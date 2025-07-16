Заберём вас в Мурманске и поедем к берегам Баренцева моря. В дороге проведём 2 часа с остановками в тундре, ветропарке, у Серебрянских ГЭС, на смотровых.
Нашей целью будет Териберка. По прибытии осмотрим пляж драконьих яиц, Батарейский водопад, озёра Секретарское и Батарейское, первую метеостанцию Кольского полуострова, поклонный крест на горе. Гуляя по старым и новым частям села, увидим китовый скелет из «Левиафана», заброшенные дома и школу, творения Артемия Лебедева, кладбище кораблей, познакомимся с бытом местных.
Будет время, чтобы попробовать арктическую кухню, приобрести сувениры или настойки на ягодах. Вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся до завтра.
2 день
Кандалакша - Белое море
Сегодня направимся ко второму морю Кольского — Белому, дорога займёт 3 часа. Мы поговорим о быте поморов и истории Кандалакши, по экотропе поднимемся к видовой точке на горе Волосяной. Обсудим тайны древнего каменного лабиринта «Вавилон», пройдём от Монастырского наволока вдоль песчаного побережья, посетим музей.
Поужинаем в ресторане с панорамой морских просторов. Поздним вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся.
Завершение: Ваше место проживания в Мурманске, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом!
Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой читать дальше
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой.
Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!