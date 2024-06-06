Туры с животными в Мурманске

Найдено 55 туров в категории «Животные» в Мурманске, цены от 23 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
За китами на Кольский
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900 за человека
Океан, киты, Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
«В рамках нашего тура на 3 дня вы в полной мере насладитесь северной тишиной и уединением, отправитесь на морскую прогулку и попытаете удачу своими глазами наблюдать за настоящими китами, которым полюбилась местная бухта»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800 за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Тур в Териберку на поиски китов — к побережью Баренцева моря в поселок Териберка, куда часто подходят киты»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
«Кормление северных оленей и хаски»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900 за человека
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
«Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900 за человека
Киты и сияние Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
«Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700 за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
«Кормление северных оленей и хаски»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900 за человека
За китами под яркие огни Авроры
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
«Мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 31 900 за человека
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
«Вы познакомитесь с богатой культурой коренных жителей, встретитесь с оленями и обаятельными хаски, исследуете загадочную Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря»
13 янв в 10:00
27 янв в 10:00
от 34 700 за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«А еще здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы, натуральные свежие морепродукты и оленина»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«Хотите отпраздновать Новый год за полярным кругом, пообщаться с хаски и оленями и попробовать арктическую кухню и чай с северными травами»
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Подставим лицо ветру, катаясь на упряжках с хаски и оленями, и найдём место, где снимали «Левиафан», а ещё совершим морскую прогулку по Баренцеву морю и покачаемся на качелях на берегу»
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
«Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов»
31 окт в 10:00
86 000 за человека
Новый год и рождество в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000 за человека
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Поздний завтрак, выезд в открытых санях на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку»
28 дек в 10:00
от 98 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«09:00 завтрак, выезд в открытых санях за снегоходами на бескрайние просторы Севера — на озера, на подледную рыбалку»
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Зимняя поездка в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимняя поездка в Краснощелье
Начало: г. Мурманск
8 янв в 10:00
78 500 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Мы покажем вам лучшие места для наблюдения за китами, а также познакомим с самыми популярными достопримечательностями Кольского полуострова и арктической кухней»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Пообнимаемся с хаски, пройдёмся по каменному пляжу и посетим «кладбище кораблей»»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Найдём место, где стоял дом из фильма «Левиафан» и заглянем на ферму к оленям и хаски»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«До обеда каждый выберет занятие по душе: прогулку по пляжу, треккинг на гору, рыбалку с лодки, катание на сапе, фридайвинг»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000 за человека
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Начало: Мурманск, после 14:00
«Вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у согревающего очага, посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей»
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
36 400 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Короткий, но полный впечатлений тур. Великолепное суровое море и красота северной природы, возможность окунуться в Баренцево с борта судна, много, очень много вкусных морепродуктов и рыбы. Отличный детокс.
  • П
    Павел
    24 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
    Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Териберка. Киты на Баренцевом море
    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
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    и, конечно, спасибо китам, которые любезно обозначили свое присутствие и, тем самым, доставили мгновения непередаваемых эмоций) Все было очень здорово и интересно! Спасибо всем причастным!

    Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализмОтлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться,
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    что я изначально не настраивалась смотреть северное сияние каждую ночь (в апреле уже слишком светло ночью) и гладить китов (весной косяки рыбы уже начинают покидать море и киты идут за ней). Целью моей было просто знакомство с краем. Хотелось потрогать океан. Смело можно заявлять, что цель достигнута. Впечатления незабываемые, очень хочется вернуться обратно летом. Природа впечатляет и поражает своей силой, красотой, богатством красок даже там, где, казалось бы, спектр не велик.

    Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14Была в туре &quot;За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском&quot; с 11 по 14
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
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    все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
    Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
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    на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    Кольский полуостров. Навстречу китам
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • Н
    Наталия
    8 апреля 2024
    За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной
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    едут дети. Но, не так страшен черт как его малюют! Погода была нормальная, никто не замёрз! Да, балаклавы и очки пригодились, но в целом если бы их не было, никто бы не пострадал. Сам тур организован был отлично! Интересные места, замечательный гид Валентина, вкусная северная еда, море впечатлений и желание вернуться снова… и летом, и зимой! Спасибо!

    Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра иРебята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    За китами под яркие огни Авроры
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
    Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дняПрекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Животные»

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  2. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. За китами на Кольский
  5. Океан, киты, Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
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