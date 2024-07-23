Вас ждут чистейшие горные озера Сенгисъявр, Райявр, самые живописные долины рек и ручьев и самое известное озеро на Крайнем севере – Сейдозеро
Программа тура по дням
Прибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв
Встреча группы состоится в Мурманске в 8:00 МСК (место встречи сообщат заранее, до места встречи участники добираются самостоятельно), далее нас везут до места начала нашего маршрута в поселок Ревда (ориентировочное время в пути 2 часа).
Отсюда мы под рюкзаками начнем свой путь.
Мы поднимемся на видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв.
По дороге зайдем на обзорную площадку на озеро Сенгисьявр и дойдем до первой стоянки на лагерь.
Сегодня нам предстоит ночевка в горной местности.
Нагорье Ловозерских тундр
В меру отдохнув после первого ходового дня, выдвинемся в путь.
Сегодня нас ждет ряд несложных горных перевалов.
Маршрут наш будет пролегать по умеренно-возвышенному нагорью Ловозерских тундр. Конечной точки как таковой на второй день у нас не будет.
Так как желание фотографировать не будет отпускать весь день. Ночевка в горной местности.
Горное озеро Райявр
Горная тропа третьего дня неумолимо ведет к одному из самых живописных мест Ловозерских тундр и всего Кольского полуострова – труднодоступное, горное озеро Райявр.
Посетить это озеро мечтают многие туристы, но возможность предоставляется не каждому.
Полюбовавшись выдвинемся в сторону понижения горного массива к следующей нашей цели.
Путь к Сейдозеру
Вдоволь насладившись видами с высоких утесов, двинемся к Сейдозеру.
Постепенно сбрасывая высоту попадем в зону леса. И дойдя до берега озера встанем на живописной стоянке.
Запасной день
Этот день заложен в наш маршрут как запасной, на случай плохих погодных условий.
Однако, при благоприятных условиях есть возможность совершить радиальную (налегке) прогулку к домику лесника.
Вдоль живописного побережья Сейдозера
Вдоль живописного побережья Сейдозера выдвигаемся в сторону северного берега.
По дороге сменяющиеся виды будут дополнять общие впечатления от этого таинственного и красивого места.
Густой лес может удивить каждого, ведь самое интересное это то что берег Сейдозера является частью замкнутой экосистемы и природа тут радикально отличается от природы Крайнего севера.
Завершение похода
Отдохнув и собрав лагерь выдвигаемся в путь, чтобы завершить наш обзорный маршрут.
Наш путь лежит на перевал Эльморайок.
По дороге мы зайдем на прозрачную реку, цветные озера, посетим мост «желаний».
Окончание программы не ранее 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — 31 900 руб. /чел.
Стоимость тура для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 27 900 руб. /чел.
Скидки:
- для тех, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 3 000 руб.;
- для групп от 2 человек — 5% каждому.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор
- Питание на маршруте
- Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
- Трансфер из Мурманска до Ревды и обратно
- Аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
- Личные расходы
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые палки;
- рюкзак около 60 литров;
- дождевик;
- 2 комплекта сменной одежды;
- пару комплектов термобелья;
- сменную обувь;
- средства от комаров;
- средства личной гигиены;
- палатка (можно взять напрокат);
- спальник;
- коврик (пенка);
- посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту?
Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются туристы с 18 лет. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.