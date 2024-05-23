Туры в Териберку из Мурманска

Найдено 23 тура в категории «Териберка» в Мурманске, цены от 15 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
26 окт в 10:00
62 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Начало: Мурманск, после 14:00
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
36 400 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
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    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
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    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
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    запросу, за короткое время изучить осмотреть и познать красоту региона. Мурманск и окрестности просто влюбили у себя😍 забрали сердечко 😘Интересно с точки зрения истории, особенности географии природы. Полярное сияние, тундра тысячи рек и озёр и конечно море морюшко такое суровое красивое. Любителям рыбы понравится отведать свежайшие дары моря)

  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
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    вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
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    гастроужины и морские приключения. Гид рассказал так много интересного, а капитан предложил нам еще прокатиться и посмотреть на дельфинов. Я чувствовала себя как дома благодаря теплому и заботливому общению с командой. Особенно запомнились впечатления от фридайвинга - это было настолько увлекательно и эмоционально! Я смогла погрузиться и увидеть подводный мир, даже не имея никакого опыта.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберка»

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  3. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  4. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  5. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
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  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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