Описание тура
Кольский Weekend: Ваше путешествие в сердце Арктики
Почувствуйте дыхание Севера в нашем пакетном туре Кольский Weekend — приключении, где каждая деталь создана для незабываемых впечатлений.
Что вас ждет:
Загадочная Териберка: Отправьтесь в легендарное село на краю земли, где встречаются суровая красота Баренцева моря и мощь Арктического океана. Здесь вас ждет главная битва стихий и выбор на свой вкус:
Пеший маршрут — пройдите по тропам, хранящим истории поморов, поднимитесь на скалы, откуда открываются панорамы, от которых захватывает дух, и найдите уединенные бухты, куда волны приносят тайны океана.
Мурманск — столица Заполярья: Исследуйте самый большой город в мире за Полярным кругом. Познакомьтесь с его суровым характером, героической историей и особым северным гостеприимством.
В гостях у саамов: Окунитесь в древнюю культуру коренных народов Севера. В традиционной деревне вас встретят пушистые хаски с горящими глазами и добродушные олени. Вы сможете погладить их мохнатые носики, покормить с руки и ощутить живое тепло Арктики.
Магия Северного сияния: Вечерами мы отправимся на охоту за самым космическим явлением на Земле. Представьте, как в хрустальной тишине морозной ночи над вами вспыхивает и танцует разноцветный огненный шлейф — зрелище, которое останется с вами навсегда.
Кольский Weekend — это не просто тур, а настоящее путешествие, которое подарит вам истории на всю жизнь. Вы увезете с собой не только фотографии, но и ощущение прикосновения к чему-то вечному и величественному.
Программа тура по дням
Охота на Северное Сияние
Заселение в отель
Отель включен с четверга по воскресенье, заселение происходит после 14:00.
1 День Охота на Северное сияние (1ый выезд)
Продолжительность поездки: 3 - 5 часов.
Программа экскурсии:
19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)
Забираем вас от отеля.
Фотографии на фоне Северного сияния
Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.
00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.
Панорамный Мурманск
2 День Панорамный Мурманск
Продолжительность поездки: 5 - 6 часов.
Программа экскурсии:
9:30 - 9:50 Выезд на экскурсию
Забираем вас от отеля.
10:30 Ледокол Ленин и Мурманский Морской Порт
Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол Ленин, посетим экскурсию на ледоколе.
12:00 Памятник Маяк
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки Курск.
12:50 Памятник Алёша
Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
13:20 Памятник Ждущая
Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.
14:00 Обед
Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска
15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива
Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива. В этой части программы вас ждёт:
Поездка по Кольскому мосту
Музей военной техники под открытым небом
Абрам-мыс обзорная площадка с другой стороны залива
Незамерзающий Кольский залив
17:00 Завершение экскурсии
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
2 День Охота на Северное сияние (2ой выезд)
Продолжительность поездки: 3 - 6 часов.
Программа экскурсии:
19:00 - 22:00 Выезд на экскурсию (сообщим уведомлением в зависимости от прогнозов)
Забираем вас от отеля.
Фотографии на фоне Северного сияния
Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки. Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фото камера отлично передает это прекрасное небесное шоу.
00:00 - 3:00 Завершение тура При сложной охоте тур может занять больше времени
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
По прогнозам экскурсия может быть перенесена на другой день тура.
Териберка пешая прогулка
3 День Териберка пешая прогулка
Продолжительность экскурсии: 9 - 11 часов.
Программа экскурсии:
8:30 - 09:00 Выезд на экскурсию
Забираем вас от отеля.
10:30 Остановка в тундре
Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская Вэс:
Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающий фантастический вид местному пейзажу.
11:30 - 14:00 Пляж Яйца дракона и водопад
Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.
(В зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом)
14:30 - 15:30 Обед
Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
15:30 Кладбище кораблей
Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
16:00 Песчаный пляж в старой Териберке
Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма Левиафан.
16:30 Выезд в Мурманск
19:00 Возвращение в Мурманск
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
Саамские мотивы
4 День Саамские мотивы
Продолжительность поездки: 3 - 4 часа.
Программа экскурсии:
9:00-9:20 Выезд в парк Саамские мотивы (12:00-12:20)
Забираем вас от отеля. Дорога до парка займет около 40 минут.
10:00 Прибытие в парк и начало программы (13:00)
Инструктаж
Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.
Парк северных животных - Вас ждут 64+ Хаски и более 15-ти оленей!
Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.
Саамский чум
Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);
Саамские игры
Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров
Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).
Свободное время
Мы всегда стараемся дать гостям прогуляться и сделать фотографии на локации, самостоятельно перекусить в кафе на территории парка
13:30 - 14:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск (16:30)
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
В тур не включен полноценный обед, включена дегустация бульона из оленины.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и завтраки
- Комфортный транспорт с выездом от мест проживания
- Обеды на экскурсиях Панорамный Мурманск и Териберка
- Два выезда на охоту за северным сиянием
- Чай и снеки на экскурсиях Охота за Северным сиянием
- Входные билеты на ледокол
- Катание на оленьей упряжке
- Катание на снежном банане
- Входные билеты в парк Оопт Териберка
- Оформление разрешений на посещение Оопт Териберка
- Самые популярные локации Мурманска
- Туристическая программа на все дни путешествия
- Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Авиаперелеты из/в Мурманск
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Свои хотелки (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
О чём нужно знать до поездки
Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
В экскурсию включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится.
Пожелания к путешественнику
В тур не допускаются гости в видимом состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
Тур рассчитан на гостей от 6 лет;
Обязателен паспорт на экскурсию в Териберку. Именно оригинал, пограничники не пустят на борт без него.
Визы
Виза не требуется