2 дня - 2 моря: к берегам Баренцева и Белого в мини-группе

Полюбоваться арктической природой Кольского, погулять по Териберке и Кандалакше и узнать о поморах
Кольский полуостров омывается двумя морями, и мы покажем вам оба.

Сперва отправимся к Баренцеву и весь день проведём в одном из самых популярных сёл Русского Севера — Териберке. Затем переместимся к
Белому, на берегах которого раскинулась Кандалакша.

Будем много гулять и обойдём все главные достопримечательности — пляж драконьих яиц, китовый скелет из «Левиафана», кладбище кораблей, лабиринт «Вавилон» и многие другие.

Поговорим о культуре коренного населения — поморов, а главное — покинем пределы населённых пунктов, чтобы прочувствовать, как прекрасна суровая заполярная природа.

1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Териберка - Баренцево море

Заберём вас в Мурманске и поедем к берегам Баренцева моря. В дороге проведём 2 часа с остановками в тундре, ветропарке, у Серебрянских ГЭС, на смотровых.

Нашей целью будет Териберка. По прибытии осмотрим пляж драконьих яиц, Батарейский водопад, озёра Секретарское и Батарейское, первую метеостанцию Кольского полуострова, поклонный крест на горе. Гуляя по старым и новым частям села, увидим китовый скелет из «Левиафана», заброшенные дома и школу, творения Артемия Лебедева, кладбище кораблей, познакомимся с бытом местных.

Будет время, чтобы попробовать арктическую кухню, приобрести сувениры или настойки на ягодах. Вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся до завтра.

2 день

Кандалакша - Белое море

Сегодня направимся ко второму морю Кольского — Белому, дорога займёт 3 часа. Мы поговорим о быте поморов и истории Кандалакши, по экотропе поднимемся к видовой точке на горе Волосяной. Обсудим тайны древнего каменного лабиринта «Вавилон», пройдём от Монастырского наволока вдоль песчаного побережья, посетим музей.

Поужинаем в ресторане с панорамой морских просторов. Поздним вечером вернёмся в Мурманск и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
  • Билет в музей
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Стоимость заездов со 2 по 15 января - 75 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 8:30
Завершение: Ваше место проживания в Мурманске, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

Альберт
Альберт
16 июл 2025
Это правда авторский тур! Семья в восторге. Максим, ты так любишь свой край и заряжаешь этими путешествиями - мы улыбаемся и аплодируем! Удачи тебе и счастья твоей семье.
