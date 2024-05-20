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Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
22 июля в 10:00
34 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
12 июля в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
16 авг в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Заполярья. От Териберки до Ловозерских тундр
Начало: Мурманск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 68 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год на Кольском. Териберка. Комфорт-тур
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Териберка: охота за сиянием и китами. Комфорт-тур
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, на парковке напротив...
31 окт в 10:00
86 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
7000061 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ТТатьяна8 февраля 2024Все очень достойно.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Пешеходные»
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