Кольский уикенд: Териберка - край земли

Кольский уикенд: ваше путешествие в сердце Арктики
Описание тура

Кольский Weekend: Ваше путешествие в сердце Арктики

Почувствуйте дыхание Севера в нашем пакетном туре Кольский Weekend — приключении, где каждая деталь создана для незабываемых впечатлений.

Что вас ждет:

  • Загадочная Териберка: Отправьтесь в легендарное село на краю земли, где встречаются суровая красота Баренцева моря и мощь Арктического океана. Здесь вас ждет главная битва стихий и выбор на свой вкус:

    Пеший маршрут — пройдите по тропам, хранящим истории поморов, поднимитесь на скалы, откуда открываются панорамы, от которых захватывает дух, и найдите уединенные бухты, куда волны приносят тайны океана.

  • Мурманск — столица Заполярья: Исследуйте самый большой город в мире за Полярным кругом. Познакомьтесь с его суровым характером, героической историей и особым северным гостеприимством.

  • В гостях у саамов: Окунитесь в древнюю культуру коренных народов Севера. В традиционной деревне вас встретят пушистые хаски с горящими глазами и добродушные олени. Вы сможете погладить их мохнатые носики, покормить с руки и ощутить живое тепло Арктики.

  • Магия Северного сияния: Вечерами мы отправимся на охоту за самым космическим явлением на Земле. Представьте, как в хрустальной тишине морозной ночи над вами вспыхивает и танцует разноцветный огненный шлейф — зрелище, которое останется с вами навсегда.

Кольский Weekend — это не просто тур, а настоящее путешествие, которое подарит вам истории на всю жизнь. Вы увезете с собой не только фотографии, но и ощущение прикосновения к чему-то вечному и величественному.

Программа тура по дням

1 день

Охота на Северное Сияние

Заселение в отель

Отель включен с четверга по воскресенье, заселение происходит после 14:00.

1 День Охота на Северное сияние (1ый выезд)

  • Продолжительность поездки: 3 - 5 часов.

  • Программа экскурсии:

19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)

Забираем вас от отеля.

Фотографии на фоне Северного сияния

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.

2 день

Панорамный Мурманск

2 День Панорамный Мурманск

  • Продолжительность поездки: 5 - 6 часов.

  • Программа экскурсии:

9:30 - 9:50 Выезд на экскурсию

Забираем вас от отеля.

10:30 Ледокол Ленин и Мурманский Морской Порт

Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол Ленин, посетим экскурсию на ледоколе.

12:00 Памятник Маяк

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки Курск.

12:50 Памятник Алёша

Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

13:20 Памятник Ждущая

Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

14:00 Обед

Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска

15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива

Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива. В этой части программы вас ждёт:

  • Поездка по Кольскому мосту

  • Музей военной техники под открытым небом

  • Абрам-мыс обзорная площадка с другой стороны залива

  • Незамерзающий Кольский залив

17:00 Завершение экскурсии

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

2 День Охота на Северное сияние (2ой выезд)

  • Продолжительность поездки: 3 - 6 часов.

  • Программа экскурсии:

19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)

Забираем вас от отеля.

Фотографии на фоне Северного сияния

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.

3 день

Териберка пешая прогулка

3 День Териберка пешая прогулка

  • Продолжительность экскурсии: 9 - 11 часов.

  • Программа экскурсии:

8:30 - 09:00 Выезд на экскурсию

Забираем вас от отеля.

10:30 Остановка в тундре

Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская Вэс:

Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающий фантастический вид местному пейзажу.

11:30 - 14:00 Пляж Яйца дракона и водопад

Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

(В зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом)

14:30 - 15:30 Обед

Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

15:30 Кладбище кораблей

Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

16:00 Песчаный пляж в старой Териберке

Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма Левиафан.

16:30 Выезд в Мурманск

19:00 Возвращение в Мурманск

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

4 день

Саамские мотивы

4 День Саамские мотивы

  • Продолжительность поездки: 3 - 4 часа.

  • Программа экскурсии:

9:00-9:20 Выезд в парк Саамские мотивы (12:00-12:20)

Забираем вас от отеля. Дорога до парка займет около 40 минут.

10:00 Прибытие в парк и начало программы (13:00)

Инструктаж

Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

Парк северных животных - Вас ждут 64+ Хаски и более 15-ти оленей!

Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.

Саамский чум

Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);

Саамские игры

Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров

Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).

Свободное время

Мы всегда стараемся дать гостям прогуляться и сделать фотографии на локации, самостоятельно перекусить в кафе на территории парка

13:30 - 14:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск (16:30)

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

В тур не включен полноценный обед, включена дегустация бульона из оленины.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и завтраки
  • Комфортный транспорт с выездом от мест проживания
  • Обеды на экскурсиях Панорамный Мурманск и Териберка
  • Два выезда на охоту за северным сиянием
  • Чай и снеки на экскурсиях Охота за Северным сиянием
  • Входные билеты на ледокол
  • Катание на оленьей упряжке
  • Катание на снежном банане
  • Входные билеты в парк Оопт Териберка
  • Оформление разрешений на посещение Оопт Териберка
  • Самые популярные локации Мурманска
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
  • Профессиональный гид
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты из/в Мурманск
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Свои хотелки (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
О чём нужно знать до поездки

  • Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.

  • В экскурсию включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.

  • Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится.

Пожелания к путешественнику

  • В тур не допускаются гости в видимом состоянии алкогольного/наркотического опьянения;

  • Тур рассчитан на гостей от 6 лет;

  • Обязателен паспорт на экскурсию в Териберку. Именно оригинал, пограничники не пустят на борт без него.

Визы

Виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Команда местных профессионалов, которые организовывают туры различной направленности и сложности уже более 8 лет! Мы уже предусмотрели все детали поездок, не отправим вас в Териберку с ночевкой, чтобы вы там не остались при закрытии дороги, всегда будем на связи и покажем вам наш Север таким, каким его видим мы: суровым, одновременно прекрасным и вдохновляющим!

