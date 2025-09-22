читать дальше

порогами и водопадами-атмосферное место.

Второй день: поездка в Териберку

Природный парк, пляж" яйца дракона"- очень красивое место для идеальных фотографий; живописный водопад впечатляет- прыгает прямо в Баренцево море с ярко- рыжей скалы.

Морская прогулка(по желанию), в этот раз китов не было, но удалось увидеть тюленей. Один мило помахал ластами, видно привык к туристам.

Баренцево море здесь открывается во всю ширь, чувствуется сила стихии.

Благодарю гида Яна за поддержку и познавательную экскурсию.

Тур" Два дня- два моря" рекомендую всем, кто хочет отдохнуть и перезагрузиться.