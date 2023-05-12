Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия.
Вас ждут морская прогулка по океану и рыбалка на зубатку и треску, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты!
Вас ждут морская прогулка по океану и рыбалка на зубатку и треску, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, 09:00-10:00Завершение: Аэропорт Мурманска, рекомендуем выбирать рейсы в 20:00-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Давайте знакомиться! Мы самая северная школа фридайвинга в России. В 2015 году Алексей Антонов организовал школу подводного плавания на одном вдохе. Для того чтобы любой житель Мурманска смог прикоснуться к подводному миру, добавить глубины в жизнь. И главное, знал, как это делать безопасно. Позже Алексей стал организовывать выездные погружения, возить увлеченных друзей и открывать им неповторимую красоту подводного мира Баренцева моря. Основа философии фридайвинга – расслабление и погружение в себя, изучение реакций своего мозга и тела. Здесь не важны рекорды, ведь самые важные соревнования происходят с самим собой. С тех пор многое изменилось, но главное остается неизменным. Все также мы обучаем фридайвингу с нуля! Все курсы производим по стандартам международных систем SSI и Molchanovs. В команде уже 18 человек. Это такие же б̶о̶л̶ь̶н̶ы̶е̶ увлеченные глубиной инструкторы и помощники. Теперь пройти базовый курс по фридайвингу в бассейне можно в: – Мурманске – Москве – Санкт-Петербурге – Екатеринбурге С нами можно пойти глубже. Мы проводим глубинное обучение по фридайвингу на открытой воде на Баренцевом море и в Крыму. Но и это еще не все. Мы приглашаем отправиться с нами на встречу приключениям: – на Кольский полуостров (Рыбачий, Териберка) – на озеро Байкал – в Крым – в Армению – на о. Бали – в Доминиканскую Республику. Эти места выбраны неслучайно. Каждое место особенное и в каждом мы тоже погружаемся. Уровень подготовки во фридайвинге не имеет значения. Главное – это доверие, интерес, жажда новых приключений и открытий. Мы заботимся о своих клиентах, и в поездках, и на обучении, даем все необходимое снаряжение. Начни путешествие в глубину с нами!Задать вопрос
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