За три дня вы посетите самые красивые места Мурманской области, подниметесь на борт атомного ледокола, узнаете столицу Заполярья ближе, прогуляетесь по побережью Северного Ледовитого океана и отведаете вкуснейшие морские деликатесы Арктической кухни.
Изюминкой этого тура станет охота за Северным сиянием – это поразительное природное явление оставит неизгладимый след в душе каждого! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kolskij-poluostrov/siyanie-severa-zimnij-tur-237664.
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Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Этнический парк и фотоохота за северным сиянием
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или жд-транспортом.
Советуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, ужин в ресторане арктической кухни.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.
Время сбора группы 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.
Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.
Программа в парке:
- Северное многоборье (саамские игры + спорт).
Игры: саамский футбол, перетягивание палки, охота на животных (метание деревянных топоров по макетам животных), прыжки через нарты (опционально в сухую погоду), метание ивовых колец (опционально), охота на оленей + метание аркана на хорей.
- Обед (наваристая уха + северный чай).
Знакомство с гастрономической стороной севера. Наваристая уха на трех видах рыбы (треска, палтус, семга) с блинами с красной икрой, а также северный чай (иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами).
- Экскурсия в парк животных (сибирские хаски, северные олени).
Во время экскурсии гости получат рассказ о том, как появились собаки породы хаски, о том, как использовали оленей народы севера, а также смогут сделать памятные фотографии.
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе.
Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!
Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится, вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан, точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов.
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
Следующий день будет не менее сказочным.
На Край Света в Териберку. Второй выезд на фотоохоту за северным сиянием
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00(время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Териберка состоит из Старой Териберки и Лодейного.
Старая часть поселка по большей части напоминает те самые традиционные прибрежные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову.
Первая часть экскурсии пройдет именно по Старой Териберке.
Кладбище затонувших кораблей – первая точка нашего путешествия.
Как известно, Териберка – это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.
Кладбище кораблей – главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Лодейное или Новая Териберка – вторая часть с относительно новыми домами советской постройки.
Именно здесь вы сможете насладиться чарующими видами отвесных скал и шумом океана, начинается последний этап путешествия на Край земли.
Места съемок фильма «Левиафан».
Териберка обрела новую жизнь после выхода в свет фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, который снимался в этих живописных местах.
Вы сможете лично прогуляться по местам съемок фильма и увидеть скелет мистического существа.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: сливочная уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод (по независящим от компании причинам обед может быть отменен, в этом случае менеджер вас предупредит, а стоимость тура будет пересчитана, у гида будет горячий чай и легкий перекус).
Песчаный пляж и единение с природой.
Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Главными объектами станут:
- огромный скелет чудо рыбы;
- качели с видом на Баренцево море;
- трон Посейдона;
- корабль выброшенный на берег.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, день был яркий на впечатления и полон эмоций.
Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Прощаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23.
В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за северным сиянием при благополучном прогнозе.
Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
Обзорная экскурсия по Мурманску. Завершение программы
10:00 Сбор группы на обзорную экскурсию по городу, время гид сообщит накануне.
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».
Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров.
Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску, приобрести сувениры на память или поужинать в ресторане.
Проживание
Стоимость туры на 1 чел. /руб. в зависимости от выбранного тарифа:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Стандарт
|Без проживания
|25 000
|Комфорт
|Гостиница Iterra hotel, г. Мурманск
|31 600
|Супер Комфорт
Отель Меридиан 4*, г. Мурманск
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4*
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk 4*
|35 000
Одноместное размещение возможно за доп. плату, при приобретении тарифов Комфорт и Супер комфорт (стоимости указаны приблизительные, точную стоимость уточняйте при бронировании):
- Гостиница Iterra hotel – 5500 руб. /чел.;
- Отели 4* – 7500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Iterra Hotel», г. Мурманск
«Iterra hotel» – гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
Конгресс-отель «Меридиан» 4*, г. Мурманск
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk 4
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни. Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Мурманске (при выборе тарифа с проживанием)
- 2 выезда за северным сиянием
- Программа этническое погружение у саамов
- Экскурсия в Териберку
- Посещение природного парка
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Посещение ледокола Ленин (количество мест ограничено, если вы совершили бронирование в последний момент, посещение ледокола по живой очереди)
- Питание: завтраки (шведский стол, только при тарифе с проживанием) обед в первый и второй деньсогревающий комплимент и легкий перекус во время охоты на северное сияние
- Завтраки (шведский стол, только при тарифе с проживанием)
- Обед в первый и второй день
- Согревающий комплимент и легкий перекус во время охоты на северное сияние
- Входные билеты: Ледокол Ленин, природный парк Териберка, этническая деревня
- Работа гидов: гид-экскурсовод: охота за северным сиянием, Териберка и Мурманск, гид-фотограф: на каждом выезде за северным сиянием
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
- Одноместное размещение в отеле
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания), ужины
- Сувенирная продукция
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь.
Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и др.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Важная информация о туре
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое популярное направление Кировск.
- Териберка- это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
- Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
- Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
- В зимнее время перемещение по природному парку Териберка происходит в снегоходных санях, оплачивается дополнительно по необходимости.
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние – это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Условия трансфера к месту начала тура и обратно
Трансфер не входит в стоимость тура, вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси.