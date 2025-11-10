Мои заказы

По волнам Арктики. Летний тур на Кольский полуостров

Акция! При покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025 г. вы получите сертификат в ресторан на 1000 руб.

Окунитесь в атмосферу северного лета с живописной природой, саамскими традициями
читать дальше

и суровой красотой Северного Ледовитого океана. Этот тур — не просто путешествие, а встреча с настоящей северной магией.

Вас ждут захватывающие пейзажи Териберки, тишина и мощь первозданной природы в Ловозерских тундрах, панорамные виды на Мурманск и дыхание ветра во время прогулки. Стоимость тура без проживания — от 34 500 руб. Стоимость тура с проживанием — от 53 850 руб.

По волнам Арктики. Летний тур на Кольский полуостров
По волнам Арктики. Летний тур на Кольский полуостров
По волнам Арктики. Летний тур на Кольский полуостров
Ближайшие даты:
11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл23
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу

Рекомендуем приезжать в Мурманск утром-днем, так как экскурсия начинается вечером.

~ 18:00-18:10 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 18:20 Ледокол «Ленин» (без посещения) и Мурманский Морской Порт. Первой точкой путешествия станет Мурманский Морской порт, вы увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин».

~ 19:00 Ужин. Полноценный ужин в одном из кафе города.

~ 19:50 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 20:30 Памятник «Алёша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 21:10 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 20:30 Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ — «Печная труба». Место, где вы точно почувствуете, как по телу побежали мурашки… Военные песни, галерея фотографий военных лет и печки.

~ 22:10 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт:

  • поездка по Кольскому мосту;
  • музей военной техники под открытым небом;
  • Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива;
  • незамерзающий Кольский залив.

~ 22:40 Водопад Лавна. Высота водопада не превышает 4 метров, несмотря на скромные масштабы, он поражает своей полноводностью.

~ 23:40-00:20 Завершение тура.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 5 – 6 часов.

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ловозерские тундры

~ 09:00 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Дорога до старта пешего маршрута займет 1,5–2,5 часа в зависимости от количества требуемых остановок.

Отправляемся из Мурманска в тундру.

~ 11:00–11:30 Выходим на пеший маршрут.

Пеший маршрут по тундре займет от 4 до 6 часов, будьте готовы к долгой прогулке. Длительность зависит от скорости группы и остановок на маршруте.

~ 13:30 Вершина Аллуайв.

Мы поднимемся на 1051 м над уровнем моря, откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, Умбозеро и Хибины.

~ 14:00 Цирки Раслака.

Мы увидим котловину в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы!

Как и многие другие достопримечательности Кольского полуострова, цирки Раслака имеют не только эстетическое и культурное значение, но и практическое. В 30-е годы прошлого века геологи обнаружили здесь высокое содержание лопарита, который использоваться как источник особенно востребованного в наше время титана.

~ 14:30-16:30 Спуск.

Насладимся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом будем возвращаться к машине.

~ 16:30-17:30 Перекус.

Перекус в виде бургера/сэндвича с морсом, вы также можете взять с собой в дорогу воду и небольшой перекус (по желанию), ведь ловозерское путешествие с подъемом заберет у вас много сил.

~ 17:30-19:30 Дорога домой.

Возвращение в Мурманск.

~ 19:30-20:00 Прибытие в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

Продолжительность поездки: 8-10 часов.

Ловозерские тундры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Териберка. Пешая или морская прогулка

~ 07:30-07:40 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30-09:45 Остановка в тундре. Остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.

Затем снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:00-13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

Обратите внимание! Важная информация про прогулки в разделе «Важно знать».

Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 13:30-14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.

Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

~ 17:30 Кладбище кораблей. Посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 18:15 Выезд в Мурманск.

~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 10–14 часов.

Териберка. Пешая или морская прогулка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Саамские мотивы

~ 09:20-09:30 Выезд из Мурманска.

Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Отправимся на экскурсию по саамским мотивам, приблизительное расстояние от Мурманска 30 км. Продолжительность поездки: 3 - 4 часа.

~ 10:00 Прибытие в парк и начало программы.

~ 10 мин. Инструктаж. Вас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

~ 20-40 мин. Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.

~ 10-15 мин. Саамский чум. Увидим национальное жилище саамов — чум.

~ 15 мин. Стрельба пейнтбольными шариками по мишеням.

~ 15 мин. Экскурсия на конюшню.

~ 30 мин. Обед. На обед подаётся уха или похлёбка из оленины.

~ 12:30-13:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Рекомендуется приобретать билеты на 18:00 и позже.

Саамские мотивы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 34 500 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 40 500 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 53 850 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 59 850 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 73 200 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 79 200 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница Cosmos 4

3 ночи

Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманске.

В номерах имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.

В ресторане каждый день организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Гостиница Cosmos 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты на локациях
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Информационное сопровождение
  • Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
  • Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи даже в июне.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать про прогулки в Териберке?

Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.

Группы с экскурсией «Териберка пешая прогулка» и экскурсией «Териберка морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), в программе представлено описание для смежной группы.

В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа для тех, кто приобрёл тур с пешей Териберкой (пока те, кто выбрал морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы. А также туры могут располагаться в ином порядке.

Где начинаются экскурсии?

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Мы рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 10:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

В первый день тура предусмотрена вечерняя обзорная экскурсия без посещения ледокола, но включена прогулка к водопаду Лавна и ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

