Экскурсионные туры на 4 дня в Мурманске

Найдено 35 туров в категории «4-дневные туры» в Мурманске, цены от 17 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Белого моря до Баренцева
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600 за человека
Заполярные каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Заполярные каникулы
Начало: Мурманск
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 59 900 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Арктическая осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическая осень
Начало: Россия, Мурманск
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 40 900 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Сияние севера. Новый год на Кольском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сияние севера. Новый год на Кольском
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 900 за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900 за человека
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000 за человека
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
49 900 за человека
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800 за человека
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
Гастротур на Кольский полуостров
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский полуостров
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
59 900 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
    читать дальше

    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться,
    читать дальше

    что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.

    Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
    читать дальше

    все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
    читать дальше

    на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной
    читать дальше

    едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!

    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. От Белого моря до Баренцева
  2. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. Арктическое лето на Кольском полуострове
  5. Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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