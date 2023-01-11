2 день

Музей «Важья олом», баня

Завтрак.

После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".

Обед в 14:00 из национальных северных блюд.

После обеда, подготовка к бане.

Желающие могут принять участие в колке дров для растопки печи и подвозе воды из проруби бани на снегоходе.

Пока топится баня, проведем национальные состязания – метание аркана, прыжки через нарты;

Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Затем горячая баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.

Ужин из рыбных блюд исключительно из рыбы знаменитой реки Поной.

После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».

Включено питание: завтрак, обед, ужин.