Описание тура
Организационные детали
Тур проводится при любых погодных условиях. В осенне-весенний период обязательны непромокаемая одежда и обувь, тёплая куртка, головной убор, термобельё, флисовая кофта. Зимой — тёплая одежда, куртка, штаны, обувь, перчатки, шапка, шарф, запасные носки и одежда.
С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС, зарядные устройства, аптечку, средства гигиены, термос, пауэрбанк и небольшой рюкзак.
Обязательное условие участия — трезвое состояние во время всех экскурсий. Нарушение этого правила влечёт отстранение от экскурсионной части без возврата средств.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском, муралы и рассказы о художниках, выезд за северным сиянием (в сезон)
Встречаемся и отправляемся исследовать Мурманск с разных ракурсов: с противоположной стороны Кольского залива и внутри его нетуристических кварталов. Первая остановка — Мишуково — точка, с которой открывается панорама города. Прогуляемся (зимой — на снегоступах), вы узнаете о местной флоре и фауне, послушаете легенды саамского народа и насладитесь местной выпечкой с горячим чаем.
После перерыва на обед отправимся в спальный район, где сохранились масштабные муралы — уличные росписи, созданные в рамках фестиваля «Рост». Вас ждут рассказы о художниках, работах и идеях, воплощённых на фасадах городских зданий.
Вечером состоится выезд за северным сиянием (сентябрь—март). Если сияние не покажется в первый вечер, мы повторим попытку на следующий день — без дополнительных затрат. В случае удачной «охоты» в последующие вечера вас ждёт свободное время.
Экскурсия по Териберке: главные места и уединённые уголки
В 8:00 отправляемся в Териберку. Путь займёт около 2,5 часов, и всё это время мы будем ехать через северную тундру, делая остановки в фотогеничных местах. По дороге вы узнаете об истории и современной жизни этого уникального посёлка. По приезде первым посетим Лодейное, где находятся главные природные достопримечательности. Затем пройдёмся по Старой Териберке.
В программе: прогулка по территории природного парка, осмотр кладбища кораблей на отмелях, Батарейский водопад и пляжу, известный как «пляж с яйцами драконов». В зимние месяцы до этих локаций мы доберёмся на санях за снегоходом.
После посещения парка — остановка в уединённом месте с потрясающим видом на посёлок. В Старой Териберке увидим скелет «чудо-рыбы», качели над морем, «Трон Посейдона», затонувшее судно и мини-парк с северными хаски и оленями. После насыщенного дня вернёмся в Мурманск.
Поездка в Кандалакшу: Монастырский наволок, подъём на гору Волосяная
Снова выезжаем в 8:00 в сторону южных рубежей Мурманской области, почти к самой границе с Карелией. Вас ждёт путешествие в Кандалакшу и разнообразные ландшафты и уникальные природные зоны по пути.
Сначала прогуляемся по Монастырскому наволоку — природно-исторической зоне, откуда открывается вид на залив Белого моря. Здесь вы узнаете об истории поморов и о том, как появился город на устье Нивы.
Следующий этап — подъём на гору Волосяная. Пешеходный маршрут займёт около 1-1,5 часов. На тропе нас будут сопровождать скрученные, словно карамель, ели и покрытые мхами сейды, а с вершины мы полюбуемся панорамой Белого моря и архипелага.
Хибины: озеро Имандра, канатная дорога в Кировске, "Снежная деревня" в сезон, выставочный центр "Апатит"
Этот день посвятим самому центру Кольского полуострова — Хибинским горам. Начнём путь в 8:00, двигаясь вдоль озера Имандра — крупнейшего в регионе. В дороге гид расскажет об экономике региона и её связи с недрами земли.
В Кировске нас ждёт подъём на гору по канатной дороге: вы сможете полюбоваться заснеженными вершинами с высоты. Зимой мы посетим «Снежную деревню» — уникальный проект, создаваемый каждый год из снега и льда. Скульпторы из разных городов России превращают её в тематический ледяной мир.
Затем отправимся в музейно-выставочный центр «Апатит», где вас ждёт аудиоэкскурсия о геологии Хибин, редких минералах и освоении этих земель. Завершение тура — около 21:00 (время может варьироваться из-за погодных условий).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 990 ₽
Отзывы и рейтинг
