Описание тура
Аврора. Море. Ты. - не просто слова.
За 3 дня вы увидите:
Край земли - Териберку: Поселок, за которым нет дорог. Место, где встречаются стихии - волны, ветер, скалы! Выйдем на морскую прогулку на 2 часа с возможностью увидеть морских обитателей, птичий базар, иногда даже китов! Пообедаем в ресторане, покатаемся на гигантских качелях, увидим скелеты китов, кладбище кораблей, а также корабль, выброшенный на песчаный берег! При отмене выхода в море - замена на посещение парка Оопт Териберка.
Айс-флоатинг: Подарите себе невероятный контраст — чувство полета и невесомости во время айс-флоатинга, плавая среди причудливых льдин в безопасном гидрокостюме. После флоатинга, обязательно согреемся в доме горячим чаем, а после поедем обратно в Мурманск по Кольскому мосту, чтобы пообедать в местном ресторане.
Охота на северное сияние: Не просто поездка - а самый настоящий поиск сияния, в котором опытные гиды отслеживают множество показателей, рассчитывают время и место прибытия на точку, чтобы успеть застать то самое незабываемое шоу в небе. 95% наших выездов - успешные. При плохом прогнозе в первый день поездки, выезд переносится на следующий день.
Культура севера: Напоследок обязательно нужно: поиграть с хаски, погладить мохнатые носики оленей, прокатиться на снежном банане и оленьей упряжке, поиграть в саамские игры в традиционной одежде, посетить чум с шаманом, узнать легенды Северных народов, отведать горячий чай и бульон на оленине!
Готово! Первое знакомство с севером - выполнено! Для добавлений впечатлений - добавьте к этому туру еще один Мурманск-Кировск-Кандалакша-Мурманск на 2 дня и можете считать себя начинающим знатоком севера!
Осторожно: север влюбляет с первого раза!
Программа тура по дням
Айс-флоатинг и Охота на Северное сиянияе
2 День Айс Флоатинг
Продолжительность поездки: 3 - 4 часа.
Программа экскурсии:
10:00 Выезд из Мурманска
Забираем вас от отеля. Едем по Кольскому мосту на противоположный берег в Яхт-клуб.
10:50 - 11:05 Инструктаж и переодевание
Мы подберем необходимую экипировку, поможем вам облачиться в костюм и ознакомим вас с техникой безопасности.
Костюмы рассчитаны на рост минимум 150 см.
11:10 - 11:50 Купание
Купание в Кольском заливе подарит вам ощущение невесомости, позволит снять стресс и зарядит бодростью и хорошим настроением. Вы проведете в воде до 40 минут под руководством опытного гида.
11:50 - 12:10 Чаепитие
После купания вас ждёт чаепитие в теплом помещении.
13:00 - Обед
Обед в одном из ресторанов Мурманска
14:00 Завершение экскурсии
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
1 День Охота на Северное сияние (1 выезд)
Продолжительность поездки: 3 - 5 часов.
Программа экскурсии:
19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)
Забираем вас от отеля.
Фотографии на фоне Северного сияния
Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.
00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.
Териберка с морской прогулкой
3 День Териберка морская прогулка
Продолжительность экскурсии: 9 - 11 часов.
Программа экскурсии:
08:00 - 08:20 Выезд на экскурсию
Забираем вас от отеля. Дорога до Териберки займет около 2,5 часов.
10:00 - 10:15 Остановка в тундре
Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Вы побываете посреди белоснежной пустыни!
Кольская Вэс (внешний осмотр)
Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающий фантастический вид местному пейзажу.
11:20 Кладбище кораблей
Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
12:00 - 14:00 Выход в море на катере
Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.
При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки мы увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж Яйца дракона.
14:30 - 15:30 Обед
Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
15:30 Песчаный пляж в старой Териберке
Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма Левиафан.
16:00 Выезд в Мурманск
18:30 - 19:30 Возвращение в Мурманск
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
При отмене выхода в море из-за шторма, мы заменим выход в море на прогулку по Оопт Териберка. Одновременно посетить и морскую прогулку и Оопт в зимний период мы не сможет из-за короткого светового дня.
Важно! При закрытии дороги в Териберку и невозможности туда добраться, мы заменим поездку на экскурсию в Хибины.
Саамские мотивы
4 День Саамские мотивы
Продолжительность поездки: 3 - 4 часа.
Программа экскурсии:
9:00-9:20 Выезд в парк Саамские мотивы (12:00-12:20)
Забираем вас от отеля. Дорога до парка займет около 40 минут.
10:00 Прибытие в парк и начало программы (13:00)
Инструктаж
Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.
Парк северных животных - Вас ждут 64+ Хаски и более 15-ти оленей!
Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.
Саамский чум
Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);
Саамские игры
Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров
Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).
Свободное время
Мы всегда стараемся дать гостям прогуляться и сделать фотографии на локации, самостоятельно перекусить в кафе на территории парка
13:30 - 14:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск (16:30)
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
В тур не включен полноценный обед, включена дегустация бульона из оленины.
Свободный день
1 День Свободный день
Мы включили проживание с нулевого дня, чтобы все гости могли комфортно прилететь и заселиться отель, а также самостоятельно прогуляться по Мурманску.
Ps Просто представьте, насколько мы все продумали!)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
- Комфортный транспорт с выездом от мест проживания
- Выход в море на катере / разрешения и билеты в Оопт Териберка (при отмене выхода в море)
- Экипировка на айс-флоатинг
- Обеды на экскурсиях Айс-Флоатинг и Териберка
- Чай и снеки на экскурсии Охота за Северным сиянием
- Входные билеты на локациях
- Катание на оленьей упряжке
- Катание на снежном банане
- Фотографии на фоне северного сияния в электронном виде
- Туристическая программа на все дни путешествия
- Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
- Cопровождение гида входит в стоимость тура
Что не входит в цену
- Авиаперелеты из/в Мурманск
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Свои хотелки (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
О чём нужно знать до поездки
Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
В экскурсию включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится.
Пожелания к путешественнику
В тур не допускаются гости в видимом состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
Тур рассчитан на гостей от 6 лет;
Обязателен паспорт на экскурсию в Териберку. Именно оригинал, пограничники не пустят на борт без него.
Визы
Виза не требуется