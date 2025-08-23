Мои заказы

Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины

Покорить горные вершины, послушать шум моря, увидеть знаменитые маралы и полюбоваться тундрой
В путешествии по Крайнему Северу — от суровых берегов Баренцева моря до тихих вод Белого — вы пройдёте по тропам в окружении скрученных елей, посмотрите на покрытые мхами сейды, услышите
саамские сказания и отведаете ароматную выпечку. Мы расскажем вам о художниках Мурманска, создавших легендарные граффити, и их идеях.

В Териберке вас ждёт умиротворяющий шум прибоя и водопада, прогулка по старой части посёлка, а также осмотр всех известных достопримечательностей.

Мы поднимемся на вершину горы Волосяная, чтобы полюбоваться видами на архипелаг Кандалакши, а в Хибинах прокатимся по канатной дороге, чтобы насладиться горными пейзажами с высоты.

В музейно-выставочном центре «Апатит» поговорим о геологии и редких минералах, а в зимний период, если повезёт, станем свидетелями танца северного сияния над тундрой и погрузимся в ледяную сказку «Снежной деревни».

1 отзыв
Ближайшие даты:
18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя27
ноя29
ноя2
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится при любых погодных условиях. В осенне-весенний период обязательны непромокаемая одежда и обувь, тёплая куртка, головной убор, термобельё, флисовая кофта. Зимой — тёплая одежда, куртка, штаны, обувь, перчатки, шапка, шарф, запасные носки и одежда.
С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС, зарядные устройства, аптечку, средства гигиены, термос, пауэрбанк и небольшой рюкзак.
Обязательное условие участия — трезвое состояние во время всех экскурсий. Нарушение этого правила влечёт отстранение от экскурсионной части без возврата средств.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском, муралы и рассказы о художниках, выезд за северным сиянием (в сезон)

Встречаемся и отправляемся исследовать Мурманск с разных ракурсов: с противоположной стороны Кольского залива и внутри его нетуристических кварталов. Первая остановка — Мишуково — точка, с которой открывается панорама города. Прогуляемся (зимой — на снегоступах), вы узнаете о местной флоре и фауне, послушаете легенды саамского народа и насладитесь местной выпечкой с горячим чаем.

После перерыва на обед отправимся в спальный район, где сохранились масштабные муралы — уличные росписи, созданные в рамках фестиваля «Рост». Вас ждут рассказы о художниках, работах и идеях, воплощённых на фасадах городских зданий.

Вечером состоится выезд за северным сиянием (сентябрь—март). Если сияние не покажется в первый вечер, мы повторим попытку на следующий день — без дополнительных затрат. В случае удачной «охоты» в последующие вечера вас ждёт свободное время.

Знакомство с Мурманском, муралы и рассказы о художниках, выезд за северным сиянием (в сезон)
2 день

Экскурсия по Териберке: главные места и уединённые уголки

В 8:00 отправляемся в Териберку. Путь займёт около 2,5 часов, и всё это время мы будем ехать через северную тундру, делая остановки в фотогеничных местах. По дороге вы узнаете об истории и современной жизни этого уникального посёлка. По приезде первым посетим Лодейное, где находятся главные природные достопримечательности. Затем пройдёмся по Старой Териберке.

В программе: прогулка по территории природного парка, осмотр кладбища кораблей на отмелях, Батарейский водопад и пляжу, известный как «пляж с яйцами драконов». В зимние месяцы до этих локаций мы доберёмся на санях за снегоходом.

После посещения парка — остановка в уединённом месте с потрясающим видом на посёлок. В Старой Териберке увидим скелет «чудо-рыбы», качели над морем, «Трон Посейдона», затонувшее судно и мини-парк с северными хаски и оленями. После насыщенного дня вернёмся в Мурманск.

Экскурсия по Териберке: главные места и уединённые уголки
3 день

Поездка в Кандалакшу: Монастырский наволок, подъём на гору Волосяная

Снова выезжаем в 8:00 в сторону южных рубежей Мурманской области, почти к самой границе с Карелией. Вас ждёт путешествие в Кандалакшу и разнообразные ландшафты и уникальные природные зоны по пути.

Сначала прогуляемся по Монастырскому наволоку — природно-исторической зоне, откуда открывается вид на залив Белого моря. Здесь вы узнаете об истории поморов и о том, как появился город на устье Нивы.

Следующий этап — подъём на гору Волосяная. Пешеходный маршрут займёт около 1-1,5 часов. На тропе нас будут сопровождать скрученные, словно карамель, ели и покрытые мхами сейды, а с вершины мы полюбуемся панорамой Белого моря и архипелага.

Поездка в Кандалакшу: Монастырский наволок, подъём на гору Волосяная
4 день

Хибины: озеро Имандра, канатная дорога в Кировске, "Снежная деревня" в сезон, выставочный центр "Апатит"

Этот день посвятим самому центру Кольского полуострова — Хибинским горам. Начнём путь в 8:00, двигаясь вдоль озера Имандра — крупнейшего в регионе. В дороге гид расскажет об экономике региона и её связи с недрами земли.

В Кировске нас ждёт подъём на гору по канатной дороге: вы сможете полюбоваться заснеженными вершинами с высоты. Зимой мы посетим «Снежную деревню» — уникальный проект, создаваемый каждый год из снега и льда. Скульпторы из разных городов России превращают её в тематический ледяной мир.

Затем отправимся в музейно-выставочный центр «Апатит», где вас ждёт аудиоэкскурсия о геологии Хибин, редких минералах и освоении этих земель. Завершение тура — около 21:00 (время может варьироваться из-за погодных условий).

Хибины: озеро Имандра, канатная дорога в Кировске, "Снежная деревня" в сезон, выставочный центр "Апатит"

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Горячие напитки, питьевая вода, местная выпечка
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Фотосъёмка в момент наблюдения северного сияния
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала - 1500 ₽ в одну сторону
  • Билеты в природный парк «Териберка»: 440 ₽ для граждан РФ, 880 ₽ для иностранных граждан
  • Аренда треккинговых палок и снегоступов - 500 ₽/пара
  • Дополнительные сутки проживания до/после тура - от 3500 ₽/ночь
  • Билеты в музеи, на подъёмники
  • Катание на снегоходах (в сезон)
  • Бассейн с баней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 8:45
Завершение: Мурманск, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1784 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях и турах, делаем туризм доступным. Наш подход — относиться
к гостям как к любимым друзьям, проводить неспешные и интересные экскурсии. Стремимся показать уникальные места, расширить мировоззрение и создать положительные впечатления на всю жизнь. Верим, что путешествия позволяют каждому гостю быстро расти и развиваться.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
23 авг 2025
Прекрасный тур и организатор! Путешествие получилось с комфортом, нам всё показали и рассказали.
Было достаточно времени, чтобы осмотреть местные красоты, ходили группой, и лично мне понравилось, что не было навязчивого «подгонения»,
чтобы шли быстрее, туда не ходили сюда не ходили. Идеально подходит для тех кто приехал подышать природой, проникнуться ее духом, ни на что не отвлекаясь. В Териберке Мария показала нам хорошее заведение с местной кухней (очень вкусно и по цене доступно).
Также понравилось, что с организатором всегда можно договориться о программе. Первые дни нам крайне не повезло с погодой, в Териберке штормило, поэтому я предложила поменять дни поездок в разные локации и перенести поездку в Териберку на самый конец. Организатору спасибо, что прислушалась и скорректировала расписание, потому что когда мы приехали, погода была уже чудесная!
Транспорт комфортный, водитель вел аккуратно и быстро, так что везде успели))
Рекомендую данного организатора!

Прекрасный тур и организатор! Путешествие получилось с комфортом, нам всё показали и рассказали.

