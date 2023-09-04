У вас есть возможность посетить самую северную европейскую точку России, побывать в местах боевых действий времен ВОВ, насладиться местными скалистыми пейзажами, почувствовать дыхание Арктики и Северного Ледовитого океана.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kolskij-poluostrov/kraj-zemli-poluostrova-srednij-i-rybachij-227251
июл
июл
июл
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сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Муста-Тунтури - полуостров Средний
Сбор группы в Мурманске у гостиницы «Азимут», старт на программу утром.
Вам необходимо прилететь за день до начала тура.
Посещение знаменитого мемориального комплекса «Долина Славы» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны в боях за Кольскую землю.
Посещение реконструированного немецкого укрепления.
Прибытие в Старую Титовку, где мы остановимся в кафе на небольшой перекус (по желанию, оплачивается отдельно).
Выезжаем на грунтовую дорогу к полуострову Средний.
По пути мы сделаем остановки у водопада и в местах с видами на полуострова Средний и Рыбачий.
Полевой обед на маршруте.
Муста-Тунтури (в переводе на русский «Черная Гора»).
В данном месте проводились серьезные бои между советскими и немецкими войсками. Мы также посетим музей местного жителя, который собирает артефакты с военных времен.
Выезжаем на полуостров Средний: посещаем Берег Рыжих камней, скалу Два Брата.
Отправляемся на базу отдыха «Большое Озерко».
Первый ужин.
Полуостров Рыбачий - Вайда Губа
Ранний подъем.
Завтрак на базе отдыха.
Сегодняшний день мы целиком посвятим полуострову Рыбачий и посетим самую северную материковую точку России, ради которой многие и посещают эту локацию.
Посещение поселка Вайда Губа — самого северного на материковой части России.
Посещение мыса Немецкий.
Прогулка на 2 часа.
Свободное время.
Прогулка вдоль берега Северного Ледовитого океана на самом краю света.
Выдвигаемся в сторону Мурманску.
Полевой обед на маршруте.
Дорога по бездорожью займет приблизительно 6 часов.
Возвращаемся в Мурманск не раньше 21:00.
Билеты на обратный рейс из Мурманска можно брать на время не раньше 23:30, либо на следующий день.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Большое Озерко» в маленьких деревянных домиках по 2-3-4 человека, душ и туалет находятся в отдельном здании. Предусмотрено подселение.
Вы должны понимать, что Рыбачий — это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации — это большое благо.
Варианты проживания
База отдыха «Большое Озерко»
Туристическая база «Бухта «Большое Озерко» расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.
Турбаза «Большое Озеро» на Рыбачьем — это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один на один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.
Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).
Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.
Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Разрешение на въезд в природоохранную зону
- Питание: завтраки (1), обеды (2) и ужины (1)
- Наземное транспортное обслуживание по программе
- Проживание на базе «Большое Озерко» (1 ночь)
- Сопровождение профессионального гида-водителя
- Посещение мест по программе (групповая экскурсия)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансферы от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Проживание в Мурманске до и после тура
- Питание вне программы
- Посещение бани
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
- теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка, перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга (непромокаемая);
- солнцезащитные очки;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- дождевик.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе;
- спрей от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Средняя температура летом +15°C. Может быть сильный ветер, дождь и даже снегопад. Поэтому нужно готовиться к тому, что будет весьма холодно. Вам предстоит путешествие на крайний север, и погода здесь весьма непредсказуемая.
Какой минимальный возраст участников?
Минимальный возраст участников 10 лет.
Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.
Имейте в виду, что дорога будет ухабистая.
Наша рекомендация по возрасту детей: оптимально ехать с детьми возрастом от 14 лет.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено питание по программе: завтраки (1), обеды (2) и ужины (1). Завтрак в первый день и ужин во второй день в стоимость не входят.
На каком транспорте мы поедем в тур?
Для данного тура предусмотрена специальная внедорожная техника: минивэны повышенной проходимости и джипы.
Транспорт зависит от количества мест в группе.
Дорога очень ухабистая, ровной дороги почти нигде нет, поэтому может укачать во время поездки.
Если вас укачивает, обязательно сообщите об этом гиду-водителю заранее!
По каким причинам тур может не состояться?
- Если вы забудете паспорт. Нам предстоит пересечь приграничный КПП. Проехать на территорию Среднего и Рыбачьего вы можете только при наличии паспорта гражданина РФ. Иностранным гражданам проезд согласовывается не ранее, чем за 30 календарных дней до начала тура.
- Военные учения. К сожалению, нас не ставят в известность о военных учениях заранее, поэтому тур может быть отменен накануне поездки.
- Взрывные работы, природные форс-мажоры.
Увидим ли мы северное сияние в туре?
Северное сияние можно наблюдать невооруженным взглядом на Кольском полуострове уже в конце августа (примерно с 25 числа).
В июне, июле и августе северное сияние увидеть не удастся.
Включен ли трансфер от/до аэропорта?
Трансфер не включен в стоимость тура, вы добираетесь до Мурманска самостоятельно.
В Мурманске действует Яндекс Такси. Рекомендуем заказывать категорию «комфорт».
Какие есть особенности тура?
Тур только для граждан РФ.
Возможны ли изменения программы?
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.