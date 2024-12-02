За северным сиянием на выходные

Групповой тур в Мурманске
Крепкий северный ветер, перекаты мощных волн и источенный штормами гранит берегов внушают трепет и благоговение любому, даже самому опытному туристу.

Но стоит только поднять голову, как самое удивительное явление на планете захватывает с головой, заставляя забыть обо всём.

Северное сияние… Ленты жёлтого, изумрудного и сапфирового оттенка опоясывают небо в своем невероятном танце, переплетаясь, и рассыпаясь будто миллиардами искрящихся драгоценных камней.

Приглашаем вас присоединиться к этому таинству огней и отправиться с нами в самые запоминающиеся выходные — вслед за северным сиянием.
За северным сиянием на выходные
За северным сиянием на выходные
За северным сиянием на выходные
За северным сиянием на выходные
За северным сиянием на выходные
За северным сиянием на выходные
Ближайшие даты:
2
дек

Программа тура по дням

1 день

Мурманск

Встреча группы в Мурманске, в аэропорту. Трансфер в Териберку.

По дороге мы заедем в семью, которая держит несколько десятков оленей и озорных лаек. Это будет час, насыщенный на самые приятные эмоции, прямо перед погружением в суровую природу севера.

Путь в Териберку займёт остаток дня.

Далее заселение в уютную гостиницу.

Ужин, знакомство участников группы.

Сразу после ужина мы отправляемся на берег Баренцева моря, чтобы в первый же день начать ловить северное сияние!

МурманскМурманскМурманскМурманск
2 день

Териберка

Завтрак.

Автобусная экскурсия по Старой Териберке.

Мы расскажем про съемки фильма Левиафан, которые проходили в окрестностях Териберки и то, как они навсегда поменяли жизнь и быт никому не известного городка.

После обеда отправимся на побережье Баренцева моря, к самому северному пляжу нашей страны. Здесь в полной мере вы ощутите всю мощь и красоту северной природы, услышите рокот волн.

Вернемся в гостиницу на ужин, а сразу после него снова отправимся в одно секретное место, где лучше всего наблюдать северное сияние.

ТериберкаТериберка
3 день

Териберка-Мурманск

Завтракаем и выезжаем в Мурманск.

Вторая половина дня будет посвящена экскурсии по Мурманску.

Мы заедем в порт посмотреть на самый известный ледокол советской эпохи Ленин, пройдемся по рыбному рынку и накупим в подарок себе и друзьям самых свежих северных деликатесов.

Мы прощаемся с русским севером.

После 19 часов группа возвращается домой.

Териберка-МурманскТериберка-МурманскТериберка-Мурманск

Варианты проживания

Гостиница в Териберке

2 ночи

Комфортное размещение в двухместных уютных номерах с душем и туалетом в каждом номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в Териберке. Уютный двухместный номер с душем и туалетом
  • Руководство программой опытным гидом
  • Ужин в день заезда, завтрак, обед и ужин на второй день, завтрак в день отъезда
Что не входит
  • Перелет до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение (7500 рублей)
  • Все остальное, что не перечислено в параграфе "ВКЛЮЧЕНО"
Место начала и завершения?
Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Теплая одежда и обувь на толстой подошве.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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