Но стоит только поднять голову, как самое удивительное явление на планете захватывает с головой, заставляя забыть обо всём.
Северное сияние… Ленты жёлтого, изумрудного и сапфирового оттенка опоясывают небо в своем невероятном танце, переплетаясь, и рассыпаясь будто миллиардами искрящихся драгоценных камней.
Приглашаем вас присоединиться к этому таинству огней и отправиться с нами в самые запоминающиеся выходные — вслед за северным сиянием.
дек
Программа тура по дням
Мурманск
Встреча группы в Мурманске, в аэропорту. Трансфер в Териберку.
По дороге мы заедем в семью, которая держит несколько десятков оленей и озорных лаек. Это будет час, насыщенный на самые приятные эмоции, прямо перед погружением в суровую природу севера.
Путь в Териберку займёт остаток дня.
Далее заселение в уютную гостиницу.
Ужин, знакомство участников группы.
Сразу после ужина мы отправляемся на берег Баренцева моря, чтобы в первый же день начать ловить северное сияние!
Териберка
Завтрак.
Автобусная экскурсия по Старой Териберке.
Мы расскажем про съемки фильма Левиафан, которые проходили в окрестностях Териберки и то, как они навсегда поменяли жизнь и быт никому не известного городка.
После обеда отправимся на побережье Баренцева моря, к самому северному пляжу нашей страны. Здесь в полной мере вы ощутите всю мощь и красоту северной природы, услышите рокот волн.
Вернемся в гостиницу на ужин, а сразу после него снова отправимся в одно секретное место, где лучше всего наблюдать северное сияние.
Териберка-Мурманск
Завтракаем и выезжаем в Мурманск.
Вторая половина дня будет посвящена экскурсии по Мурманску.
Мы заедем в порт посмотреть на самый известный ледокол советской эпохи Ленин, пройдемся по рыбному рынку и накупим в подарок себе и друзьям самых свежих северных деликатесов.
Мы прощаемся с русским севером.
После 19 часов группа возвращается домой.
Варианты проживания
Гостиница в Териберке
Комфортное размещение в двухместных уютных номерах с душем и туалетом в каждом номере.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в Териберке. Уютный двухместный номер с душем и туалетом
- Руководство программой опытным гидом
- Ужин в день заезда, завтрак, обед и ужин на второй день, завтрак в день отъезда
- Что не входит
- Перелет до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение (7500 рублей)
- Все остальное, что не перечислено в параграфе "ВКЛЮЧЕНО"
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Теплая одежда и обувь на толстой подошве.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору