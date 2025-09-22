Мои заказы

Даже за два дня можно посетить и увидеть очень многое! В первый день прокатимся на юг Мурманской области, в Кандалакшу, которая расположена на берегу Белого моря. Прекрасные виды на острова, сплошь поросшие хвойными деревьями не оставят никого равнодушным.

А во второй день окажемся на краю земли — в Териберке и увидим пустынную тундру и суровые берега Баренцева моря!
Описание тура

Любите активный и насыщенных отдых? Если хотите отдохнуть от городской суеты и зарядится энергией? Это приключение как раз для вас! В программе вас ожидают:

Кладбище затонувших кораблей • Природный парк «Териберка» • Охота за Северным сиянием • Подъем на гору Волосяную • Старая Териберка • Прогулка по побережью Белого моря • Кандалакша.

Каждый Четверг, Пятница и Субботу в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мурманская область
  • Кольский полуостров
  • Териберка
  • Баренцево море
  • Кандалакша
  • Белое море
Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Проживание в апартаментах
  • Сопровождение профессионального гида по экскурсионной программе
  • Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
  • Фотографии во время наблюдения Северного сияния
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер в/из аэропорт (-а). Заказать можно дополнительно (1500₽ в одну сторону)
  • Входные билеты в природный парк «Териберка» (Для граждан РФ - 440₽, для иностранцев 880₽)
  • Аренда снегоступов и треккинговых палок в зимний период (500₽/пара)
  • Дополнительные дни проживания за день до тура и день после. Заказать можно дополнительно от 3500₽/сутки
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Входные билеты в музеи, на кресельный подъемник
  • Поездки на снегоходах
  • Бассейн с баней
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Воровского, д. 5/23
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый Четверг, Пятница и Субботу в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
22 сен 2025
Приятная программа сочетает отдых и спортивную нагрузку.
Первый день: поездка к Белому морю
Набережная Кандалакши с приветственным чаем с пирогами;
подъем на сопку Волосяную, с которой открываются красивые виды; бурная река Колвица с
читать дальше

порогами и водопадами-атмосферное место.
Второй день: поездка в Териберку
Природный парк, пляж" яйца дракона"- очень красивое место для идеальных фотографий; живописный водопад впечатляет- прыгает прямо в Баренцево море с ярко- рыжей скалы.
Морская прогулка(по желанию), в этот раз китов не было, но удалось увидеть тюленей. Один мило помахал ластами, видно привык к туристам.
Баренцево море здесь открывается во всю ширь, чувствуется сила стихии.
Благодарю гида Яна за поддержку и познавательную экскурсию.
Тур" Два дня- два моря" рекомендую всем, кто хочет отдохнуть и перезагрузиться.

