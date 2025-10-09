читать дальше

а потом я моргнула и вот уже тыкаю пальцем в зеленое небо на севере каждый месяц, показывая сияние абсолютно незнакомым людям. Потом началась череда странствий, изучение новых мест, книги о китах, походы в горы, а вот я уже где то на дальнем востоке катаюсь на доске и ловлю волны и так далее и далее!. Не смогла, в общем, остановиться! Вот и брожу до сих пор по нашей потрясающе красивой стране в поисках чего-то дальнего, непроходимого, дико страшного и безумно свободного и делюсь этим с вами!