1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
«Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход»
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
«В этом туре вас ждет трехдневный поход по Кольскому полуострову»
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем вас в пеший поход по Кольскому полуострову»
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
«Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердцем этих малых, но прекрасных гор»
16 авг в 10:00
19 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ЯЯрослава21 августа 2023Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда
- ННаталья18 августа 2023Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
- ВВадим10 августа 2023Магия Сейда. Теперь могу сказать, что был там. В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины
- ООльга26 июля 2023Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер! Чудесные гиды Катя и Дима с первой
- ООльга25 июля 2023Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и Дмитрий прекрасные гиды и очень хорошие люди. Обязательно вернёмся к вам снова!
- ЮЮлия19 августа 2021+ Красивые виды, действительно край земли. Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями) - Маршрут идет
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Многодневные походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 10 авторских туров от 13 100 до 41 600. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Мурманске на 2024 год по теме «Многодневные походы», 30 ⭐ отзывов, цены от 13100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август