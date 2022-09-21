Волшебный праздник за Полярным Кругом

Приглашаем вас встретить самую волшебную ночь в году на Кольском полуострове

4.7
3 отзыва
Приглашаем вас встретить самую волшебную ночь в году на Кольском полуострове! Отправляйтесь с нами в Мурманск на Новый Год и подарите себе незабываемую поездку: во время тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности Арктики, знакомство с коренным северным народом и их традициями, а также путешествие на край света к Северному Ледовитому океану в Териберке, охота за северным сиянием, вкусная местная кухня и встреча Нового 2023 Года в одном из лучших ресторанов города!
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Путешествие на край света к Северному Ледовитому океану
Саамская деревня
Саамская деревня
Знакомство с коренным северным народом и их традициями
Мурманск
Мурманск
Мы увидим самые интересные места крупнейшего города за Северным Полярным кругом
Отдых в пушистой компании
Отдых в пушистой компании
Пообщаемся с хаски, кроликами и другими животными
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретим Новый Год в одном из лучших ресторанов заполярного города!

Программа тура по дням

1 день

Мурманск, праздничный банкет и встреча Нового года

12:00 Встреча с группой в аэропорту.

Переезд в Мурманск (30 км).

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.

Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Обед в кафе города с блюдами северной кухни.

После 18:00 Заселение в отель Парк Инн/Огни Мурманска.

Свободное время, подготовка к встрече Нового Года.

22:00 Праздничный банкет и встреча Нового Года в банкетном зале отеля "Парк ИНН"(доп. плата)*

Мурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового года
2 день

Териберка

Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе.

09:00 Встреча с группой у отеля.

Переезд в поселок Териберка.

Встретить первый день этого года в Териберке – незабываемо.

Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.

Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии.

Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.

Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с декабря по апрель при наличие устойчивого снежного покрова).

Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из "яиц драконов" поражает своим размахом.

Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!

Обед традиционной кухни в ресторане.

Свободное время.

Возвращение в Мурманск.

Трансфер к отелям по программе.

22:30 Отправление на охоту за северным сиянием.

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!

Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Саамская деревня

Завтрак в отеле для проживающих в отелях по программе.

Освобождение номеров.

Переезд в саамскую деревню.

Экскурсия в саамскую деревню.

Саамы, или лопари – это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.

В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.

По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.

Экскурсия по деревне.

Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, чаепитие со сладостями в чуме, народные игры и забавы.

Обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее – рыба под маринадом с гарниром, салат из сига..

15:00 Переезд в центр Мурманска.

Свободное время.

18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур не предусматривает проживания, по желанию можно выбрать тариф с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:

Тариф/размещениеСтоимость
проживание Огни Мурманска двухместное размещение36 950
проживание Огни Мурманска одноместное размещение41 450
проживание Park Inn by Radisson 4* двухместное размещение36 950
проживание Park Inn by Radisson 4* одноместное размещение41 450

При проживании в гостинице "Огни Мурманска" – 1 час в аквацентре отеля в подарок. Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Варианты проживания

Гостиница «Огни Мурманска» 3*

2 ночи

Гостиничный комплекс «Огни Мурманска» находится в живописном месте с изумительным видом на город Мурманск на высоте 255 метров над уровнем моря. Гостиница имеет категорию «три звезды».

Отель располагает 39 комфортабельными номерами различных категорий. Каждый номер оборудован ванной комнатой, чайной зоной, телевизором, телефоном, действует бесплатный wi-fi. Для всех гостей отеля доступна автостоянка, которая также функционирует как автокемпинг.

Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*Гостиница «Огни Мурманска» 3*

Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*

2 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Парк Инн/ Огни Мурманска
  • Питание по программе (завтраки, обеды)
  • Экскурсии по программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Выезд "В погоню за северным сиянием" (проводится с сентября по середину апреля)
  • Услуги гида и сопровождающего
  • Трансфер в/из аэропорт/а
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Праздничный новогодний банкет
  • Дополнительные услуги
  • Повторный выезд на поиск северного сияния - 4000 руб. /чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендуемые рейсы

Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 12:00.

Вылет обратно:

  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из СПБ: Авиакомпания "Аэрофлот": Санкт-Петербург MMK 20:35 – LED 22:25.
  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из МСК: Любые рейсы, отправляющиеся в Москву после 20:00.

Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.

Особенности данного тура
  • ВАЖНО! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в город Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню (деревня работает с 24.12).
  • ВАЖНО! Северное сияние - природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.
  • ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
  • Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
  • Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
21 сен 2022
Без претензий.
С
20 сен 2022
Всё хорошо. Вовремя и своевременно информирование, не было сбоев при заселении в гостиницу на сутки раньше. Гостиница хорошая и удобно расположена для прогулок по пешеходной улице. Спасибо.
Е
20 авг 2022
Организация тура была на высоком уровне. Всем большое спасибо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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