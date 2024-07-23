Поход вокруг Лавозерских тундр

Приглашаем вас в пеший круговой маршрут по Ловозерским тундрам.

Вас ждут чистейшие горные озера Сенгисъявр, Райявр, самые живописные долины рек и ручьев и самое известное озеро на Крайнем севере – Сейдозеро
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(Сейдъявр).

Ловозерские тундры и лежащее в них озеро Сейдозеро одно из красивейших, мистических и неимоверно загадочных мест Кольского полуострова.

Живописное озеро, окруженное со всех сторон горами и густым нетронутым человеческой деятельностью лесом, оно манит не только тайнами и мифами, но и своей первозданной красотой.

5
3 отзыва
Поход вокруг Лавозерских тундр
Поход вокруг Лавозерских тундр
Поход вокруг Лавозерских тундр
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв

Встреча группы состоится в Мурманске в 8:00 МСК (место встречи сообщат заранее, до места встречи участники добираются самостоятельно), далее нас везут до места начала нашего маршрута в поселок Ревда (ориентировочное время в пути 2 часа).

Отсюда мы под рюкзаками начнем свой путь.

Мы поднимемся на видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв.

По дороге зайдем на обзорную площадку на озеро Сенгисьявр и дойдем до первой стоянки на лагерь.

Сегодня нам предстоит ночевка в горной местности.

Прибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы АллуайвПрибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы АллуайвПрибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы АллуайвПрибытие на место старта. Видовые площадки Ловозерских тундр к циркам Раслака и горы Аллуайв
2 день

Нагорье Ловозерских тундр

В меру отдохнув после первого ходового дня, выдвинемся в путь.

Сегодня нас ждет ряд несложных горных перевалов.

Маршрут наш будет пролегать по умеренно-возвышенному нагорью Ловозерских тундр. Конечной точки как таковой на второй день у нас не будет.

Так как желание фотографировать не будет отпускать весь день. Ночевка в горной местности.

Нагорье Ловозерских тундрНагорье Ловозерских тундр
3 день

Горное озеро Райявр

Горная тропа третьего дня неумолимо ведет к одному из самых живописных мест Ловозерских тундр и всего Кольского полуострова – труднодоступное, горное озеро Райявр.

Посетить это озеро мечтают многие туристы, но возможность предоставляется не каждому.

Полюбовавшись выдвинемся в сторону понижения горного массива к следующей нашей цели.

Горное озеро РайяврГорное озеро Райявр
4 день

Путь к Сейдозеру

Вдоволь насладившись видами с высоких утесов, двинемся к Сейдозеру.

Постепенно сбрасывая высоту попадем в зону леса. И дойдя до берега озера встанем на живописной стоянке.

Путь к СейдозеруПуть к СейдозеруПуть к Сейдозеру
5 день

Запасной день

Этот день заложен в наш маршрут как запасной, на случай плохих погодных условий.

Однако, при благоприятных условиях есть возможность совершить радиальную (налегке) прогулку к домику лесника.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной день
6 день

Вдоль живописного побережья Сейдозера

Вдоль живописного побережья Сейдозера выдвигаемся в сторону северного берега.

По дороге сменяющиеся виды будут дополнять общие впечатления от этого таинственного и красивого места.

Густой лес может удивить каждого, ведь самое интересное это то что берег Сейдозера является частью замкнутой экосистемы и природа тут радикально отличается от природы Крайнего севера.

Вдоль живописного побережья Сейдозера
7 день

Завершение похода

Отдохнув и собрав лагерь выдвигаемся в путь, чтобы завершить наш обзорный маршрут.

Наш путь лежит на перевал Эльморайок.

По дороге мы зайдем на прозрачную реку, цветные озера, посетим мост «желаний».

Окончание программы не ранее 21:00.

Завершение похода

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура 31 900 руб. /чел.

Стоимость тура для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 27 900 руб. /чел.

Скидки:

  • для тех, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 3 000 руб.;
  • для групп от 2 человек — 5% каждому.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор
  • Питание на маршруте
  • Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
  • Трансфер из Мурманска до Ревды и обратно
  • Аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
  • Личные расходы
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • рюкзак около 60 литров;
  • дождевик;
  • 2 комплекта сменной одежды;
  • пару комплектов термобелья;
  • сменную обувь;
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • палатка (можно взять напрокат);
  • спальник;
  • коврик (пенка);
  • посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются туристы с 18 лет. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 июл 2024
Организаторы тура Екатерина и Ольга настоящие профессионалы! Поход прошел на Ура!!!
Е
17 июл 2024
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
А
26 июн 2024
Организовано все отлично!
Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!Организовано все отлично!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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