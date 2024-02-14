Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Озеро Имандра — крупнейшее озеро на Кольском полуострове, и уж точно, одно из красивейших.

На востоке от озера раскинулись величественные Хибины, а на западе виднеются возвышения Мончетундры и Чунатундры.

А ущелье Аку-Аку, которое мы посетим пешком, названо по имени божества острова Пасхи, который угадывается в одной из скал!
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Ближайшие даты:
13
июн
11
июл

Что вас ожидает:

Рыбалка на озере
Рыбалка на озере
На островах, где мы будем делать остановки, можно порыбачить
Отдых на природе
Отдых на природе
Сможем насладиться свежим воздухом и получить заряд бодрости от умеренной физической нагрузки
Путешествие в ущелье Аку-Аку
Путешествие в ущелье Аку-Аку
Пройдем маршрут через лес и всё ущелье, сможем посетить озеро «Изумрудное» и задобрить горных духов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. Отплытие

Встреча группы в 08:00, трансфер из Мурманска от кинотеатра «Атлантика».

Дорога займёт приблизительно 2,5 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.

Пребываем к месту старта, в район Экостровского пролива, откуда берет начало наше путешествие.

В зависимости от метеоусловий место старта может быть изменено на усмотрение инструктора.

Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение.

Для упаковки того, что обязательно должно остаться сухим будут предоставлены гермомешки объёмом 20 л.

Прослушиваем инструктаж по технике безопасности на воде, правилах поведения в туре, нюансах гребли и управления каяком.

Рассаживаемся по каякам и начинаем движение на Север.

Через несколько километров нам откроется прекрасный вид на ещё заснеженные Хибины (для тура 13–16.06).

Пройдя несколько километров для обеда и отдыха, остановимся на острове с очень приятным мелко-галечным пляжем.

После нам предстоит длительный переход вдоль Хибинских гор до одного из островов, где разобьём лагерь, приготовим ужин.

В этот день суммарно нам предстоит пройти примерно 20 км.

Прибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. Отплытие
2 день

На каяках вдоль подножия Хибин

Сегодня можно сильно не спешить.

Дистанция, которую нужно пройти в этот раз составляет всего 12 км.

Поэтому подъём в 09:00, завтракаем, собираем снаряжение и выходим на воду.

Продолжаем переход вдоль западной части Хибинских гор до живописной горной реки Гольцовки с прозрачно-голубой водой и мелко-галечными и песчаными пляжами.

Устраиваем лагерь, готовим обед, гуляем по окрестностям, запасаем дрова в большом количестве, общаемся, готовимся к треккингу, ужинаем.

В целом день проходит в расслабленном режиме.

На каяках вдоль подножия ХибинНа каяках вдоль подножия ХибинНа каяках вдоль подножия ХибинНа каяках вдоль подножия Хибин
3 день

Ущелье Аку-Аку

После завтрака пешком отправляемся в ущелье Аку-Аку.

Это пешеходный маршрут протяжённостью примерно 16 километров, для которого мы настоятельно рекомендуем взять подходящую одежду, треккинговые ботинки (уже испытанные, чтобы не натирали ноги) и палки.

В середине июня в Хибинах ещё лежит снег, поэтому, чтобы он не попадал в обувь будет уместно иметь гамаши.

Часть маршрута проходит вверх по реке Гольцовка, через лес и всё ущелье, где Вы сможете лично увидеть, почему оно так называется, задобрить горных духов чем-то вкусным, посетить озеро «Изумрудное» и водопад, а также забраться повыше и обозреть завораживающие панорамы Хибинских гор и самого большого озера Кольского полуострова — Имандры.

По прибытии в лагерь нас уже будет ждать горячий ужин и чай.

Трапезничаем, делимся впечатлениями, отдыхаем.

Ущелье Аку-АкуУщелье Аку-АкуУщелье Аку-АкуУщелье Аку-АкуУщелье Аку-АкуУщелье Аку-АкуУщелье Аку-Аку
4 день

Возвращение в Мурманск. Отъезд

Подъём, завтрак, сбор снаряжения.

Сегодня нам предстоит пересечь Имандру в одном из самых широких мест.

По дороге встретиться небольшой островок, который стал большим домом для множества чаек.

Этот этап тура уже будет своеобразной гребной медитацией и впитыванием в себя окружающего пространства и времени.

На каяках предстоит пройти 18 км.

На финишной прямой нам откроется вид на ещё одни горы Мурманской области — Мончетундры с городом Мончегорск у их подножья.

На его набережной нас будет ждать трансфер в Мурманск.

Время возвращения в Мурманск — 20:00.

Возвращение в Мурманск. ОтъездВозвращение в Мурманск. ОтъездВозвращение в Мурманск. ОтъездВозвращение в Мурманск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Скидки:

  • туристам со своим снаряжением (коврик, палатка, спальник) — 2 000 руб.
  • группам от 2 человек — 1 000 руб. каждому.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Питание на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Трансфер
  • Прокат каяков
  • Палатки, котловое снаряжение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак;
  • треккинговые ботинки;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • ветрозащитные куртка и брюки;
  • тонкая пуховая или синтепоновая куртка на вечер и ночь;
  • шапка или баф;
  • термобелье для сна;
  • теплые носки;
  • сменное белье и носки;
  • кроксы или кроссовки на вечер в лагере;
  • дождевик либо водозащитные куртка и брюки;
  • посуда:
    • кружка;
    • ложка;
    • миска;
    • нож;
  • средства личной гигиены:
    • паста;
    • щетка;
    • мыло;
    • полотенце;
    • туалетная бумага;
    • влажные салфетки;
  • фонарь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли на маршруте связь?

Связь будет, но не везде. Оператор Мегафон.

Возможны ли изменения в программе?

Последовательность переходов, километраж может меняться инструктором в зависимости от погодных условий, состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.
А
1 сен 2023
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно

Тур входит в следующие категории Мурманска

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