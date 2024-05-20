Пешие туры-прогулки в Мурманске с экскурсоводом

Найдено 22 тура в категории «Пешеходные» в Мурманске, цены от 13 100 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700 за человека
Поход на Сейдозеро
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600 за человека
Поход вокруг Лавозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900 за человека
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100 за человека
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
12 июля в 10:00
19 400 за человека
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400 за человека
Обзорный поход по Хибинским горам
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100 за человека
Поход в Хибины к озеру Академическому
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
16 авг в 10:00
19 400 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900 за человека
В Териберку осенью
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800 за человека
Новогодние каникулы в Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800 за человека
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
    Все очень достойно.
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пешеходные»

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  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
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  10. Долина Славы
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