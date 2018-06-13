Большое Кольское кольцо

Грандиозная многодневная экспедиция с севера на юг Кольского полуострова и обратно.

Вы проедете на снегоходе в общей сложности почти тысячу километров лесными дорогами, замерзшими озерами и реками, путями оленеводов, по тундре,
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тайге и горным перевалам.

Маршрут яркий, емкий, дающий возможность увидеть самые далекие нехоженые уголки и заповедную природу Кольского края, красоту Хибин, поля нетронутой снежной целины и первозданные горные ландшафты. Шесть дней невероятных эмоций и бешеного адреналина в самом сердце Кольского.

4.67
3 отзыва
Большое Кольское кольцо
Большое Кольское кольцо
Большое Кольское кольцо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Озеро Кильдинское - лесотундра Кольского полуострова - п. Верхнетуломский

8.45-9.00 трансфер забирает группу у центрального входа отеля "Азимут" Гиды встречают вас на территории ресторана "Кречет" (точка старта может быть изменена). Знакомство с техникой, инструктаж, подбор экипировки Старт - панорама просыпающегося города с горнолыжного склона - озеро Кильдинское - лесотундра Кольского полуострова - п. Верхнетуломский Размещение на базе "Уют", ужин, баня (по желанию)

2 день

Лесными дорогами пробираемся в самую глушь Кольского полуострова

Завтрак Лесными дорогами пробираемся в самую глушь Кольского полуострова Размещение на базе "Вува", ужин, баня (по желанию)

3 день

Полный день катания в окрестностях базы «Вува»

Завтрак Маршрут: Полный день катания в окрестностях базы “Вува”, тренировка в глубоком снегу. Практически никто, даже из лиц, имеющих опыт езды на снегоходах в своих регионах, не представляет, куда они вписываются… Первый день обычно ударяет как молотом по голове. Но делать нечего, деньги заплачены, друзья ждут новостей на финише, да и база "Вува" как нарочно находится в сотне км от какой либо цивилизации… Мы специально спланировали второй день, как день сплочения команды, потому как не став командой, этот маршрут не пройти. Есть и стимул - попытка подъема на вершину Туадаш-тундры, где в хорошую погоду бывает телефонная связь (через финский роуминг), чтобы можно было в трубку кому-нибудь прокричать: “Я в аду! Забери меня отсюдаааа!!! … ”:D А потом насладиться видами, спуститься, перекусить, весело обсудить перепетии подъема и неспешно и уже уверенно покатить в сторону базы, к ужину и бане… Ужин, баня (по желанию)

4 день

База Вува - лесными просеками и озерами в сторону Ковдора - сворачиваем на каскад Пиренгских озер - озерами до базы Пиренга

Завтрак, освобождение домиков Маршрут: База Вува - лесными просеками и озерами в сторону Ковдора - сворачиваем на каскад Пиренгских озер - озерами до базы Пиренга Размещение на базе, ужин, баня (по желанию)

5 день

Пиренга - Медвежий угол

Завтрак, освобождение номеров Маршрут: Пиренга - озеро Имандра (самое большое на Кольском п-ове) - следуем мимо Кольской АЭС - Экостровский пролив - ст. Имандра - начало путешествия по центру Хибинского массива - база Куэльпорр - центр Хибининского массива - Умбозерский перевал - тайга Кольского - озеро Умбозеро - мимо Ловозерских тундр на озеро Ловозеро - Медвежий угол Размещение, ужин, баня (по желанию)

6 день

Озеро Ловозеро - гора Кильдинвыдт

Завтрак, освобождение гостевых домов Маршрут: Озеро Ловозеро - уходим в тундру, идем "зимником" (зимним путем) оленеводов - озеро Чудзьявр - гора Сомненаш - гора Майтманывыдт - гора Кильдинвыдт - территория ресторана "Кречет" г. Мурманск Ужин по желанию

Проживание

ДЕНЬ 1

турбаза Уют, п. Верхнетуломский

  • 2-3-местные номера в корпусе с центральным отоплением;
  • есть номера с 2-спальной кроватью;
  • душ, туалет в номере;
  • Wi-Fi в общественной зоне;
  • столовая;
  • баня;
  • мобильная связь есть.

ДЕНЬ 2, 3

турбаза Вува в таежной глуши

  • 2-3-местные комнаты в коттеджах с печным отоплением;
  • есть комнаты с 2-спальной кроватью;
  • умывальник в коттедже;
  • туалет уличный;
  • столовая;
  • баня (душа нет);
  • мобильной связи и интернета нет.

ДЕНЬ 4

турбаза Пиренга

  • 2-3-местные комнаты в коттедже либо номера в корпусе, центральное отопление;
  • есть комнаты с 2-спальной кроватью;
  • душ, туалет в номере либо на этаже;
  • Wi-Fi, ТВ;
  • столовая;
  • баня (либо сауна с бассейном);
  • есть мобильная связь.

ДЕНЬ 5

турбаза Медвежий угол на о. Ловозеро

  • 2-5-местные комнаты в коттедже с печным отоплением;
  • удобства на улице;
  • завтрак и ужин в саамском чуме с открытым очагом;
  • баня (душа нет);
  • есть мобильная связь.

ПИТАНИЕ

Вкусные блюда по-домашнему на турбазах и сытный перекус на маршруте:

  • завтрак в кафе: яичница, каша, чай, кофе;
  • ланч на маршруте: горячий куриный бульон, мясная и сырная нарезки, сало, лук, чеснок, соленые огурчики, шоколад, чай;
  • ужин: суп, мясо/ рыба с гарниром, чай, кофе;
  • на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • 6-дневная экспедиционная программа
  • Аренда снегохода BRP Lyx 49 Ranger ACE
  • Теплое снегоходное снаряжение (комбинезон, сапоги, перчатки, шлем, подшлемник)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе
  • 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Трансфер аэропорт - Мурманск - аэропорт (ок. 700р. в одну сторону)
  • Ночь в отеле Мурманска перед туром
  • Посещение бани на турбазе (2000р. /час за группу)
  • Местные деликатесы, алкоголь
Место начала и завершения?
Мурманск
Техника и экипировка
Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику - cнегоходы BRP Lynx 49 Ranger 600 ACE

- сверхлегкий и мощный снегоход;

- отличная маневренность и безопасность для новичков;

- 4-тактный двигатель - урчит, как котенок, и не пахнет бензином!;

- удобная 2-местная посадка;

- ручки руля с подогревом;

- легкий запуск кнопкой;

- идеально подходит как для глубокого снега, так и для покорения горных склонов.



Перед туром мы подберем вам по размеру теплую снегоходную экипировку (пр-во Финляндия), которая защитит вас в путешествии:

- комбинезон;

- сапоги;

- перчатки/ варежки;

- шлем для вашей безопасности;

- подшлемник.
Водительские права
Водитель - любой категории
Опыт вождения снегохода
Крайне желателен
Прилет/ вылет
- Вы можете прилететь любым вечерним рейсом накануне и переночевать в Мурманске. Утренние рейсы не подходят - вы будете уставшими, самолет могут задержать и т. д. В 9.00 утра первого дня тура мы забираем группу у центрального входа отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82).

- Аэропорт расположен в 20км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля "Азимут";

- Вылет - рейсы после полуночи последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем гарантировать прибытие к ним в виду непредсказуемости погодных условий.
Что взять с собой
- паспорт, полис ОМС;

- 2 пары толстого термобелья;

- теплые спортивные штаны и толстовку/ флиску;

- пару толстых термоносков + пару шерстяных;

- легкий пуховик или горнолыжную куртку на случай морозов, под наш комбинезон;

- солнцезащитные очки;

- теплые флисовые перчатки и шапку;

- можно взять горнолыжную маску;

- если вы носите очки, то в туре нужно использовать контактные линзы - очки обмерзнут;

- если есть теплая балаклава - берите!;

- повседневную одежду для нахождения на базе (спортивный костюм, футболки и т. д.);

- резиновые тапочки для посещения бани;

- предметы личной гигиены, жирный/ детский крем - обязательно!;

- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);

- вещи должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок - идеальный вариант) объемом не более 80л. Сумка будет крепиться на багажную плщадку снегохода ремнями. Хрупкие/ часто используемые вещи лучше перевозить в небольшом рюкзаке за спиной (что к тому же поможет сохранить тепло);

- лишние вещи (чемоданы в т. ч.) можно оставить на хранение в точке старта.
ВАЖНО!
- снегоходы НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного/ утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра). Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут;

- гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются;

- информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению;

- в случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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М
13 июня 2018
Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
Е
14 мар 2018
Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!
Д
1 мар 2018
С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров.
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас
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встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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