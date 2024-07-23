1 день

Прибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв

Встреча группы состоится в Мурманске в 8:00 МСК (место встречи сообщат заранее, до места встречи участники добираются самостоятельно), далее нас везут до места начала нашего маршрута в поселок Ревда (ориентировочное время в пути 2 часа).

Отсюда мы под рюкзаками начнем свой путь.

Мы поднимемся на видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв.

По дороге зайдем на обзорную площадку на озеро Сенгисьявр и дойдем до первой стоянки на лагерь.

Сегодня нам предстоит ночевка в горной местности.