Заберём вас в Мурманске и поедем к берегам Баренцева моря. В дороге проведём 2 часа с остановками в тундре, ветропарке, у Серебрянских ГЭС, на смотровых.

Нашей целью будет Териберка. По прибытии осмотрим пляж драконьих яиц, Батарейский водопад, озёра Секретарское и Батарейское, первую метеостанцию Кольского полуострова, поклонный крест на горе. Гуляя по старым и новым частям села, увидим китовый скелет из «Левиафана», заброшенные дома и школу, творения Артемия Лебедева, кладбище кораблей, познакомимся с бытом местных.

Будет время, чтобы попробовать арктическую кухню, приобрести сувениры или настойки на ягодах. Вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся до завтра.