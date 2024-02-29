Рыболовные туры – туры в Мурманске

Найдено 6 туров в категории «Рыболовные туры» в Мурманске, цены от 78 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год и рождество в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
от 98 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Зимняя поездка в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
4 янв в 10:00
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Все было супер
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

  • К
    Ксения
    15 января 2018
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
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    восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность! Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий! Ребята - Вы молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Рыболовные туры»

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