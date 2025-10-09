Мои заказы

Космические Креветки на Белом море

Вы плавали когда-нибудь на льдинах
Описание тура

Вы плавали когда-нибудь на льдинах? А жили с панорамным видом на море в отдалении от цивилизации? Это путешествие на выходные, которое подарит вам свежий вдох!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с севером и друг с другом

Ранняя встреча в аэропорту города Мурманск и выезд в город Кандалакша. Дорога нас ждет живописнейшая, по дороге увидим горы Хибины и озеро Имандра! По прибытию надеваем снегоступы и забираемся на Волосяную сопку, где стоит наш домик с панорамным видом на Белое море! Прогуляемся по окрестным сопкам, посмотрим на студеное море и величественные пушистые ёлки в снегу! Вечер мы проведем за вкусным ужином, знакомством друг с другом и поисками северного сияния!

2 день

И в море студеное уплыть

Завтракаем и спускаемся с нашего домика в город Кандалакша. Сегодня супер насыщенный день! Мы едем плавать среди льдин в теплых непромокаемых костюмах, представляя себя космической креветкой или космонавтом, а после пойдем смотреть на льдины вдоль моря! Как следует замерзнув, поедем в баньку, да не в какую-нибудь там сауну, а в настоящую общественную колоритную баньку! Там нас встретят бабушки, вяжущие мочалки и раздающие простыни, научимся париться, прогреемся у русской печи! После бани, чтобы не идти пешком разгоряченным в наш Дубльдом на горе, нас подберет снегоход и завезет наверх! Вечер проведем за ужином, фильмами на проекторе и ожиданием северного сияния!

3 день

Через горы к морю или через море к горам

Завтракаем и спускаемся вниз, с нашего, уже полюбившегося домика! Едем в сторону гор Хибин, доберемся до одного из самых лучших горнолыжных курортов России и поднимемся по канатной дороге наверх, чтобы посмотреть на величественные Хибины сверху! После зайдем в музей Апатит, посмотреть на то, какие камушки можно встретить в этих горах, представляете, Кировский рудник в Хибинах называют одним из крупнейших подземных рудников мира! А еще зайдем купить местных сувениров и рыбки! Какой же север без вкусной рыбы! Далее нас ждет дорога домой.

Варианты проживания

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Проживание в Дубль доме (комфортное проживание, но без душа, зато у нас будет банька, где можно помыться)
  • Питание полностью
  • Плавание среди льдин в Белом море
  • Трекинг на снегоступах
  • Канатная дорога в Кировске
  • Сувениры от Лены
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет до Мурманска
  • Обед в дороге в первый и последний день путешествия
О чём нужно знать до поездки

Все вещи должны быть именно в рюкзаке, т к в Дубль дом на снегоступах мы идем пешком и нести чемодан возможности там нет!

  • Термобелье верх и низ
  • Теплые шерстяные носки
  • Удобные теплые штаны
  • Куртка зимняя (не в пол)
  • Перчатки или варежки
  • Химические стельки 2 комплекта (можно купить на озон или вайлберис, стоят 200р)
  • Шапка
  • Нижнее белье
  • Небольшое полотенце
  • Купальник для бани (но можно и без него)
  • Фонарик налобный (с комплектом запасных батареек)
  • Одежда для сна
  • Удобная теплая зимняя обувь
  • Флисовая кофта или свитер
  • Средства личной гигиены
Пожелания к путешественнику

  • Если вы путешествовали с командой lena_pena_trip, то скидка 1500 рублей

  • Билеты на самолет до Мурманска нужны с прибытием в Мурманск в первый день до 11:00, а обратный рейс нужен в последний день после 19:00!

  • Все передвижения по маршрутам зависят полностью от погодных условий

  • Это путешествие подходит всем, специальной физической подготовки иметь не нужно; Дубльдом, в котором мы будем жить, стоит на горе, и трекинг до него занимает всего 40 минут вверх по горе на снегоступах

  • Купание в Белом море происходит в теплых непромокаемых специализированных костюмах. Не замерзнете и не промокнете уж точно!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лена
Лена — Тревел-эксперт
Вообще, я ветеринарный врач по образованию, но в какой-то момент, меня так захватил мир приключений, что пока я не могу остановиться. Сначала это были путешествия для друзей, потом для друзей друзей,
читать дальше

а потом я моргнула и вот уже тыкаю пальцем в зеленое небо на севере каждый месяц, показывая сияние абсолютно незнакомым людям. Потом началась череда странствий, изучение новых мест, книги о китах, походы в горы, а вот я уже где то на дальнем востоке катаюсь на доске и ловлю волны и так далее и далее!. Не смогла, в общем, остановиться! Вот и брожу до сих пор по нашей потрясающе красивой стране в поисках чего-то дальнего, непроходимого, дико страшного и безумно свободного и делюсь этим с вами!

Тур входит в следующие категории Мурманска

