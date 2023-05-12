Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане

Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия.

Вас ждут морская прогулка по океану и рыбалка на зубатку и треску, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты!
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Тур-приключение в Териберку: фридайвинг в Северном Ледовитом океане
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 09:00-10:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, рекомендуем выбирать рейсы в 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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