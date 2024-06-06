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Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
«В рамках нашего тура на 3 дня вы в полной мере насладитесь северной тишиной и уединением, отправитесь на морскую прогулку и попытаете удачу своими глазами наблюдать за настоящими китами, которым полюбилась местная бухта»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Тур в Териберку на поиски китов — к побережью Баренцева моря в поселок Териберка, куда часто подходят киты»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
«Кормление северных оленей и хаски»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
«Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
«Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
«Кормление северных оленей и хаски»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
«Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
«Вы познакомитесь с богатой культурой коренных жителей, встретитесь с оленями и обаятельными хаски, исследуете загадочную Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря»
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«А еще здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы, натуральные свежие морепродукты и оленина»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Хотите отпраздновать Новый год за полярным кругом, пообщаться с хаски и оленями и попробовать арктическую кухню и чай с северными травами»
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Подставим лицо ветру, катаясь на упряжках с хаски и оленями, и найдём место, где снимали «Левиафан», а ещё совершим морскую прогулку по Баренцеву морю и покачаемся на качелях на берегу»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
«Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов»
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Поздний завтрак, выезд в открытых санях на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку»
28 дек в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«09:00 завтрак, выезд в открытых санях за снегоходами на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку»
2 янв в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Мы покажем вам лучшие места для наблюдения за китами, а также познакомим с самыми популярными достопримечательностями Кольского полуострова и арктической кухней»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Пообнимаемся с хаски, пройдёмся по каменному пляжу и посетим «кладбище кораблей»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Найдём место, где стоял дом из фильма «Левиафан» и заглянем на ферму к оленям и хаски»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«До обеда каждый выберет занятие по душе: прогулку по пляжу, треккинг на гору, рыбалку с лодки, катание на сапе, фридайвинг»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Начало: Мурманск, после 14:00
«Вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у согревающего очага, посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей»
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
36 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 июня 2024Короткий, но полный впечатлений тур. Великолепное суровое море и красота северной природы, возможность окунуться в Баренцево с борта судна, много, очень много вкусных морепродуктов и рыбы. Отличный детокс.
- ППавел24 мая 2024Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
- ААндрей22 мая 2024Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться,
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ННаталия8 апреля 2024Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной
- ИИрина2 апреля 2024Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Животные»
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