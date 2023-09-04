Легендарные полуострова Средний и Рыбачий

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Один из самых популярных летних туров по Кольскому полуострову.

У вас есть возможность посетить самую северную европейскую точку России, побывать в местах боевых действий времен ВОВ, насладиться местными скалистыми пейзажами, почувствовать дыхание Арктики и Северного Ледовитого океана.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kolskij-poluostrov/kraj-zemli-poluostrova-srednij-i-rybachij-227251
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
6
июл
13
июл
20
июл
10
авг
24
авг
7
сен

Что вас ожидает:

Долина Славы
Долина Славы
Отправитесь в место, где была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск
Природный памятник Два Брата
Природный памятник Два Брата
Прогуляетесь к памятнику, где саамы совершали обряды и жертвоприношения
Мыс Немецкий
Мыс Немецкий
Очутитесь на краю света, дальше которого только Северный полюс

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Муста-Тунтури - полуостров Средний

Сбор группы в Мурманске у гостиницы «Азимут», старт на программу утром.

Вам необходимо прилететь за день до начала тура.

Посещение знаменитого мемориального комплекса «Долина Славы» в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны в боях за Кольскую землю.

Посещение реконструированного немецкого укрепления.

Прибытие в Старую Титовку, где мы остановимся в кафе на небольшой перекус (по желанию, оплачивается отдельно).

Выезжаем на грунтовую дорогу к полуострову Средний.

По пути мы сделаем остановки у водопада и в местах с видами на полуострова Средний и Рыбачий.

Полевой обед на маршруте.

Муста-Тунтури (в переводе на русский «Черная Гора»).

В данном месте проводились серьезные бои между советскими и немецкими войсками. Мы также посетим музей местного жителя, который собирает артефакты с военных времен.

Выезжаем на полуостров Средний: посещаем Берег Рыжих камней, скалу Два Брата.

Отправляемся на базу отдыха «Большое Озерко».

Первый ужин.

Мурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров СреднийМурманск - Муста-Тунтури - полуостров Средний
2 день

Полуостров Рыбачий - Вайда Губа

Ранний подъем.

Завтрак на базе отдыха.

Сегодняшний день мы целиком посвятим полуострову Рыбачий и посетим самую северную материковую точку России, ради которой многие и посещают эту локацию.

Посещение поселка Вайда Губа — самого северного на материковой части России.

Посещение мыса Немецкий.

Прогулка на 2 часа.

Свободное время.

Прогулка вдоль берега Северного Ледовитого океана на самом краю света.

Выдвигаемся в сторону Мурманску.

Полевой обед на маршруте.

Дорога по бездорожью займет приблизительно 6 часов.

Возвращаемся в Мурманск не раньше 21:00.

Билеты на обратный рейс из Мурманска можно брать на время не раньше 23:30, либо на следующий день.

Полуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда ГубаПолуостров Рыбачий - Вайда Губа

Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Большое Озерко» в маленьких деревянных домиках по 2-3-4 человека, душ и туалет находятся в отдельном здании. Предусмотрено подселение.

Вы должны понимать, что Рыбачий — это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации — это большое благо.

Варианты проживания

База отдыха «Большое Озерко»

1 ночь

Туристическая база «Бухта «Большое Озерко» расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.

Турбаза «Большое Озеро» на Рыбачьем — это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один на один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.

Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).

Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.

Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.

База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»База отдыха «Большое Озерко»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Разрешение на въезд в природоохранную зону
  • Питание: завтраки (1), обеды (2) и ужины (1)
  • Наземное транспортное обслуживание по программе
  • Проживание на базе «Большое Озерко» (1 ночь)
  • Сопровождение профессионального гида-водителя
  • Посещение мест по программе (групповая экскурсия)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта и ж/д вокзала
  • Проживание в Мурманске до и после тура
  • Питание вне программы
  • Посещение бани
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

  • теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка, перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга (непромокаемая);
  • солнцезащитные очки;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • дождевик.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе;
  • спрей от комаров.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода?

Средняя температура летом +15°C. Может быть сильный ветер, дождь и даже снегопад. Поэтому нужно готовиться к тому, что будет весьма холодно. Вам предстоит путешествие на крайний север, и погода здесь весьма непредсказуемая.

Какой минимальный возраст участников?

Минимальный возраст участников 10 лет.

Скидок для детей в данном туре не предусмотрено.

Имейте в виду, что дорога будет ухабистая.

Наша рекомендация по возрасту детей: оптимально ехать с детьми возрастом от 14 лет.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено питание по программе: завтраки (1), обеды (2) и ужины (1). Завтрак в первый день и ужин во второй день в стоимость не входят.

На каком транспорте мы поедем в тур?

Для данного тура предусмотрена специальная внедорожная техника: минивэны повышенной проходимости и джипы.

Транспорт зависит от количества мест в группе.

Дорога очень ухабистая, ровной дороги почти нигде нет, поэтому может укачать во время поездки.

Если вас укачивает, обязательно сообщите об этом гиду-водителю заранее!

По каким причинам тур может не состояться?
  1. Если вы забудете паспорт. Нам предстоит пересечь приграничный КПП. Проехать на территорию Среднего и Рыбачьего вы можете только при наличии паспорта гражданина РФ. Иностранным гражданам проезд согласовывается не ранее, чем за 30 календарных дней до начала тура.
  2. Военные учения. К сожалению, нас не ставят в известность о военных учениях заранее, поэтому тур может быть отменен накануне поездки.
  3. Взрывные работы, природные форс-мажоры.
Увидим ли мы северное сияние в туре?

Северное сияние можно наблюдать невооруженным взглядом на Кольском полуострове уже в конце августа (примерно с 25 числа).

В июне, июле и августе северное сияние увидеть не удастся.

Включен ли трансфер от/до аэропорта?

Трансфер не включен в стоимость тура, вы добираетесь до Мурманска самостоятельно.

В Мурманске действует Яндекс Такси. Рекомендуем заказывать категорию «комфорт».

Какие есть особенности тура?

Тур только для граждан РФ.

Возможны ли изменения программы?

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
4 сен 2023
Прекрасный тур! Фантастическая природа. Получили массу впечатлений!
Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.
Н
31 авг 2023
Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
А
2 апр 2024
Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)

Тур входит в следующие категории Мурманска

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