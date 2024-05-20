Собирайтесь в поход из Мурманска вместе с нашими гидами

Найдено 10 туров в категории «Многодневные походы» в Мурманске, цены от 13 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
«Обязательно проверьте прогноз погоды перед сборами в поход»
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
18 июня в 10:00
24 июля в 10:00
41 600 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
27 900 за человека
Поход на Сейдозеро
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
«В этом туре вас ждет трехдневный поход по Кольскому полуострову»
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000 за человека
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600 за человека
Поход вокруг Лавозерских тундр
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход вокруг Лавозерских тундр
Начало: Россия, Мурманск
8 авг в 10:00
31 900 за человека
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поход из Лиинахамари к полуострову Немецкий
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем вас в пеший поход по Кольскому полуострову»
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 100 за человека
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
31 июля в 10:00
24 400 за человека
Обзорный поход по Хибинским горам
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Обзорный поход по Хибинским горам
Начало: Мурманск
23 авг в 10:00
19 100 за человека
Поход в Хибины к озеру Академическому
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
«Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердцем этих малых, но прекрасных гор»
16 авг в 10:00
19 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Я
    Ярослава
    21 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда
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    время просто ещё не пришло, не встретились нужные люди и не произошли все те события, которые должны привести тебя к твоей цели, все возможно! На невозможное просто нужно больше времени) Или просто нужны обалденные гиды, которые станут друзьями и надежными проводниками к твоей мечте - Дима и Кристина) все в поход 🏕️!

    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
  • В
    Вадим
    10 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Магия Сейда. Теперь могу сказать, что был там. В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины
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    и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))). Красота-а-а. Обязательно! Всем проверить на себе. Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе. Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.

    Магия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия Сейда
  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Поход на Сейдозеро
    Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер! Чудесные гиды Катя и Дима с первой
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    же минуты, еще в микроавтобусе, смогли создать дружественную и непринужденную атмосферу в группе. В походе с ними было надежно, весело, интересно и очень комфортно! Участники сразу же прониклись общим духом приключений и романтики, интересно проводили время, поддерживали друг друга в затруднительных ситуациях. Природные ландшафты не оставили никого равнодушными: мы увидели величественные и суровые просторы, дремучий лес, бесконечные камни и "марсианские" пейзажи. Услышали разные истории и легенды об этих местах и о великане Куйве, увидели его "портрет" на скале, поднялись на смотровую площадку и увидели с высоты священное озеро Сейдъявр. Я думаю, каждый испытал себя и проверил на прочность в этом путешествии, и оно надолго останется в наших сердцах.

    Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Поход на Сейдозеро
    Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и Дмитрий прекрасные гиды и очень хорошие люди. Обязательно вернёмся к вам снова!
    Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и
  • Ю
    Юлия
    19 августа 2021
    Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
    + Красивые виды, действительно край земли. Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями) - Маршрут идет
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    по дорогам, где постоянно ездят машины. Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Многодневные походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
  2. Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
  3. Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
  4. Поход на Сейдозеро
  5. Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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