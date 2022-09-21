12:00 Встреча с группой в аэропорту.
Переезд в Мурманск (30 км).
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.
Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Обед в кафе города с блюдами северной кухни.
После 18:00 Заселение в отель Парк Инн/Огни Мурманска.
Свободное время, подготовка к встрече Нового Года.
22:00 Праздничный банкет и встреча Нового Года в банкетном зале отеля "Парк ИНН"(доп. плата)*
Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе.
09:00 Встреча с группой у отеля.
Переезд в поселок Териберка.
Встретить первый день этого года в Териберке – незабываемо.
Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии.
Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.
Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с декабря по апрель при наличие устойчивого снежного покрова).
Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из "яиц драконов" поражает своим размахом.
Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Обед традиционной кухни в ресторане.
Свободное время.
Возвращение в Мурманск.
Трансфер к отелям по программе.
22:30 Отправление на охоту за северным сиянием.
Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!
Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!
Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!
Завтрак в отеле для проживающих в отелях по программе.
Освобождение номеров.
Переезд в саамскую деревню.
Экскурсия в саамскую деревню.
Саамы, или лопари – это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.
В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.
По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Экскурсия по деревне.
Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, чаепитие со сладостями в чуме, народные игры и забавы.
Обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее – рыба под маринадом с гарниром, салат из сига..
15:00 Переезд в центр Мурманска.
Свободное время.
18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.
Тур не предусматривает проживания, по желанию можно выбрать тариф с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
|Тариф/размещение
|Стоимость
|проживание Огни Мурманска двухместное размещение
|36 950
|проживание Огни Мурманска одноместное размещение
|41 450
|проживание Park Inn by Radisson 4* двухместное размещение
|36 950
|проживание Park Inn by Radisson 4* одноместное размещение
|41 450
При проживании в гостинице "Огни Мурманска" – 1 час в аквацентре отеля в подарок. Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Гостиничный комплекс «Огни Мурманска» находится в живописном месте с изумительным видом на город Мурманск на высоте 255 метров над уровнем моря. Гостиница имеет категорию «три звезды».
Отель располагает 39 комфортабельными номерами различных категорий. Каждый номер оборудован ванной комнатой, чайной зоной, телевизором, телефоном, действует бесплатный wi-fi. Для всех гостей отеля доступна автостоянка, которая также функционирует как автокемпинг.
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 12:00.
Вылет обратно:
Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!