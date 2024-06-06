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Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Вас ждут морская прогулка по океану, погружение под воду с инструктором и невероятная северная флора и фауна: заросли морской капусты, колонии гребешков, камчатские крабы, нерпы, а если повезёт, касатки, дельфины и киты»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами на Кольский
Начало: Мурманск
«Но самая главная изюминка этого тура — мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Океан, киты, Териберка
Начало: Мурманск
«В рамках нашего тура на 3 дня вы в полной мере насладитесь северной тишиной и уединением, отправитесь на морскую прогулку и попытаете удачу своими глазами наблюдать за настоящими китами, которым полюбилась местная бухта»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 59 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Тур в Териберку на поиски китов — к побережью Баренцева моря в поселок Териберка, куда часто подходят киты»
14 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 35 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кольский полуостров. Навстречу китам
Начало: Мурманск
«За три дня путешествия мы окунемся в историю Русского Севера, посетим знаменитые на весь мир красоты Териберки, попробуем дары Баренцева моря на вкус, очутимся в этническом мире саамов и самое главное, мы отправимся в море на поиски китов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 30 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
«Увидеть китов и косаток в России»
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 29 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Киты, сияние, Териберка. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Мурманск
«Мы отправимся на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, совершим путешествие в легендарную Териберку, познакомимся с культурой народа саами и выйдем в Баренцево море на поиски китов»
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Киты и сияние Севера
Начало: Мурманск
«Два уникальных, невероятных и будоражащих сердца чудес Кольского в одном туре – Северное сияние и киты»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском
Начало: Мурманск
«Вы пройдете по неизведанным тропам навстречу океану, отправитесь бороздить морские просторы и испытаете удачу в поисках китов, погрузитесь в этнический мир Севера»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
«И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«А еще здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы, натуральные свежие морепродукты и оленина»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«А ещё вы сможете понаблюдать за китами, поискать драконов на драконьем пляже, увидеть место, где снимали «Левиафан», и кладбище кораблей, покататься по тундре и поохотиться за северным сиянием»
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Зимой в прибрежные воды часто заходят горбатые киты, так что, если повезет, можно увидеть не только Северное сияние, но и этих завораживающих морских гигантов»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
«Вас ждет увлекательное приключение, где вы сможете насладиться потрясающими панорамами, поохотиться на северное сияние и выйти в море на поиски китов»
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
«Если вы мечтаете увидеть китов и полярное сияние, то март - это идеальное время для посещения этого удивительного места»
26 фев в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Возле Кольского полуострова можно увидеть огромных китов — в поисках пищи они подплывают довольно близко к берегу»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
«Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и отправимся на поиски китов»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«За одни выходные у вас будет возможность исполнить сразу две мечты — увидеть северное сияние и китов»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Выйдем в открытое море в надежде увидеть китов»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«Есть вероятность встретить китов, косаток и тюленей»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
«Есть вероятность встретить китов, косаток и тюленей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Крайнего Севера и морская прогулка навстречу китам
Погулять по Териберке, погостить у саамов и выйти на корабле в Баренцево море
Начало: Мурманск, после 14:00
«А главное, если повезёт — увидите китов и понаблюдаете за морской фауной»
14 июня в 14:00
21 июня в 14:00
36 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия6 июня 2024Короткий, но полный впечатлений тур. Великолепное суровое море и красота северной природы, возможность окунуться в Баренцево с борта судна, много, очень много вкусных морепродуктов и рыбы. Отличный детокс.
- ППавел24 мая 2024Очень насыщенно, содержательно и интересно. Отдельной спасибо гиду - Наталье - за позитив и большое количество интересной информации. Я в восторге!
- ААндрей22 мая 2024Отлично организованный, насыщенный и интересный тур! Особая благодарность гиду Наталье за неиссякаемый позитив, интереснейшие рассказы, профессионализм и абсолютную эмпатию! Ну
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Была в туре "За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском" с 11 по 14 апреля 2024. Стоит оговориться,
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло великолепно. Море положительных эмоций!
- ННаталия8 апреля 2024Ребята, это феерия! Честно говоря было страшно ехать, потому, что начиталась отзывов какие страшные ветра и морозы… а со мной
- ИИрина2 апреля 2024Прекрасная организация и формат экскурсий. Но будьте готовы к сверх интенсивному режиму, если вы едете на 3 дня. Гид Сергей и Валентина-выше всех похвал, видно, что люди любят свою работу и свой город. Обязательно продолжим путешествовать с компанией «Большая Страна».
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Киты»
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