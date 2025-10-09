Описание тура
Вы плавали когда-нибудь на льдинах? А жили с панорамным видом на море в отдалении от цивилизации? Это путешествие на выходные, которое подарит вам свежий вдох!
Программа тура по дням
Знакомство с севером и друг с другом
Ранняя встреча в аэропорту города Мурманск и выезд в город Кандалакша. Дорога нас ждет живописнейшая, по дороге увидим горы Хибины и озеро Имандра! По прибытию надеваем снегоступы и забираемся на Волосяную сопку, где стоит наш домик с панорамным видом на Белое море! Прогуляемся по окрестным сопкам, посмотрим на студеное море и величественные пушистые ёлки в снегу! Вечер мы проведем за вкусным ужином, знакомством друг с другом и поисками северного сияния!
И в море студеное уплыть
Завтракаем и спускаемся с нашего домика в город Кандалакша. Сегодня супер насыщенный день! Мы едем плавать среди льдин в теплых непромокаемых костюмах, представляя себя космической креветкой или космонавтом, а после пойдем смотреть на льдины вдоль моря! Как следует замерзнув, поедем в баньку, да не в какую-нибудь там сауну, а в настоящую общественную колоритную баньку! Там нас встретят бабушки, вяжущие мочалки и раздающие простыни, научимся париться, прогреемся у русской печи! После бани, чтобы не идти пешком разгоряченным в наш Дубльдом на горе, нас подберет снегоход и завезет наверх! Вечер проведем за ужином, фильмами на проекторе и ожиданием северного сияния!
Через горы к морю или через море к горам
Завтракаем и спускаемся вниз, с нашего, уже полюбившегося домика! Едем в сторону гор Хибин, доберемся до одного из самых лучших горнолыжных курортов России и поднимемся по канатной дороге наверх, чтобы посмотреть на величественные Хибины сверху! После зайдем в музей Апатит, посмотреть на то, какие камушки можно встретить в этих горах, представляете, Кировский рудник в Хибинах называют одним из крупнейших подземных рудников мира! А еще зайдем купить местных сувениров и рыбки! Какой же север без вкусной рыбы! Далее нас ждет дорога домой.
Варианты проживания
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Проживание в Дубль доме (комфортное проживание, но без душа, зато у нас будет банька, где можно помыться)
- Питание полностью
- Плавание среди льдин в Белом море
- Трекинг на снегоступах
- Канатная дорога в Кировске
- Сувениры от Лены
- Работа гида
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Мурманска
- Обед в дороге в первый и последний день путешествия
О чём нужно знать до поездки
Все вещи должны быть именно в рюкзаке, т к в Дубль дом на снегоступах мы идем пешком и нести чемодан возможности там нет!
- Термобелье верх и низ
- Теплые шерстяные носки
- Удобные теплые штаны
- Куртка зимняя (не в пол)
- Перчатки или варежки
- Химические стельки 2 комплекта (можно купить на озон или вайлберис, стоят 200р)
- Шапка
- Нижнее белье
- Небольшое полотенце
- Купальник для бани (но можно и без него)
- Фонарик налобный (с комплектом запасных батареек)
- Одежда для сна
- Удобная теплая зимняя обувь
- Флисовая кофта или свитер
- Средства личной гигиены
Пожелания к путешественнику
Если вы путешествовали с командой lena_pena_trip, то скидка 1500 рублей
Билеты на самолет до Мурманска нужны с прибытием в Мурманск в первый день до 11:00, а обратный рейс нужен в последний день после 19:00!
Все передвижения по маршрутам зависят полностью от погодных условий
Это путешествие подходит всем, специальной физической подготовки иметь не нужно; Дубльдом, в котором мы будем жить, стоит на горе, и трекинг до него занимает всего 40 минут вверх по горе на снегоступах
Купание в Белом море происходит в теплых непромокаемых специализированных костюмах. Не замерзнете и не промокнете уж точно!