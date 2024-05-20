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скидка
10%
Авторский тур
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский полуостров
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться,
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ННаталия8 апреля 2024Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ААнна2 апреля 2024Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «4-дневные туры»
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