Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Вы побываете в самом большом чуме в России, пообнимаетесь с хаски, пройдётесь по местам съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева и посетите кладбище заброшенных кораблей.
Арктика открывает свои двери и зовёт на край света в любое время года: любоваться бесконечными снегами и застывшими водопадами, золотом осени и яркими красками тундры!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 400 ₽
Описание
Организационные детали
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.
Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.
На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках.
Проживание. Одну ночь мы будем жить в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом), а следующие две ночи — в комфортной 4-звёздочной гостинице в центре Мурманска — бутик-отеле «Ренессанс». С коррекцией цены, возможно проживание в глэмпинге «Аврора Вилладж», глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня», отелях «Азимут», «Меридиан», «Айтерра», «Румс энд Брекфаст», «Хвоя». Цена указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в отелях по системе «шведский стол» и один обед в Кировске. На обеды и ужины будем заходить в кафе и рестораны по пути. Будет возможность попробовать арктическую кухню и впечатлиться разнообразием северных блюд.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту Мурманска и заселение в купольный отель
Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13-16 часов. Из аэропорта поедем в купольный отель «Резиденция Северное Сияние», который находится рядом с поселком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. В домике вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi.
За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.
Саамы, хаски и олени
К северным народам. После сытного и вкусного завтрака выселяемся из глемпинга и выезжаем в этнодеревню «Огни Имандры». Это уютная база отдыха на берегу озера с воссозданной этнической деревней. Мы погуляем по деревне и узнаем, как жили северные народы, чем питались, как спасались от холода и голода. А еще заберемся в самый большой чум в России! На несколько часов погрузимся в культуру и быт саамов — народов, которые издавна жили на Кольском полуострове, познакомимся с их легендами и традициями.
Ми-ми-мишность зашкаливает. В этнодеревне мы покормим северных оленей, пообнимаемся с дружелюбными хаски, пофотографируем кроликов и гусей — милые кадры обеспечены! После этого нас ждет переезд в Кировск и вкусный обед.
Развлечения на выбор В Кировске будем ориентироваться на сезон и погодные условия. За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр; устроить джип-тур; покататься на снегоходах по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал и выехать к живописному озеру Сердцевидное; посетить «Снежную деревню» и увидеть невероятные объекты из льда и снега (маршруты приведены как пример, возможны иные); без доплаты заглянуть в современный музей «Апатит», где собрана широкая коллекция минералов, которые добывали в этих местах.
Северное сияние. Вечером вернемся в Мурманск и заселимся в городской отель. В сезон северного сияния (ориентировочно, сентябрь-апрель), если будет подходящая погода, отправимся ловить северное сияние. Поездка за доплату.
На побережье Баренцева моря
Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле и выезжаем в Териберку. Это отдаленный поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге будем делать остановки в живописных местах — сможем пофотографироваться и полюбоваться тундрой.
Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.
Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов!
Северные блюда. Будет время на обед и на прогулку. Мы можем забронировать для вас столик в новом ресторане «Grebeshki». Рекомендуем попробовать cалат из сезонных овощей с тыквенным маслом, суп Териберского рыбака, гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундуком, лавандовый крем-брюле с маринованной черникой.
Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке и ловить удачу в погоне за северным сиянием на берегу Баренцева моря — запрашивайте данную опцию отдельно.
В столице Русской Арктики
На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, а после этого у нас будет обзорная экскурсия по Мурманску. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.
Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Проживание в купольном отеле "Резиденция Северное Сияние" + 2 ночи в бутик-отеле "Ренессанс" в Мурманске. По запросу, с коррекцией цены - глемпинг "Аврора Вилладж", отели "Азимут", "Меридиан", "Румс энд Брекфаст", "Айтерра", "Хвоя". Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможен формат гид-водителя
- Завтраки в отеле и 1 обед в Кировске
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение - по запросу, в зависимости от тарифа отеля
- Погоня за северным сиянием: 5500 руб. /чел/выезд
- Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
- Входной билет в Снежную деревню - около 850 руб
- Поездка на квадрациклах / снегоходах по Хибинам и джип-тур по Хибинам - стоимость по запросу
- Желающие могут на 1 ночь остаться в Териберке, доплата - от 7 тыс. с человека при двухместном размещении (в зависимости от отеля)