1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу

Рекомендуем приезжать в Мурманск утром-днем, так как экскурсия начинается вечером.

~ 18:00-18:10 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 18:20 Ледокол «Ленин» (без посещения) и Мурманский Морской Порт. Первой точкой путешествия станет Мурманский Морской порт, вы увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин».

~ 19:00 Ужин. Полноценный ужин в одном из кафе города.

~ 19:50 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 20:30 Памятник «Алёша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 21:10 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 20:30 Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ — «Печная труба». Место, где вы точно почувствуете, как по телу побежали мурашки… Военные песни, галерея фотографий военных лет и печки.

~ 22:10 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт:

поездка по Кольскому мосту;

музей военной техники под открытым небом;

Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива;

незамерзающий Кольский залив.

~ 22:40 Водопад Лавна. Высота водопада не превышает 4 метров, несмотря на скромные масштабы, он поражает своей полноводностью.

~ 23:40-00:20 Завершение тура.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 5 – 6 часов.

