погуляем по центру города и посетим несколько знаковых локаций. Поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», известного как первое в мире судно с ядерной установкой. Узнаем его историю, пройдёмся по палубам и даже побываем на капитанском мостике.
Затем увидим рубку подводной лодки «Курск», осмотрим памятник защитникам Заполярья и заедем в морской порт. Согреваться будем настойками из северных ягод.
Далее вас ждёт гастрономический мастер-класс, во время которого вы узнаете авторские рецепты и попробуете неожиданные и вкусные сочетания. Каждое блюдо выглядит как произведение искусства! Продегустируем морского ежа, а на горячее — стейки из оленины, замаринованной в бруснике и вине. Любители сладкого, вы не останетесь без десерта, ведь нам подадут сорберт из северных ягод.
После этого немного отдохнём в отеле и поедем в хаски-парк, чтобы покататься в упряжке с четвероногими друзьями. Вечером поужинаем в авторском ресторане Заполярья. Будем пробовать необычную уху с мясом камчатского краба и 4 фирменные настойки. В завершение ужина нам подадут авторский десерт.
Вернёмся в отель, утеплимся и поедем ловить северное сияние! Профессиональный фотограф поможет вам сохранить этот невероятный момент не только в памяти, но и на снимках.
В гости к саамам
Сегодня поедем знакомиться с коренным народом Кольского полуострова, но сначала посетим самую северную пивоварню России.
Во время экскурсии вы узнаете об этапах пивоварения, побываете в цехах дробления, брожения и розлива. Затем вас ждёт дегустация всех сортов, которые производит пивоварня сейчас.
Едем в гости к саамам! На сегодняшний день их осталось около 1 500 человек. Вам расскажут о культуре и быте народа, вы увидите их национальную одежду и жилища, покатаетесь на квадроциклах и, конечно, попробуете блюда саамской кухни.
Заселимся в уютные домики, а вечером соберёмся на барбекю из оленины и сварим глинтвейн. Не забудем попариться в баньке после того, как вновь полюбуемся северным сиянием.
Водная прогулка в Териберке
Позавтракав, выезжаем в Териберку. Это единственное место, куда можно добраться на машине и увидеть Северный Ледовитый океан. По приезде погуляем по селу, покачаемся на знаменитых качелях и насладимся шумом волн.
Пообедаем в ресторане на берегу моря свежеприготовленными морепродуктами, а затем разместимся в отеле. Из окон своих комнат вы сможете увидеть нереальные пейзажи Баренцева моря.
Отдохнув, отправляемся на водную прогулку. Во время путешествия на корабле будем любоваться сопками и скалами, а, если повезёт, ещё увидим китов, дельфинов и морских котиков. Желающие смогут порыбачить.
Вечером — ужин в ресторане на берегу залива. С бокалом белого вина попробуем необычно приготовленные морепродукты.
Пляж «Драконьи яйца» и рыбный рынок
Вас ждёт завтрак в ресторане с панорамным видом на океан. После этого прогуляемся до пляжа «Драконьи яйца», а затем вернёмся в Мурманск. Желающие смогут заехать на рынок, чтобы приобрести свежую рыбу и оленину. Проводим вас в аэропорт. До новых вкусных встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.