Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы охотиться на северное сияние, кататься на оленьих упряжках, удивляться разнообразию ледяных скульптур в снежной деревне и знакомиться с коренными народами севера и арктической кухней. Вы побываете в самом большом чуме в России, пообнимаетесь с хаски, пройдётесь по местам съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева и посетите кладбище заброшенных кораблей. Арктика открывает свои двери и зовёт на край света в любое время года: любоваться бесконечными снегами и застывшими водопадами, золотом осени и яркими красками тундры!

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках.