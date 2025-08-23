Встречаемся и отправляемся исследовать Мурманск с разных ракурсов: с противоположной стороны Кольского залива и внутри его нетуристических кварталов. Первая остановка — Мишуково — точка, с которой открывается панорама города. Прогуляемся (зимой — на снегоступах), вы узнаете о местной флоре и фауне, послушаете легенды саамского народа и насладитесь местной выпечкой с горячим чаем.

После перерыва на обед отправимся в спальный район, где сохранились масштабные муралы — уличные росписи, созданные в рамках фестиваля «Рост». Вас ждут рассказы о художниках, работах и идеях, воплощённых на фасадах городских зданий.

Вечером состоится выезд за северным сиянием (сентябрь—март). Если сияние не покажется в первый вечер, мы повторим попытку на следующий день — без дополнительных затрат. В случае удачной «охоты» в последующие вечера вас ждёт свободное время.