Туры и туры на снегоходах в Мурманске

Найдено 10 туров в категории «На снегоходах» в Мурманске, цены от 46 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям и океану, поездка к местным жителям — саамам, катание на снегоходах и прогулка на снегоступах»
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
«Побывав на Кольском полуострове, вы познакомитесь с северными оленями, побываете на берегу Ледовитого океана и на снегоходном сафари в Хибинских горных тундрах»
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека
Северное сияние на 69 параллели
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами (при условии достаточности снежного покрова)»
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Большое Кольское кольцо
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
«Вы проедете на снегоходе в общей сложности почти тысячу километров лесными дорогами, замерзшими озерами и реками, путями оленеводов, по тундре, тайге и горным перевалам»
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
Курс на Север
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Курс на Север
Начало: Россия, Мурманск
«Экскурсия на снегоходах к водопаду, на пляж с «драконьими яйцами»»
от 46 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Первая группа на снегоходах отправляется на сафари по полуостровам Средний и Рыбачий»
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Вас ожидает катание на снегоходах по бескрайне снежной тундре, рыбалка в Баренцевом море, северная морская кухня и напитки, развлекательная программа с профессиональными ведущими, салют и DJ-сет»
4 янв в 10:00
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • В
    Воеводина
    14 февраля 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
  • Ю
    Юлия
    18 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
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    было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло! Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура. Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например. Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии. День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился. День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями. Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско… Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата. Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

  • И
    Ирина
    16 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
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    на собачьих упряжках, а также неповторимая арктическая кухня. Гиды Ольга и Анна замечательные люди во всех отношениях - внимательные, доброжелательные и очень эрудированные. рассказы про Арктику, тундру, Мурманск. про животный и растительный мир просто захватывающие. Всё очень-очень понравилось, даже несмотря на сильные морозы, что нетипично для этого региона. Хотим поехать и летом на китов. Спасибо большое!

    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного
  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Очень крутая команда!!
  • В
    ВЛАДИСЛАВ
    12 января 2023
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Организация тура шикарная, экскурсоводы хорошие, логистика продумана до мелочей, молодцы. В качестве небольшого замечания: экскурсоводам надо стараться меньше вставлять в речь звук "ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ" для "связки" - утомляет слух.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Очень насыщенный тур, рассчитанный на выносливых туристов))). Каждый день заполнен замечательными экскурсиями, яркими событиями. Счастливы, что удалось поймать Северное сияние!
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    Гид на Сияние Антон - мудрый волшебник! Когда уже все утомились и расселись в автобусе, он не унывал и вдруг полыхнуло во всей красе! Спасибо! Последующие дни тоже были богаты на эмоции, возвращались и падали в кровать): белоснежные горы Хибины на фоне розового зарева неба, драйв от катания на снегоходах, Снежная деревня, Музей камня в Кировске, метель по дороге в Териберку, шум океана, суровая красота берега и волн, Батарейный водопад в ледяном обличии, Этнопарк в Елани. Все в сердце и памяти. Хотелось бы хоть маленькую обзорную экскурсию по Мурманску, например, перед охотой на Сияние. Были небольшие накладки, но спишем это на многолюдье и активный сезон туристов.

  • С
    Семен
    11 января 2023
    Зимнее очарование Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Василий
    10 января 2023
    Северное сияние на 69 параллели
    Замечательный тур, достаточно насыщен и при этом не перегружен, что позволяет провести время самостоятельно (в частности, по вечерам). В случае
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    необходимости, тур можно разнообразить катанием на лыжах в Кировске (дополнительная плата). Отдельно хотелось бы выделить питание, которое, за исключением нескольких случаев, было на высочайшем уровне. И, разумеется, северное сияние, без которого поездка была бы не на столько запоминающейся. К сожалению, далеко не всем удается его увидеть, но нам повезло))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоходах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
  2. Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
  3. Зимнее очарование Заполярья
  4. Северное сияние на 69 параллели
  5. Большое Кольское кольцо
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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