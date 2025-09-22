Даже за два дня можно посетить и увидеть очень многое! В первый день прокатимся на юг Мурманской области, в Кандалакшу, которая расположена на берегу Белого моря. Прекрасные виды на острова, сплошь поросшие хвойными деревьями не оставят никого равнодушным.
А во второй день окажемся на краю земли — в Териберке и увидим пустынную тундру и суровые берега Баренцева моря!
А во второй день окажемся на краю земли — в Териберке и увидим пустынную тундру и суровые берега Баренцева моря!
Описание тура
Любите активный и насыщенных отдых? Если хотите отдохнуть от городской суеты и зарядится энергией? Это приключение как раз для вас! В программе вас ожидают:Кладбище затонувших кораблей • Природный парк «Териберка» • Охота за Северным сиянием • Подъем на гору Волосяную • Старая Териберка • Прогулка по побережью Белого моря • Кандалакша.
Каждый Четверг, Пятница и Субботу в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманская область
- Кольский полуостров
- Териберка
- Баренцево море
- Кандалакша
- Белое море
Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Проживание в апартаментах
- Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Фотографии во время наблюдения Северного сияния
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно (1500₽ в одну сторону)
- Входные билеты в природный парк «Териберка» (Для граждан РФ - 440₽, для иностранцев 880₽)
- Аренда снегоступов и треккинговых палок в зимний период (500₽/пара)
- Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500₽/сутки
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
- Поездки на снегоходах
- Бассейн с баней
- Сувениры
Место начала и завершения?
Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый Четверг, Пятница и Субботу в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 сен 2025
Приятная программа сочетает отдых и спортивную нагрузку.
Первый день: поездка к Белому морю
Набережная Кандалакши с приветственным чаем с пирогами;
подъем на сопку Волосяную, с которой открываются красивые виды; бурная река Колвица с
Первый день: поездка к Белому морю
Набережная Кандалакши с приветственным чаем с пирогами;
подъем на сопку Волосяную, с которой открываются красивые виды; бурная река Колвица с
Тур входит в следующие категории Мурманска
Похожие туры из Мурманска
2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе
Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
63 500 ₽ за всё до 5 чел.
Арктический экспресс: сопки, море, Мурманск
Начало: Коминтерна, 14
Расписание: Каждые четверг, пятница и суббота
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
18 450 ₽ за человека
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Начало: Мурманск
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
от 28 100 ₽ за человека