Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Авторский тур в Мурманске

Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России

Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы охотиться на северное сияние, кататься на оленьих упряжках, удивляться разнообразию ледяных скульптур в снежной деревне и знакомиться с коренными народами севера и арктической кухней.

Вы побываете в самом большом чуме в России, пообнимаетесь с хаски, пройдётесь по местам съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева и посетите кладбище заброшенных кораблей.

Арктика открывает свои двери и зовёт на край света в любое время года: любоваться бесконечными снегами и застывшими водопадами, золотом осени и яркими красками тундры!
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Ближайшие даты:
11
мая
30
мая
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках.

Проживание. Одну ночь мы будем жить в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом), а следующие две ночи — в комфортной 4-звёздочной гостинице в центре Мурманска — бутик-отеле «Ренессанс». С коррекцией цены, возможно проживание в глэмпинге «Аврора Вилладж», глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня», отелях «Азимут», «Меридиан», «Айтерра», «Румс энд Брекфаст», «Хвоя». Цена указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в отелях по системе «шведский стол» и один обед в Кировске. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по пути. Будет возможность попробовать арктическую кухню и впечатлиться разнообразием северных блюд.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отель

Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13-16 часов. Из аэропорта поедем в купольный отель «Резиденция Северное Сияние», который находится рядом с поселком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. В домике вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi.

За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.

Встреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отельВстреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отельВстреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отельВстреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отельВстреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отельВстреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отель
2 день

Саамы, хаски и олени

К северным народам. После сытного и вкусного завтрака выселяемся из глемпинга и выезжаем в этнодеревню «Огни Имандры». Это уютная база отдыха на берегу озера с воссозданной этнической деревней. Мы погуляем по деревне и узнаем, как жили северные народы, чем питались, как спасались от холода и голода. А еще заберемся в самый большой чум в России! На несколько часов погрузимся в культуру и быт саамов — народов, которые издавна жили на Кольском полуострове, познакомимся с их легендами и традициями.

Ми-ми-мишность зашкаливает. В этнодеревне мы покормим северных оленей, пообнимаемся с дружелюбными хаски, пофотографируем кроликов и гусей — милые кадры обеспечены! После этого нас ждет переезд в Кировск и вкусный обед.

Развлечения на выбор В Кировске будем ориентироваться на сезон и погодные условия. За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр; устроить джип-тур; покататься на снегоходах по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал и выехать к живописному озеру Сердцевидное; посетить «Снежную деревню» и увидеть невероятные объекты из льда и снега (маршруты приведены как пример, возможны иные); без доплаты заглянуть в современный музей «Апатит», где собрана широкая коллекция минералов, которые добывали в этих местах.

Северное сияние. Вечером вернемся в Мурманск и заселимся в городской отель. В сезон северного сияния (ориентировочно, сентябрь-апрель), если будет подходящая погода, отправимся ловить северное сияние. Поездка за доплату.

Саамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олениСаамы, хаски и олени
3 день

На побережье Баренцева моря

Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и выезжаем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге будем делать остановки в живописных местах — сможем пофотографироваться и полюбоваться тундрой.

Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.

Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов!

Северные блюда. Будет время на обед и на прогулку. Мы можем забронировать для вас столик в новом ресторане «Grebeshki». Рекомендуем попробовать cалат из сезонных овощей с тыквенным маслом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой.

Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке и ловить удачу в погоне за северным сиянием на берегу Баренцева моря — запрашивайте данную опцию отдельно.

На побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моря
4 день

В столице Русской Арктики

На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, а после этого у нас будет обзорная экскурсия по Мурманску. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.

Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.

В столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской Арктики

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Проживание в купольном отеле "Резиденция Северное Сияние" + 2 ночи в бутик-отеле "Ренессанс" в Мурманске. По запросу, с коррекцией цены - глемпинг "Аврора Вилладж", отели "Азимут", "Меридиан", "Румс энд Брекфаст", "Айтерра", "Хвоя". Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможен формат гид-водителя
  • Завтраки в отеле и 1 обед в Кировске
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение - по запросу, в зависимости от тарифа отеля
  • Погоня за северным сиянием: 5500 руб. /чел/выезд
  • Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
  • Входной билет в Снежную деревню - около 850 руб
  • Поездка на квадрациклах / снегоходах по Хибинам и джип-тур по Хибинам - стоимость по запросу
  • Желающие могут на 1 ночь остаться в Териберке, доплата - от 7 тыс. с человека при двухместном размещении (в зависимости от отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой удобный рейс
Завершение: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с вылетом после 19-20 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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