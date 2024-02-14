На востоке от озера раскинулись величественные Хибины, а на западе виднеются возвышения Мончетундры и Чунатундры.
А ущелье Аку-Аку, которое мы посетим пешком, названо по имени божества острова Пасхи, который угадывается в одной из скал!
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на место старта. Отплытие
Встреча группы в 08:00, трансфер из Мурманска от кинотеатра «Атлантика».
Дорога займёт приблизительно 2,5 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.
Пребываем к месту старта, в район Экостровского пролива, откуда берет начало наше путешествие.
В зависимости от метеоусловий место старта может быть изменено на усмотрение инструктора.
Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение.
Для упаковки того, что обязательно должно остаться сухим будут предоставлены гермомешки объёмом 20 л.
Прослушиваем инструктаж по технике безопасности на воде, правилах поведения в туре, нюансах гребли и управления каяком.
Рассаживаемся по каякам и начинаем движение на Север.
Через несколько километров нам откроется прекрасный вид на ещё заснеженные Хибины (для тура 13–16.06).
Пройдя несколько километров для обеда и отдыха, остановимся на острове с очень приятным мелко-галечным пляжем.
После нам предстоит длительный переход вдоль Хибинских гор до одного из островов, где разобьём лагерь, приготовим ужин.
В этот день суммарно нам предстоит пройти примерно 20 км.
На каяках вдоль подножия Хибин
Сегодня можно сильно не спешить.
Дистанция, которую нужно пройти в этот раз составляет всего 12 км.
Поэтому подъём в 09:00, завтракаем, собираем снаряжение и выходим на воду.
Продолжаем переход вдоль западной части Хибинских гор до живописной горной реки Гольцовки с прозрачно-голубой водой и мелко-галечными и песчаными пляжами.
Устраиваем лагерь, готовим обед, гуляем по окрестностям, запасаем дрова в большом количестве, общаемся, готовимся к треккингу, ужинаем.
В целом день проходит в расслабленном режиме.
Ущелье Аку-Аку
После завтрака пешком отправляемся в ущелье Аку-Аку.
Это пешеходный маршрут протяжённостью примерно 16 километров, для которого мы настоятельно рекомендуем взять подходящую одежду, треккинговые ботинки (уже испытанные, чтобы не натирали ноги) и палки.
В середине июня в Хибинах ещё лежит снег, поэтому, чтобы он не попадал в обувь будет уместно иметь гамаши.
Часть маршрута проходит вверх по реке Гольцовка, через лес и всё ущелье, где Вы сможете лично увидеть, почему оно так называется, задобрить горных духов чем-то вкусным, посетить озеро «Изумрудное» и водопад, а также забраться повыше и обозреть завораживающие панорамы Хибинских гор и самого большого озера Кольского полуострова — Имандры.
По прибытии в лагерь нас уже будет ждать горячий ужин и чай.
Трапезничаем, делимся впечатлениями, отдыхаем.
Возвращение в Мурманск. Отъезд
Подъём, завтрак, сбор снаряжения.
Сегодня нам предстоит пересечь Имандру в одном из самых широких мест.
По дороге встретиться небольшой островок, который стал большим домом для множества чаек.
Этот этап тура уже будет своеобразной гребной медитацией и впитыванием в себя окружающего пространства и времени.
На каяках предстоит пройти 18 км.
На финишной прямой нам откроется вид на ещё одни горы Мурманской области — Мончетундры с городом Мончегорск у их подножья.
На его набережной нас будет ждать трансфер в Мурманск.
Время возвращения в Мурманск — 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Скидки:
- туристам со своим снаряжением (коврик, палатка, спальник) — 2 000 руб.
- группам от 2 человек — 1 000 руб. каждому.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Питание на маршруте
- Групповая аптечка
- Трансфер
- Прокат каяков
- Палатки, котловое снаряжение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- ветрозащитные куртка и брюки;
- тонкая пуховая или синтепоновая куртка на вечер и ночь;
- шапка или баф;
- термобелье для сна;
- теплые носки;
- сменное белье и носки;
- кроксы или кроссовки на вечер в лагере;
- дождевик либо водозащитные куртка и брюки;
- посуда:
- кружка;
- ложка;
- миска;
- нож;
- средства личной гигиены:
- паста;
- щетка;
- мыло;
- полотенце;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки;
- фонарь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли на маршруте связь?
Связь будет, но не везде. Оператор Мегафон.
Возможны ли изменения в программе?
Последовательность переходов, километраж может меняться инструктором в зависимости от погодных условий, состояния группы.