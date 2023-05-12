Алексей — ваша команда гидов в Мурманске

Давайте знакомиться! Мы самая северная школа фридайвинга в России. В 2015 году Алексей Антонов организовал школу подводного плавания на одном вдохе. Для того чтобы любой житель Мурманска смог прикоснуться к подводному миру, добавить глубины в жизнь. И главное, знал, как это делать безопасно. Позже Алексей стал организовывать выездные погружения, возить увлеченных друзей и открывать им неповторимую красоту подводного мира Баренцева моря. Основа философии фридайвинга – расслабление и погружение в себя, изучение реакций своего мозга и тела. Здесь не важны рекорды, ведь самые важные соревнования происходят с самим собой. С тех пор многое изменилось, но главное остается неизменным. Все также мы обучаем фридайвингу с нуля! Все курсы производим по стандартам международных систем SSI и Molchanovs. В команде уже 18 человек. Это такие же б̶о̶л̶ь̶н̶ы̶е̶ увлеченные глубиной инструкторы и помощники. Теперь пройти базовый курс по фридайвингу в бассейне можно в: – Мурманске – Москве – Санкт-Петербурге – Екатеринбурге С нами можно пойти глубже. Мы проводим глубинное обучение по фридайвингу на открытой воде на Баренцевом море и в Крыму. Но и это еще не все. Мы приглашаем отправиться с нами на встречу приключениям: – на Кольский полуостров (Рыбачий, Териберка) – на озеро Байкал – в Крым – в Армению – на о. Бали – в Доминиканскую Республику. Эти места выбраны неслучайно. Каждое место особенное и в каждом мы тоже погружаемся. Уровень подготовки во фридайвинге не имеет значения. Главное – это доверие, интерес, жажда новых приключений и открытий. Мы заботимся о своих клиентах, и в поездках, и на обучении, даем все необходимое снаряжение. Начни путешествие в глубину с нами!