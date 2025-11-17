Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Аврора. Море. Ты. - не просто слова.

За 3 дня вы увидите:

Край земли - Териберку: Поселок, за которым нет дорог. Место, где встречаются стихии - волны, ветер, скалы! Выйдем на морскую прогулку на 2 часа с возможностью увидеть морских обитателей, птичий базар, иногда даже китов! Пообедаем в ресторане, покатаемся на гигантских качелях, увидим скелеты китов, кладбище кораблей, а также корабль, выброшенный на песчаный берег! При отмене выхода в море - замена на посещение парка Оопт Териберка.

Айс-флоатинг: Подарите себе невероятный контраст — чувство полета и невесомости во время айс-флоатинга, плавая среди причудливых льдин в безопасном гидрокостюме. После флоатинга, обязательно согреемся в доме горячим чаем, а после поедем обратно в Мурманск по Кольскому мосту, чтобы пообедать в местном ресторане.

Охота на северное сияние: Не просто поездка - а самый настоящий поиск сияния, в котором опытные гиды отслеживают множество показателей, рассчитывают время и место прибытия на точку, чтобы успеть застать то самое незабываемое шоу в небе. 95% наших выездов - успешные. При плохом прогнозе в первый день поездки, выезд переносится на следующий день.

Культура севера: Напоследок обязательно нужно: поиграть с хаски, погладить мохнатые носики оленей, прокатиться на снежном банане и оленьей упряжке, поиграть в саамские игры в традиционной одежде, посетить чум с шаманом, узнать легенды Северных народов, отведать горячий чай и бульон на оленине!

Готово! Первое знакомство с севером - выполнено! Для добавлений впечатлений - добавьте к этому туру еще один Мурманск-Кировск-Кандалакша-Мурманск на 2 дня и можете считать себя начинающим знатоком севера!

Осторожно: север влюбляет с первого раза!