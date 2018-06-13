Вы проедете на снегоходе в общей сложности почти тысячу километров лесными дорогами, замерзшими озерами и реками, путями оленеводов, по тундре,
Программа тура по дням
Озеро Кильдинское - лесотундра Кольского полуострова - п. Верхнетуломский
8.45-9.00 трансфер забирает группу у центрального входа отеля "Азимут" Гиды встречают вас на территории ресторана "Кречет" (точка старта может быть изменена). Знакомство с техникой, инструктаж, подбор экипировки Старт - панорама просыпающегося города с горнолыжного склона - озеро Кильдинское - лесотундра Кольского полуострова - п. Верхнетуломский Размещение на базе "Уют", ужин, баня (по желанию)
Лесными дорогами пробираемся в самую глушь Кольского полуострова
Завтрак Лесными дорогами пробираемся в самую глушь Кольского полуострова Размещение на базе "Вува", ужин, баня (по желанию)
Полный день катания в окрестностях базы «Вува»
Завтрак Маршрут: Полный день катания в окрестностях базы “Вува”, тренировка в глубоком снегу. Практически никто, даже из лиц, имеющих опыт езды на снегоходах в своих регионах, не представляет, куда они вписываются… Первый день обычно ударяет как молотом по голове. Но делать нечего, деньги заплачены, друзья ждут новостей на финише, да и база "Вува" как нарочно находится в сотне км от какой либо цивилизации… Мы специально спланировали второй день, как день сплочения команды, потому как не став командой, этот маршрут не пройти. Есть и стимул - попытка подъема на вершину Туадаш-тундры, где в хорошую погоду бывает телефонная связь (через финский роуминг), чтобы можно было в трубку кому-нибудь прокричать: “Я в аду! Забери меня отсюдаааа!!! … ”:D А потом насладиться видами, спуститься, перекусить, весело обсудить перепетии подъема и неспешно и уже уверенно покатить в сторону базы, к ужину и бане… Ужин, баня (по желанию)
База Вува - лесными просеками и озерами в сторону Ковдора - сворачиваем на каскад Пиренгских озер - озерами до базы Пиренга
Завтрак, освобождение домиков Маршрут: База Вува - лесными просеками и озерами в сторону Ковдора - сворачиваем на каскад Пиренгских озер - озерами до базы Пиренга Размещение на базе, ужин, баня (по желанию)
Пиренга - Медвежий угол
Завтрак, освобождение номеров Маршрут: Пиренга - озеро Имандра (самое большое на Кольском п-ове) - следуем мимо Кольской АЭС - Экостровский пролив - ст. Имандра - начало путешествия по центру Хибинского массива - база Куэльпорр - центр Хибининского массива - Умбозерский перевал - тайга Кольского - озеро Умбозеро - мимо Ловозерских тундр на озеро Ловозеро - Медвежий угол Размещение, ужин, баня (по желанию)
Озеро Ловозеро - гора Кильдинвыдт
Завтрак, освобождение гостевых домов Маршрут: Озеро Ловозеро - уходим в тундру, идем "зимником" (зимним путем) оленеводов - озеро Чудзьявр - гора Сомненаш - гора Майтманывыдт - гора Кильдинвыдт - территория ресторана "Кречет" г. Мурманск Ужин по желанию
Проживание
ДЕНЬ 1
турбаза Уют, п. Верхнетуломский
- 2-3-местные номера в корпусе с центральным отоплением;
- есть номера с 2-спальной кроватью;
- душ, туалет в номере;
- Wi-Fi в общественной зоне;
- столовая;
- баня;
- мобильная связь есть.
ДЕНЬ 2, 3
турбаза Вува в таежной глуши
- 2-3-местные комнаты в коттеджах с печным отоплением;
- есть комнаты с 2-спальной кроватью;
- умывальник в коттедже;
- туалет уличный;
- столовая;
- баня (душа нет);
- мобильной связи и интернета нет.
ДЕНЬ 4
турбаза Пиренга
- 2-3-местные комнаты в коттедже либо номера в корпусе, центральное отопление;
- есть комнаты с 2-спальной кроватью;
- душ, туалет в номере либо на этаже;
- Wi-Fi, ТВ;
- столовая;
- баня (либо сауна с бассейном);
- есть мобильная связь.
ДЕНЬ 5
турбаза Медвежий угол на о. Ловозеро
- 2-5-местные комнаты в коттедже с печным отоплением;
- удобства на улице;
- завтрак и ужин в саамском чуме с открытым очагом;
- баня (душа нет);
- есть мобильная связь.
ПИТАНИЕ
Вкусные блюда по-домашнему на турбазах и сытный перекус на маршруте:
- завтрак в кафе: яичница, каша, чай, кофе;
- ланч на маршруте: горячий куриный бульон, мясная и сырная нарезки, сало, лук, чеснок, соленые огурчики, шоколад, чай;
- ужин: суп, мясо/ рыба с гарниром, чай, кофе;
- на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 6-дневная экспедиционная программа
- Аренда снегохода BRP Lyx 49 Ranger ACE
- Теплое снегоходное снаряжение (комбинезон, сапоги, перчатки, шлем, подшлемник)
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе
- 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Трансфер аэропорт - Мурманск - аэропорт (ок. 700р. в одну сторону)
- Ночь в отеле Мурманска перед туром
- Посещение бани на турбазе (2000р. /час за группу)
- Местные деликатесы, алкоголь
Место начала и завершения?
Техника и экипировка
- сверхлегкий и мощный снегоход;
- отличная маневренность и безопасность для новичков;
- 4-тактный двигатель - урчит, как котенок, и не пахнет бензином!;
- удобная 2-местная посадка;
- ручки руля с подогревом;
- легкий запуск кнопкой;
- идеально подходит как для глубокого снега, так и для покорения горных склонов.
Перед туром мы подберем вам по размеру теплую снегоходную экипировку (пр-во Финляндия), которая защитит вас в путешествии:
- комбинезон;
- сапоги;
- перчатки/ варежки;
- шлем для вашей безопасности;
- подшлемник.
Водительские права
Опыт вождения снегохода
Прилет/ вылет
- Аэропорт расположен в 20км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля "Азимут";
- Вылет - рейсы после полуночи последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем гарантировать прибытие к ним в виду непредсказуемости погодных условий.
Что взять с собой
- 2 пары толстого термобелья;
- теплые спортивные штаны и толстовку/ флиску;
- пару толстых термоносков + пару шерстяных;
- легкий пуховик или горнолыжную куртку на случай морозов, под наш комбинезон;
- солнцезащитные очки;
- теплые флисовые перчатки и шапку;
- можно взять горнолыжную маску;
- если вы носите очки, то в туре нужно использовать контактные линзы - очки обмерзнут;
- если есть теплая балаклава - берите!;
- повседневную одежду для нахождения на базе (спортивный костюм, футболки и т. д.);
- резиновые тапочки для посещения бани;
- предметы личной гигиены, жирный/ детский крем - обязательно!;
- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
- вещи должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок - идеальный вариант) объемом не более 80л. Сумка будет крепиться на багажную плщадку снегохода ремнями. Хрупкие/ часто используемые вещи лучше перевозить в небольшом рюкзаке за спиной (что к тому же поможет сохранить тепло);
- лишние вещи (чемоданы в т. ч.) можно оставить на хранение в точке старта.
ВАЖНО!
- гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются;
- информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению;
- в случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас