1 день

Мурманск, праздничный банкет и встреча Нового года

12:00 Встреча с группой в аэропорту.

Переезд в Мурманск (30 км).

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.

Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Обед в кафе города с блюдами северной кухни.

После 18:00 Заселение в отель Парк Инн/Огни Мурманска.

Свободное время, подготовка к встрече Нового Года.

22:00 Праздничный банкет и встреча Нового Года в банкетном зале отеля "Парк ИНН"(доп. плата)*