2 День Панорамный Мурманск

Продолжительность поездки: 5 - 6 часов.

Программа экскурсии:

9:30 - 9:50 Выезд на экскурсию

Забираем вас от отеля.

10:30 Ледокол Ленин и Мурманский Морской Порт

Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол Ленин, посетим экскурсию на ледоколе.

12:00 Памятник Маяк

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки Курск.

12:50 Памятник Алёша

Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

13:20 Памятник Ждущая

Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

14:00 Обед

Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска

15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива

Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива. В этой части программы вас ждёт:

Поездка по Кольскому мосту

Музей военной техники под открытым небом

Абрам-мыс обзорная площадка с другой стороны залива

Незамерзающий Кольский залив

17:00 Завершение экскурсии

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

2 День Охота на Северное сияние (2ой выезд)

Продолжительность поездки: 3 - 6 часов.

Программа экскурсии:

19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)

Забираем вас от отеля.

Фотографии на фоне Северного сияния

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.

