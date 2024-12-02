2 день

Териберка

Завтрак.

Автобусная экскурсия по Старой Териберке.

Мы расскажем про съемки фильма Левиафан, которые проходили в окрестностях Териберки и то, как они навсегда поменяли жизнь и быт никому не известного городка.

После обеда отправимся на побережье Баренцева моря, к самому северному пляжу нашей страны. Здесь в полной мере вы ощутите всю мощь и красоту северной природы, услышите рокот волн.

Вернемся в гостиницу на ужин, а сразу после него снова отправимся в одно секретное место, где лучше всего наблюдать северное сияние.