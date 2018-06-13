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встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.

А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.

Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.

Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!

Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!

Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.

Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.

После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.

На базе нас встретил приветливый парень Роман.

Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!

Отдыхали на полную катушку!

Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!

Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.

Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!

Очень просим премировать Виталия и Романа!!!