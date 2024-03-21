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Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям и океану, поездка к местным жителям — саамам, катание на снегоходах и прогулка на снегоступах»
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
«Побывав на Кольском полуострове, вы познакомитесь с северными оленями, побываете на берегу Ледовитого океана и на снегоходном сафари в Хибинских горных тундрах»
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами (при условии достаточности снежного покрова)»
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
«Вы проедете на снегоходе в общей сложности почти тысячу километров лесными дорогами, замерзшими озерами и реками, путями оленеводов, по тундре, тайге и горным перевалам»
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888₽ за человека
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Курс на Север
Начало: Россия, Мурманск
«Экскурсия на снегоходах к водопаду, на пляж с «драконьими яйцами»»
от 46 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Первая группа на снегоходах отправляется на сафари по полуостровам Средний и Рыбачий»
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Вас ожидает катание на снегоходах по бескрайне снежной тундре, рыбалка в Баренцевом море, северная морская кухня и напитки, развлекательная программа с профессиональными ведущими, салют и DJ-сет»
4 янв в 10:00
от 200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ВВоеводина14 февраля 2024Планируя свой зимний отдых, хотелось ярких впечатлений, принимающая сторона Их полностью оправдал. Такого от Мурманска не ожидала. Было впечатление, что я на другой планете. Молодцы, что придумали такой тур, полная перезагрузка, а впечатления передать обычно словами не получится, надо ехать!!!
- ЮЮлия18 января 2024Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
- ИИрина16 января 2024Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
- ММаксим8 августа 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровОчень крутая команда!!
- ВВЛАДИСЛАВ12 января 2023Организация тура шикарная, экскурсоводы хорошие, логистика продумана до мелочей, молодцы. В качестве небольшого замечания: экскурсоводам надо стараться меньше вставлять в речь звук "ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ" для "связки" - утомляет слух.
- ТТатьяна11 января 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровОчень насыщенный тур, рассчитанный на выносливых туристов))). Каждый день заполнен замечательными экскурсиями, яркими событиями. Счастливы, что удалось поймать Северное сияние!
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
- ВВасилий10 января 2023Замечательный тур, достаточно насыщен и при этом не перегружен, что позволяет провести время самостоятельно (в частности, по вечерам). В случае
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоходах»
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